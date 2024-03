Editorial Facundo Pastor: "Rosario y el show de Bukele"

¿Sabés lo que está pasando en Rosario por estas horas? Quiero tratar de contártelo, de explicarte qué es lo que está sucediendo entre el sistema político y el narcotráfico, porque básicamente me parece de una gravedad extrema, y tengo la sensación de que Rosario siempre tiene la capacidad para superarse.

En las últimas horas mataron a dos taxistas. Hoy la ciudad prácticamente se paralizó. ¿Conocés Rosario? ¿Fuiste alguna vez a Rosario ? Te imaginás lo que es una ciudad como Rosario, sin taxis, pero deja que te cuente algún detalle de estas dos historias truculentas.

A los dos taxistas asesinados, con 24 horas de diferencia, los mataron en el marco de una emboscada, les pidieron el taxi y los llamaron -hoy, como está tan de moda el Whatsapp estas aplicaciones-, en un caso se subió uno a las pocas cuadras, se subió otro y los terminaron matando.

Al lado de cada taxi, dejaron una zapatilla que, rápidamente el fiscal de la causa, mismo fiscal para los dos crímenes, lo interpretó como un mensaje. Pero hay más. En los dos casos se usaron balas policiales; hasta acá el capítulo policial, no quiero abordarlo desde ahí, no es una temática en la que nosotros entramos, pero en Rosario las historias no son policiales, son políticas.

Esto sucede a pocas horas de todo un show político que el gobernador Pullaro hizo, planteando que el tratamiento que le va a dar a la política crítica de seguridad, es como lo hace Bukele en El Salvador. Y rápidamente sube él y su ministro de seguridad a las redes sociales fotos de la cárcel de Piñero con la estética Bukele. Entre paréntesis, cómo les gusta gobernar por redes sociales. Cierro el paréntesis.

De la imagen de la imagen de buque a estos dos asesinatos. De la imagen de Bukele a estos dos asesinatos. Uno tiene que pensar que los narcos le envían todo el tiempo mensajes a la política que le envían todo el tiempo mensajes al sistema político. Hoy entrevisté a una tachera que me dijo Nos sentimos palomas mensajeras de los narcos.

Hace pocas horas, en la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Miley dijo que está funcionando el "plan Bandera", en Rosario, y dijo esto: (audio) a través del operativo Bandera Desplegamos efectivos nuevos de las fuerzas federales en Rosario y gracias al trabajo de prevención se logró disminuir. En estos dos meses casi un sesenta por ciento el homicidio doloso en la vía pública en las zonas controladas por las fuerzas federales.

Se logró bajar, dijo el presidente, el sesenta por ciento de los homicidios dolosos salió rápidamente Chequeado a decir esto es al menos exagerado, engañoso. Yo no voy a entrar en la estadística, estoy pensando en una ciudad, estoy pensando en los vecinos, en los laburantes de esa ciudad que hace más de 10 años conviven con esta narco guerra, que no es de ahora, que no es ni de Miley, ni de Patricia Bullrich, ni de Pullaro. Bueno, Patricia Bullrich fue ministra con Macri, conocen bien esta historia.

La pregunta que yo me hago es van a gobernar con redes jugando a ser buque o van a instalar políticas públicas de seguridad serias que prevengan el delito y que terminan con los cadáveres tirados en medio de esa hermosa ciudad que es Rosario.

