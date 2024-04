Editorial Paulo Vilouta: "Resultados, no confrontaciones"

Así como el presidente de la nación está ansioso por tener su primera ley, que la verdad tendría que tener ya alguna cajita de herramienta, porque parece increíble que estamos hablando hoy, abril terminándola de los mismos problemas que teníamos en la Mega en ese mega proyecto de ley en el mes de enero.

Nadie se pone de acuerdo. No porque tenemos esto o no, porque lo ponemos aparte, no porque lo pulimos, no, porque lo sacamos. Y la verdad es que no avanzamos en nada.

Y me parece que más allá de todas las peleas de todos los Santos días y de todas las descalificaciones de todos los santos días de todos los sectores de la política argentina, salvo algunos que son una excepción y que buscan sin confrontar y con buenos términos la posibilidad de avanzar en algo, en la Argentina no avanzamos, no avanzamos.

Tenemos temas aquí en la superficie que tocamos con mucha fuerza y nos quedamos frenados. Ley de bases terminando abril no sabemos nada, no que la ley laboral, que los radicales que entran, que salen, no que con esto que sacar el otro que pinche sorprendió que no hay diálogo, que los del pro no quieren mezclarse, Que los KS lista.

No sé qué historia que la izquierda se cree que ganó y sacó dos puntos y se cree que están en Cuba. Siempre estamos en lo mismo. No avanzamos el escándalo de los senadores. Siete millones de pesos. Avanzamos en algo?

Hay un proyecto real para poder retrotraer los sueldos ridículos y ofensivos a una sociedad argentina que hoy la está pasando pésimo. No, al contrario. Abrimos la puerta y encontramos más escándalo.

Los senadores de la nación tienen mil ciento treinta y dos asesores. Sí. Mil ciento treinta y dos asesores. Algunos servirán y otros estoy totalmente convencido que no sirven para nada, que son curros y que son acomodos políticos. Mil ciento treinta y dos asesores cuestan ochocientos. Cuarenta millones de pesos por mes. Ochocientos cuarenta millones de pesos por mes. Hay dudas sobre sus funciones?

¿Por qué? Porque muchos no van y porque muchos no sabes a qué pueden asesorar. ¿En qué materia pueden asesorar? Qué concepto manejan como para que un senador de la nación tenga un asesor? Mil ciento treinta y dos. Hay legisladores con cuarenta trabajadores en sus oficinas.

La verdad que es increíble, no avanzamos en nada, no avanzamos en nada, como tampoco avanzamos en materia de seguridad. Vengo hace semanas pidiendo por favor que re capturen a los ladrones que se escaparon de las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, donde están libres.

Venimos pidiendo que encuentren ya hace un mes al peluquero asesino de la Recoleta, donde está libre. Estamos pidiendo, entre otras cosas más allá que pasaron veinticuatro largas horas, pero no demasiado que exista un diálogo sincero sobre lo que va a pasar en las universidades.

Dejemos de lado el oportunismo de algunos que no pisaron nunca, pero ni la puerta de la universidad. El último encuentro que tuvimos con esta masiva de quinientos mil personas en la calle y que creen y le meten a la gente en la cabeza, que es cerrar las universidades.

No pasa la discusión por ahí. El presidente le ordenó a una ministra que desconocemos porque no solo no habla en los medios de comunicación, sino que hoy está con una crisis muy fuerte en capital humano porque tiene un mega ministerio en medio de una situación de crisis y de reclamos, porque impacta sobre ella el tema central de las universidades y deserciones.

En cuatro meses perdió doce funcionarios. Sandra, yo sé que usted no habla con los medios. No sé si no le gusta. Si le tiene temor, dice que hay operaciones contra usted todos los santos días. Pero qué pasó en cuatro meses?

Doce funcionario. Algunos salieron corriendo porque Chen che la verdad que el estado es tremendo. Hay que ir a lo privado. Se dieron cuenta tarde. Otros están estresados por cuatro meses de gestión. Mire que son cuatro años, no cuatro meses.

En cuatro meses, doce funcionarios le dieron la orden, que el dinero tiene que entrar y que las universidades van a tener que auditar punto No es tan difícil. Todo hay que auditar en cualquier lugar privado, En cualquier empresa todo está editado.

Y si hay un empleado o un gerente de donde falta un dinero o donde falta algo o donde falta un balance, tiene responsabilidad en el estado. Viva la Pepa. No importa. Total, después viene la otra, después viene el otro.

Nada. No nos vamos a pisar el poncho entre nosotros porque casi todos hicieron lo mismo.

Traten de demostrar si son diferentes que son realmente diferentes, marquen una diferencia con relación a las gestiones anteriores que la gente le puso punto final porque no las quiso más y porque pidió un cambio rápido, pero movamos alguna estructura, todo frenado.

