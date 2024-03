Editorial Facundo Pastor: "Nunca más"

Escuchá el editorial completo de Facundo Pastor acá:

Clima raro y espeso de cara a un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976. Clima preocupante Hoy publicó Carlos Pagni en La Nación, que a la brevedad del Gobierno anunciaría un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los genocidas que tienen prisión preventiva, que tiene más de 70 años y cuya situación procesal no esté resuelta en delitos de lesa humanidad.

¿Cómo va a interpretar esto la sociedad? No lo sé. Hoy mismo, Hijos en Rosario salió a denunciar que hay una militante muy activa de hijos de la que obviamente no se conoce el nombre ni se va a conocer, que llegó a su casa en Rosario, que entró a su casa y que adentro de su casa se encontró con dos tipos que le ataron los pies, le ataron las manos, le pusieron un trozo de tela en la boca, la llevaron a una habitación, la violaron y antes de irse le dijeron: "No hagas la denuncia, nosotros no vinimos a robarte, nos pagan para matar".

De hecho, se fueron sin robar absolutamente nada y antes de irse pintaron en una de las paredes de la casa. Repito, de un activista de hijos. Rosario; "Viva la libertad, carajo".

En las últimas horas la editorial Marea, que es una editorial que ha publicado libros maravillosos, algunos vinculados con el tema de derechos humanos, otros no, pero algunos sí, muy potentes. Denunció que fue víctima de un ataque troll.

Le mandaron a las redes sociales 900 mensajes de odio: fotos de Videla, Fotos de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo con sangre o desarmados o tirados en el piso. Foto de Falcon Verde, símbolo del horror en la Argentina. Fotos de aviones Símbolo de aquellos vuelos de la muerte.

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió con Cecilia Pando; la foto circula en internet Cecilia Pando, de hecho, tapó la cara de varias mujeres que se fotografiaron con el ministro Petri, pero luego se supo que cada una de esas mujeres tiene a su esposo preso por delito de lesa humanidad.

Petri dijo en esa reunión con esta gente que las Fuerzas Armadas fueron demonizados, clima rancio y espeso de cara al 24 de marzo. Uno podría pensar que la Argentina ya discutió por completo estos temas.

Yo creo que Milei piensa en este tipo de temas muy distinto a su vicepresidenta, Victoria Villarruel. A tal punto creo que piensa muy distinto que hace algunos minutos le acaba de contestar un tuit al colega Nacho Girón.

El colega publicó: "La verdad, cada vez hay más rumores en Casa Rosada sobre algo que sería escandaloso que los represores mayores de edad dejaran la cárcel. Dicen que la fecha podría ser el veinticinco, pero lo anunciarían hora después de la marcha", y Milei le responde: "Venís operando fuerte con esta gran mentira. Espero que cuando los hechos dejen en claro tu mentira pidas perdón por tus mentiras operadas", el presidente a Nacho Girón. El clima es rancio.

Yo celebro que mi ley haya sabido aclarar que son operaciones también. Uno podría preguntarse quién está operando, de dónde vienen esas operaciones. La foto del ministro Petri con Cecilia Pando está más que clara. Lo que le pasó a la activista de hijos a la militante de Hijos está más que claro.

Pero hay algo más bochornoso, ¿Saben cuándo sucedió el ataque contra esta persona de la agrupación Hijos? El 5 de marzo; es decir, la gravedad del ataque es directamente proporcional a cómo la justicia mira para otro lado y 16 días después de que una piba sea atada de pies y manos, abusada sexualmente, y que los tipos que se fueron hayan pintado viva la libertad, carajo y no hayan robado absolutamente nada.16 días después de inacción judicial, muestra el desastre, que es la justicia también.

Por último, y quiero dejar sentada a mi posición si hay algo que la Argentina tiene y puede exponer, más allá de los espacios políticos, más allá de los colores políticos, de la simpatía, más allá de la grieta, de los discursos de odio, de todo eso, es un sistema político sólido, que es nuestra democracia, que costó uno y la mitad del otro conseguir, y mucho horror, y muchas muertes.

Esta democracia que permite, por ejemplo la alternancia, gobernó un radical después no pudo terminar, llegó el peronismo, después el kirchnerismo. La historia la conocés.

Si hay algo quiero dejar clara mi posición, que tiene este país en los últimos 50 años por ponerlo por cerrarlo en esa cifra, es el sistema político sólido que permite la alternancia a los espacios, que aparece como lo único rescatable, de una democracia que muchas veces nos pone y nos interpela todo el tiempo, preguntándonos, de vuelta, si podemos con esta democracia, educar, comer, y todo eso que aparece cuando muchas veces se habla de la gobernabilidad, yo digo: "¿Qué es la gobernabilidad?".

El sistema político argentino es sólido, requiere que cada uno de nosotros tenga claro lo que vivió este país durante el horror de la dictadura, donde desde el Estado, con el financiamiento de los impuestos del pueblo argentino, el Estado mataba, secuestraba, tiraba gente desde los aviones, violaba prisioneras; había un sistema de centro clandestino de tensión y se afanaban bebés que muchos no aparecieron.

No sé quién echa a correr estas versiones, que está muy bien que el presidente las aclare, pero evidentemente hay un clima espeso y rancio. Ojalá que el domingo sea todo en paz, y que la paz dure por muchos años. Nos la merecemos.