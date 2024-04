Editorial Facundo Pastor: "La reaparición de CFK"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Hasta hace exactamente un minuto, dos minutos, coincidía en gran parte con la reflexión que hizo hace minutos también con nosotros Martín Caparrós, cuando le pregunté por Macri y por Cristina y dijo algo así como "los retiraron los quince millones de personas que votaron", y después, bueno, se explayó contra Milei.

¿Está retirada Cristina? Hasta hace dos minutos Yo podía coincidir certeramente con esto que había dicho Martín Caparrós, pero hace dos minutos acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner, y el título, esto se lo pongo yo, sería algo así como: "La reaparición de Cristina en el conurbano bonaerense".

Cristina, el sábado va a un acto político en Quilmes. Dice el tuit de Cristina: "El lunes temprano recibí una invitación de la intendente de Quilmes para la inauguración del micro estadio Presidente Néstor Kirchner, que se llevará a cabo el próximo sábado, a 21 años de la elección del dos mil tres, en la que mi compañero de vida salió segundo con el 22% de los votos".

"Esa misma noche", continúa el tuit de Cristina, "Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su Gobierno, al que calificó de milagro económico y de hazaña de proporciones históricas a nivel mundial, indicando que él mismo sólo es posible por el esfuerzo de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que esta vez ese esfuerzo va a valer la pena".

Y para concluir, dijo también: "Milei -cuenta Cristina en el tweet- que no hay alternativa para emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida, del que, sin embargo, anunció que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Breve digresión, resultó conmovedor escuchar, escuchar o decir no es magia", y cierra ese tweet: "Hoy llame a Mayra para decirle que este sábado voy a ir al acto porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo, y sobre el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino".

Repito, hasta hace dos minutos, podía llegar a coincidir con aquello que le preguntábamos a Caparrós, y que Caparrós nos contestaba sobre si Cristina o no o no está retirada.

Y esto decía Caparros, escuchalo: (audio) "Macri y Cristina ya fueron, se tienen que retirar. Yo creo que ya los retiraron. No es que ellos se tengan que retirar, digamos, es que los retiró ese, insiste esos quince millones de personas que votaron a un delirante para no votarlos a ellos".

No, Cristina no está retirada. Cristina el sábado va a estar en Quilmes, en el conurbano, en el primer cordón del conurbano, en el sur del conurbano bonaerense, en un acto político.

¿Cómo se va a digerir? ¿Cómo la Argentina va a digerir esta reaparición en la escena pública y política de Cristina? No lo sé. Pero cuando uno lee y relee ese tweet de Cristina, lo que claramente se advierte, es que ella había recibido la invitación y que estaba viendo que iba a hacer: si iba o no iba al acto, en el que se iba a recordar un aniversario de lo que fue la elección del 27 de abril del 2003.

Iba a ver qué iba a hacer, pero lo escuchó a Milei y la llamó a Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, y le dijo: "Voy". Interpretación política clarísima, lo escucho a mi ley y me paro enfrente de Milei ¿Cómo va a digerir el pueblo argentino la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner?