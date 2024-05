Editorial Facundo Pastor: "Un país que no funciona"

Escuchá el comentario editorial de Facundo Pastor acá:

Entre la violencia y la incertidumbre. Esa es la sensación, la percepción, después de haber escuchado esta primera hora del programa, y de haber repasado la enorme cantidad de actividades que mañana no van a funcionar; pero después de haber contado, ya hace varios días, de algunas expresiones sumamente violentas, como la del sindicalista Edgardo Llano, como lo que venimos contando de ciertos bloqueos; por si no lo escuchaste, ya no es el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico de APA

Pidió escrachar en vuelo de Aerolíneas a los senadores que aprueben la Ley Bases Por ahí hay voces sindicales que dicen que hay que bloquear aeropuertos, rutas, bueno, en fin. Entre la violencia y la incertidumbre, Así se vive en este país, con la percepción de que pienses lo que pienses hayas votado lo que hayas votado adhieras o no a dieras al paro mañana, la sensación es que el país no funciona, que hay indicadores económicos que son preocupantes.

Ahora vamos a hablar de construcción de industria en general, pero entre las expresiones violentas, las cifras de la economía y un Gobierno que ha decidido, por ejemplo, no completar el 63% de los casilleros del Estado nacional.63% de los casilleros del Estado nacional; quiere decir de cada diez funcionarios que tenían que designar se designaron cuatro. Nada más.

No funciona el país, el país no funciona. Hay 20%de los cargos que dependen directamente del gabinete que no están nombrados y se vive de esa manera entre la violencia verbal, las expresiones extremas o extremistas que nos desconciertan a todos. Un país que mañana va un segundo paro nacional, que viene de un falso paro el lunes porque los gremios de transporte se hicieron los giles y dijeron: "No paramos", pero vamos a hacer asamblea. No funcionó nada. Mañana no funciona nada.

El Gobierno tiene el 63% de la planta sin nombrar; para adelante tenés el supuesto pacto del 25 de mayo, donde todos van a bloquear, sí, país bloqueado y un poquitito más para adelante, tenés unos feriados que uno atrás del otro te hacen como 7 u 8 días que no se labura. No funciona el país, un país que necesita todo lo contrario. Todo lo contrario.

Posiblemente por eso, más allá de que haya mucho malestar mañana muchos van a decir: "Che, yo como sea, tengo que laburar", porque el país no se puede dar el lujo de estar prácticamente parado; y la percepción, la sensación que se tiene es la sensación de un país que no, que no funciona.