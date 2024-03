Editorial Facundo Pastor: "Ya nos olvidamos de Rosario"

Es tan increíble este país que de repente pasaron 48 horas y nos olvidamos Rosario. De repente parece que todo lo que veníamos viendo, analizando, discutiendo, debatiendo, investigando parece que se solucionó, se solucionó ya.

Los medios no están en la cobertura permanente de lo que están viviendo nuestros hermanos y hermanas de Rosario. Ya los políticos no hablan del tema. Es todo Villarruel-Milei, Milei-Villarruel, los tweets, los me gustas, los likes y cosas.

De repente abro los portales de Rosario, liberaron a dos de los demorados por el crimen del playero. La Fiscalía no encontró elementos para mantenerlos vinculados a la causa y están pidiendo en forma desesperada una solicitud de colaboración.

Ratifican que hay una recompensa millonaria. Quieren identificar al sicario que ejecutó al joven, abro el diario La Capital y encuentro información parecida. ¿Qué nos pasa? Que hablamos 24, 48 horas prácticamente en cadena nacional de algo que nos preocupa y que nos tiene que seguir preocupando.

El Gobierno habló de narcoterrorismo. Se solucionó porque la discusión era que iban las Fuerzas Armadas y ayer tratábamos de pensar si un soldado está formado desde su inicio desde su instrucción para combatir al narcotráfico.

Pero no quiero volver a eso. Quiero plantear esto con seriedad y con la seriedad de también hacer una autocrítica y hablar alguna vez de nosotros, los medios, los periodistas. De repente desapareció el tema Rosario y los medios.

Abro La Capital de Rosario y veo que los centros de salud fueron blanco de amenazas y que los trabajadores suspendieron la atención. Si el tema es tan preocupante como hace pocas horas, hoy me explicaban que existen cuevas en Rosario que tienen el valor como todas las cuevas del dólar blue.

Ustedes vieron, no, que todos los días hablamos del dólar Blue, que si rompe la barrera de los mil, que si por arriba por abajo. Bueno, en Rosario se habla del dólar banana, justamente por la vinculación de la fruta con la banda de los monos.

Dicen que hay cientos de operaciones todos los días con pesos manchados con sangre del narcotráfico que llegan a estas cuevas a ser cambiado por dólares. Un dólar que es un poquitito más caro que el blue 2%, 3% más caro. Una ciudad que tiene una oficina de información financiera creada hace aproximadamente un año, un año y pico, pero que todavía no tiene nombrado a su titular.

Es increíble este país. De repente dejamos hablar de Rosario y del narcotráfico. Hoy hablé con una fuente de allá porque allá sigue el tema, porque el tema no se solucionó y me decía cuando cortábamos la comunicación, "¿Sabés qué? Seguramente con el próximo muerto o la próxima balacera a una escuela, a una fiscalía, a una comisaría, seguramente vuelvan a poner la mirada del foco, la lupa".

Y es cierto. Solamente miramos Rosario cuando matan gente.

