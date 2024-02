Editorial Facundo Pastor: "Un país raro"

Nadie tiene bien en claro qué es lo que va a anunciar el Presidente de mañana, por ahí asesores del Presidente sí, el propio presidente, seguramente el viernes, no mañana, el viernes.

Ahora lo que sí está claro es que somos un país, no sé, quiero cuidar las palabras, "extraño", somos un país raro, somos una sociedad a veces difícil, somos un pueblo a veces difícil de entender ¿Por qué planteo esto? Porque está claro como hablábamos con Gabriel Martino, el amigo del presidente, banquero, ex director del HSBC, está claro que si uno se guía por el resultado de las elecciones advierte, claramente, que una mayoría contundente, votó un cambio en este país.

Ahora, una vez que se puso en digamos, se puso primera ese cambio, comenzó la gestión Milei, se atravesó la primera semana, la segunda bueno, se llegó finalmente a los dos meses y cerca del 19 de marzo llegaremos a los primeros 100 días, las cosas empezaron a mostrar o a mostrarse de otra manera.

Digo que somos un país o una sociedad o un pueblo raro, cambiante. Yo usé una palabra que no debiera usar, que es esquizofrénico, no lo debiera usar, porque hay gente o familiar que no la pasan bien padeciendo ese tipo de patologías vinculadas a la salud mental.

Digo esto porque tengo acá en mis manos dos encuestas: Una es de Analogía sobre 2400 casos; la otra es de Opinaia, ya que es un termómetro ciudadano, una encuesta online mucho más amplia.

En una, se muestra que todavía Milei conserva imagen positiva cercana al 50 %: 47,4%, pero que automáticamente cuando se le pregunta a la gente si hay que dolarizar la economía, que sería como una suerte de bandera de Milei, por lo menos de la campaña veremos si es de la gestión, ya ahí no tiene el mismo apoyo que tiene su propia imagen.

Conté temprano que el cincuenta y tres tres por ciento de la gente dice: "No hay que dolarizar". Quiero decir, solamente el 35% plantea que hay que dolarizar. Entonces agarrá la imagen de Milei, la tirás contra las medidas que quieres llevar adelante y algo está mal.

Algo parecido pasa con Opinaia, no los quiero aburrir con cifras, quiere decir, hay una enorme cantidad de gente, pongámosle el 50% del país que siga apoyando la imagen de Milei. Y cuando a esa misma gente se le pregunta por las medidas que tomaría el Gobierno de Milei, ya no hay un 50%, empieza a haber gente que, aun apoyando la imagen de Milei, no apoya tanto su gestión o tanto las medidas que quiere implementar en la Argentina, esto que cerca de Milei, lo escuchábamos a Gabriel Martino, llaman como una suerte de cambio cultural.

Entonces ahí se agotan las palabras para el análisis, se apoya la imagen del presidente, pero no con la misma fuerza algunas medidas, como por ejemplo la dolarización, se agotan las palabras para análisis.

Veremos que anuncia el viernes. Veremos qué dice, de cara, de frente, a lo que él llamó el nido de ratas. Ahora, en algún momento esto, si esta suerte de distorsión entre la imagen, entre el apoyo a su política, se va a tener que ordenar, porque si no va a ser permanentemente un presidente o una gestión difícil de calificar, difícil de encuadrar.

Algunos creen que hay un liderazgo profético de Milei, será esto, se explicará esto y esa suerte de figura religiosa, explica esta distorsión entre el apoyo a él y el no tan apoyo a sus medidas. Y por otro lado, si esta es la respuesta a la pregunta ¿Alcanza con un líder profético?

