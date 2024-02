Editorial Facundo Pastor: "Riña de gallos"

La primera parte del programa pareció sonó a una riña de gallos, de esas que ni ring tienen. Quizá la sensación que uno tiene permanentemente en este país, cuando uno repasa todo lo que sucedió desde aquella afrenta que ahora parece que no es amenaza, o en principio no una amenaza, que se va a terminar cumpliendo, porque si no mañana tendrían que paralizar todos los barcos con barriles que vienen del sur al centro del país.

La primera parte del programa de lo que yo escuché y sentí se pareció a una riña de gallos que el gobernador le dijo al presidente, que el presidente tuiteó que el ministro de Economía, etc.

Hablemos un poco del ajedrez de la política argentina: el presidente Milei, le dijo a varios colegas que está convencido que detrás de Ignacio Torres, está la mano negra de Horacio Rodríguez Larreta y de Sergio Massa. Eso es lo que piensa el presidente, y eso es lo que repiten algunos colegas que escucharon esta reflexión de parte del presidente; y alguien por ahí que se animó a preguntar, porque la verdad que preguntan poco, se animó a preguntar ¿Y Mauricio Macri? ¿Qué onda con el silencio de Mauricio Macri? Algo contó Rosario que Macri intentó pararlo que le dijo a Nacho Torres: "Esperame, dame un día", después no puedo hacer nada. ¿No pudo? ¿No quiso?

¿Y qué onda Cristina Kirchner? ¿Qué estará pensando de todo este tema, Cristina Kirchner? ¿Cómo le habrá caído a Cristina que ayer, en medio de esta riña de gallos que tenía a los libertarios versus al PRO matándose, haya aparecido Kicillof? ¿Fue oportuno, no fue oportuno?

Por otro lado, he sabido que la vicepresidenta exvicepresidenta está diciendo y pidiendo bueno, que emerja alguien, que haya que alguien tome de una vez por todas el liderazgo del peronismo, porque el peronismo bien, gracias. Por allí, alguien dijo que Cristina está queriendo o fantaseando, con la idea de un pacto parlamentario, sobre todo que busque proteger la plata del día a día a las provincias.

Cuando uno piensa en el día a día de las provincias, uno se pregunta en quién le va a pagar a los maestros, quién le va a pagar, por ejemplo, a los policías. Por ahora no hay conflictos con fuerza de seguridad. Por ahora, solamente por ahora.

¿Cómo le habrá caído, por ejemplo, a Cristina Kirchner, que Kicillof haya aparecido en el momento, repito, donde el Joe se estaba dando en la vereda de enfrente? Al mismo tiempo, insisto, con esta idea es necesario que aparezca un liderazgo ¿Es el de ella? No, en principio no ¿O sí? En cualquier momento vamos a tener un nuevo documento de Cristina.

