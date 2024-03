Editorial Facundo Pastor: "Un presidente entre los medios, las redes y la inflación"

Escuchá el editorial completo de Facundo Pastor acá:

Pareciera que el presidente salió por unos minutos de la "locura tuitera", de la locura de las redes. Digo por unos minutos, porque lo estamos escuchando mucho, lo estamos viendo de un tiempo a esta parte, mucho de vuelta en los medios de comunicación, los tradicionales, no las redes.

Hoy solamente tiene 52 momentos en que le puso like o retuiteó solamente 30 minutos de todo el extenso día dedicado a las redes sociales. Claro, salió por unos minutos el presidente Milei de las redes hoy hoy, comparado con las tres horas, siete minutos del lunes 11 de ayer con 374 likes, son los corazoncitos, vio cuando ve algo que le gusta pone like; y los 173 retweets, pero estuvo adentro de las redes tres horas, siete minutos ayer. Yo a veces siento que voy corriendo de un laburo a otro, te pasará lo mismo por ahí y que a veces no nos da el día para todo lo que hacemos, para aparte estar con nuestra familia, nuestros hijos, etc. Pero bueno, qué importa mi vida.

Parece el presidente haber salido de la locura tuitera para volver a un terreno que el presidente conoce bien, que es la tele de donde salió y la radio, porque se le escucha también por estas horas. Mucho. En 48 horas el presidente fue a el piso de un programa de tele. Luego, bueno, así fue porque pareciera que el tema del aumento del sueldo a Milei lo golpeó.

Entonces tuvo que ir a dar explicaciones a la tele. Luego invitó a otro colega, al querido Chiche, a casa de Gobierno, hizo una nota con Chiche y toda una puesta en escena, donde estaba atrás de cámara José Luis Espert, porque aparentemente me contaba recién Ayerdi, que sigue estas cosas aburridas de la política, que Espert deja el monobloque libertario que tenía y se suma definitivamente a La Libertad Avanza el spa que había estado con la recta que ahora va a formar parte del bloque de LLA, que es La Libertad Avanza, y con Álvaro Martínez suman cuarenta bancas. Entonces Milei fue a la tele, a un estudio por el tema del aumento, su sueldo. Después recibió a la tele en Casa de Gobierno, y creo que ahora estaba estaba dando notas en la radio.

La verdad que importa poco, si es por redes, por tele, por los medios tradicionales, por la nueva manera de comunicarse. Lo que sí, pienso, es en el contexto; en este día de inundaciones, donde está costando volver a casa, pienso en la gente viendo al presidente de vuelta, en una suerte de gira mediática.

En el medio le preguntaron cómo estaba él y dio una respuesta, escúchenlo: (audio) Está más flaco. Sí, desde el momento de la elección hasta acá, bajé cerca nueve kilos. ¿Cuánto? Nueve kilos, Lo que pasa es que el último tramo de la campaña, cuando terminas el mandato quedas como un hueso. Lo que pasa es que durante el último tramo de la campaña, la ansiedad que se generaba tomaba una gaseosa cola. Sí, de lata azul. Tomaba siete latas por día y además le ponía azúcar. ¿Azúcar? Sí, sí. Le ponía a cada lata dos o más de azúcar.

La gaseosa cola azul, sí, con poco azúcar, no recomendable en casa por las dudas, si hay alguien escuchándonos. Quiero ser claro con mi opinión: me gustaría verlo al presidente Milei, más activo en los medios, tirando ideas, ofreciendo soluciones todo el tiempo. No me gusta que pierda tanto tiempo en las redes sociales. Repito tres horas, siete minutos ayer. Hoy está moderado, treinta minutos.

Veremos, porque el día es largo y falta mucho en este contexto de inundaciones de un Rosario que arde. No nos olvidamos de lo que está pasando en Rosario. No hagamos esa locura que a veces ofrecemos de los medios, de dedicar un día entero a un tema y al otro día a ser como si nada hubiera pasado.

En Rosario siguen matando gente y van a seguir matando gente. Me gustaría verlo al presidente más activo. Cuando escucho que hoy confirman o ayer o en las últimas horas confirman Milei va a ir a Rosario, digo: "Ahí está, ahí está, es por ahí", y automáticamente, dicen: "No, en dos semanas" ¿En dos semanas? ¿En dos semanas recién va a ir a Rosario?.

Insisto, insisto con esto: en este contexto de un día, donde hay mucha gente pasándola mal, donde se está viviendo lo que se está viviendo en Rosario, donde es el propio Gobierno que habla de narcoterrorismo, en el día donde, una vez más se tiene que informar una inflación de dos dígitos, no importa de quién sea, si es de Massa, si es de Milei, de quién sea, pero sobre todo en este contexto tan triste, recesivo, donde el parate es total, me gustaría verlo al presidente activo usando todo ese tiempo que usa para las redes, y para los medios, en pos de sacar esto adelante.