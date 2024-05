Editorial Facundo Pastor: "¿Qué va a hacer el gobierno con este triunfo político?"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Pasaron 142 días del Gobierno de Miley del inicio de este nuevo Gobierno y el presidente logró su primera victoria en el Congreso, la lley Bases y esta media sanción en la Cámara de Diputados. 142 días al frente del Gobierno para lograr su primera victoria.

Allí, en el ámbito parlamentario, claramente con un acuerdo parlamentario donde fue clave el PRO; y yo pensaba cuando hoy veía que capítulo por capítulo se iba probando en algunos con 130 y pico, 142, 140... En fin, se iba aprobando capítulo tras capítulo.

Recordemos que a esta hora ya les contamos temprano se aprobó la restitución de ganancias, el blanqueo de capitales, cambios en el monotributo, reforma laboral, reforma previsional o la caída justamente de la moratoria. Pensaba cuando veía cómo algunos integrantes del bloque libertario aplaudían cómo va a administrar Milei la victoria.

Qué va a ser mi ley con esta noticia que expone que el Gobierno pudo, por primera vez, no solamente lograr una victoria, sino algo mucho más simbólico, que es construir una mayoría y, en definitiva, una herramienta política que va a ser el Gobierno con este triunfo y qué país viene por delante.

Quizás eso tengamos que dejarlo para cuando sesionen senadores y esto finalmente se convierta no en una victoria parcial, sino plena. Pero allí podremos preguntarnos si va a haber más o menos empleo y qué tipo de empleo, si bien un país más o menos industrializado, si hay efectivamente una actitud de extranjerizar, aspectos de nuestro país. Pero en fin, no me quiero apresurar. Pero qué va a hacer el Gobierno con esta victoria.

En principio, la política dibujó contornos alrededor de mi ley y de aquella ley ómnibus que tenía 640 artículos, en algunos casos muy provocadores, terminaron en 220. Había cuarenta y pico empresas para privatizar quedaron unas pocas y así, permanentemente el Gobierno muestra que recula.

Ahora ¿Es un valor positivo políticamente recular? Es positivo que primero se diga tal o cual cosa de una figura como la de Patricia Bullrich y después se le incorpore al Gobierno. Que se diga que el Papa es el representante el maligno en la tierra y después aparezcan o esas fotos en el Vaticano.

Que se diga que la educación pública adoctrina la mente de los estudiantes, y que después se digan otras cosas; que la reforma laboral tal cosa, en fin, ¿Es un valor político positivo aprender a recular? no lo tengo claro.

Lo que sí tengo claro es que en ese ida y vuelta, en esos 142 días que pasaron y en la idea de una ley base, que al principio era mucho más grande, la llamaban ómnibus. En ese ida y vuelta se pierde tiempo, se pierde tiempo y, en definitiva, va pasando la vida. Pero básicamente se pierde tiempo y se desgasta a un país, y a un pueblo, con poco margen de desgaste, poquísimo.