No hablamos más con contundencia de la ley de Bases en las modificaciones que van a tener los argentinos Estamos discutiendo a ver quién tiene la mejor idea para no tener ninguna idea. No avanzamos en el tema de los sueldos de los senadores.

Vamos a tener un escándalo en breve con el sueldo de los diputados. Están al lado, están esperando el momento, que estemos distraídos para ver cómo sale el tema de ellos.

Acá hay diputados que dicen no podemos vivir, venimos de afuera, no nos alcanza el dinero y otros les alcanza, les sobra y tienen más de cuarenta empleados a su disposición. Y lo de la universidad.

Más allá del severísima llamado de atención y la primera alerta o alarma fuerte contra la casa de Gobierno, el Gobierno dio un paso. Pongan el dinero y pidan que se audite absolutamente todo.

Bueno, ahora la otra parte también tendrá que dar resultados, porque la educación argentina, como está hoy, más allá del orgullo y más allá, que es una cuestión donde todos los argentinos vamos a luchar por siempre sobre algunos conceptos que los tenemos arraigados en nuestra conciencia.

Vamos a luchar por la universidad pública, pero vamos a pedir no solamente que se audite, sino que algunas cosas se modifiquen, que las carreras no duren siete años porque los programas son de mil ocho veinte. Ayer lo hablábamos con Finocchiaro.

Que todos tengamos la responsabilidad de solventar la carrera de una persona, sí, pero en tiempo y forma. Cinco, seis años, dos de gracia, porque trabaja, pero no gente que hace quince años que está en la universidad y rindieron dos materias locas, así como también uno se pregunta Che, tenemos que solventar con los impuestos una carrera dos o tres en cada uno de los argentinos.

Tenemos que resolver el tema de los extranjeros, regalarle el servicio y no pedirle nada a cambio o pedirle algún servicio a cambio, que sería una vez que estás recibido. ¿Hacés algo por la educación argentina?

Todos están en la misma situación. Aquel que puede pagarse una privada puede hacer algún tipo de aporte, alguna contribución, algo, una coopera. Bueno, son cosas que tenemos que charlar y que tenemos que dialogar, pero para buscar qué resultados?

No confrontaciones. Porque los resultados hoy universitarios son malísimos. De diez que entran siete abandonan. ¿Por qué? Porque vienen con una preparación secundaria flojísima y no hacen pie en la universidad. Y de diez que estudian, tres se reciben. Es muy poco.

Estamos abajo de Brasil, estamos abajo de Chile. O sea, es el momento, ya que estamos tan entusiasmados con el tema de las universidades, más allá de slogans más allá de palcos, más allá de la CGT, más allá de la puesta en escena que fue magnífica por parte de la sociedad argentina, poniendo quinientos mil personas en la calle a abrir profundamente la educación, ver por qué no terminamos la secundaria, ver por qué los chicos en la primaria van más a comer que a estudiar y ver por qué tenemos magros resultados universitarios.

Porque en el pasado no fue mejor. Decimos Che, tenemos ocho presidentes recibidos en la universidad pública. Tenemos científicos, tenemos cada vez menos porque la preparación, lamentablemente floja y la tenemos que mover y la tenemos que corregir para que nos dé resultados buenos porque somos buenos, somos capaces, somos ingeniosos.

Hemos logrado tener no solamente gente con premio Nobel tenemos, pero científicos de un nivel y somos pocos los argentinos, así que aprovechemos para dejar de lado todo este tipo de confrontación permanente que no nos lleva a ningún tipo de resultado. Discutimos en el Senado, discutimos en diputado, hay que parlamentar, sí, pero también hay que resolver cosas.

Si no siempre estamos en la misma y nos quedamos en el Chiquita como la vicepresidenta de la nación. Con todo respeto la lista de X que creó Victoria Villarreal para contestarle a quienes la critican en las redes sociales no se puede creer.

No se puede creer que estemos perdiendo tiempo en leer los comentarios de los que están en desacuerdo Victoria ganaron por el cincuenta y seis por ciento. Hay un largo camino de cuarenta y pico largo que está en contra y siempre va a opinar de una forma.

Y lo va a marcar en las redes sociales. Porque hoy la Argentina es la terapia nacional que tienen en las redes sociales, pero que la vicepresidenta, desde su entorno señalen que le sirve para mostrar los int insultos y barbaridades que se publican sobre ella y de esta manera, poder responder y contestar.

Me parece que en algunas cosas estamos muy lejos de lo que yo estoy pidiendo, que es poner la flecha ascendente para arriba, buscando y pidiendo resultados.

No siempre en la misma cita de insultos, de descalificaciones y de torpezas permanentes que forma parte no solamente nuestra, que somos la sociedad, sino de quienes hoy nos gobiernan y los que ayer y antes de ayer y allá, lejísimos ilegítimos, ilegítimos, nos gobernaron. Resultado actual Argentina.