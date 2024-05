Editorial Facundo Pastor: "Ni chorros ni viajeros"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Creo que quedó más que claro lo que planteábamos en la primera parte del programa, respecto a lo peligroso de algunas declaraciones de líderes o de referentes sindicales. No es ese el camino. Ni por casualidad es bloqueando una ruta, bloqueando los movimientos en Techint. Ahí hay sindicalistas convencidos que gobierna Techint, o que algunas cuestiones vienen por ese lado; pero creo que quedó claro que no es por ahí, no, no me parece que ese sea el camino.

Tampoco creo que sea así como no me gustan las declaraciones de algunos de los sindicalistas, tampoco me gusta ver que el presidente viaje tanto. Hoy hice una suerte lista para ver la cantidad de viajes que hizo el presidente Milei ¿Se acuerdan que tuvo una controversia sobre si tenía que viajar en aviones de línea o no? Eso está saldado. Ahora viaja con el ARG 1, que es un avión que lo recauchutan un poco, fue al taller, le hicieron chapa y pintura, en un avión bastante antiguo que había comprado Alberto Fernández.

Recién asumido, el presidente se fue a Nueva York ¿se acuerdan? A ver al rebe por un tema místico personal religioso de fe. En enero fue a Davos, a Suiza, hizo, así como una suerte de debut como una suerte de "megastar libertaria", ante el mundo. En febrero metió Israel, Vaticano, Italia, Washington. En abril metió Miami mas Texas; se fue de Miami a Texas a ver a Elon Musk.

Ese viaje le generó un problema que en ese momento, mientras Elon Musk intentaba copiar la pose de Milei para las fotitos; vieron que Milei cuando una foto como que cierra los puños, levanta los dos pulgares, mira para abajo y tira trompita. Mientras Elon Musk intentaba seguir la coreografía de Milei, en Asunción, en Paraguay se estaba presentando el Mundial 2030. Estaba en Lacalle Poe, estaba el presidente, lógicamente paraguayo, y faltaba un presidente. Eso le trajo bastantes problemas a Milei con la FIFA.

Por eso ahora va a ver al "Pelado" Gianni Infantino. Se vio con el mellizo Barros Schelotto y con un artista plástico -que generoso estoy hoy-, que le entregó un cuadro, donde Milei hace las veces de Napoleón Bonaparte.

Pregunta: ¿La reunión con Gianni Infantino se la rosqueó Macri? Porque Macri es muy amigo de Gianni Infantino. De hecho, Macri ocupa el cargo de presidente de la Fundación de la FIFA. Dos respuestas, tres respuestas a la pregunta de "Macri le rosqueó a Milei la reunión con Infantino": primera respuesta es sí; segunda respuesta es no; tercera respuesta sería más o menos un poco y un poco.

Bueno... lo que me dicen a mí es que Macri no tuvo nada que ver con la reunión entre Milei e Infantino, con lo cual no quisiera estar en estos momentos cerca del "calabrés", que es como le dicen sus amigos cariñosamente a Mauricio Macri, que aparte dice que cuando se enoja es una furia.

No me gustan los sindicalistas apretando y extorsionando de que van a bloquear empresas, aeropuertos, rutas porque todo eso, se acerca a rozarlo lo delictivo, mucho menos que un sindicalista aeronáutico diga que por alto parlantes no sé si está bien dicho "altoparlantes", arriba de un vuelo le vayan a contar a los tripulantes, a los pasajeros, que hay senadores que están volando por aerolíneas pero que van a votar en contra Aerolíneas, peor todavía.

Tampoco me gusta un presidente que se la pase viajando. Mucho menos un presidente que se la pasa viajando por temas personales, porque de todo lo que yo les acabo de leer: "Noviembre Nueva York Enero Davos, Febrero Israel Vaticano, Italia Washington; abril Miami, Texas Mayo Los Ángeles" ¿Cuál de todos estos viajes tienen que ver con el destino de tu vida, con el destino de intentar mejorar tu vida? ¿El de Davos?, ¿El Papa? que era el maligno en la Tierra y después le dijo: "Hey, tenés el pelo muy largo".

No sé, posiblemente pienso el de Washington, el de Texas, porque por ahí Elon Musk va a invertir en la Argentina, por ahí. No me gusta vivir en un país de sindicalistas chorros y apretadores tampoco un presidente que se la pasa viajando.