Editorial Facundo Pastor:"¿Quién tiene la culpa del paro?"

No sé bien quién tiene la culpa, solamente levanto la vista, miro las pantallas de la tele y escucho a nuestros cronistas en la calle, a Silvina y a Pablo, y pienso únicamente en la gente que está intentando volver a casa. 17 horas de paro de colectivo.

No sé quién tiene la culpa, tampoco me importa. Ya analizamos las causas. Ya le dimos vuelta al tema. fuimos a la escala salarial, hablamos con uno, con otro. No tengo claro si esto es responsabilidad del Gobierno, no parece; si es el subsidio, si las cámaras, si los empresarios. No lo tengo claro.

Lo único que tengo claro es que hay millones de personas que quedan rehenes de no tener claro cómo se arrancan los conflictos en este país el jueves, el lunes hicimos un programa calcado a éste ¿Por qué? Por la incertidumbre. Lo mismo. Retiro, Constitución, Once, Liniers, las estaciones de subte, chequeando de un lado para otro a ver qué está pasando. Y una reunión que continúa.

Repito, no sé quién tiene la culpa ni es en este momento momento de buscarla. Podemos ponernos a analizar, a mirar números. Sí, me pareció adecuado que el Gobierno salga a multar a las empresas. No me pareció adecuado que el Gobierno, en el comunicado de la CNRT agregue un número telefónico, para que el usuario denuncie que bondi no se pudo tomar porque eso es trabajadores contra trabajadores.

Por eso no tengo claro hasta hora quiénes son los responsables, no tengo claro las causas o mejor dicho, analizamos las causas, pero yo estoy enfocado en las consecuencias. Las consecuencias es que posiblemente hasta ahora vos nos estés escuchando, no en el mismo bondi de siempre, volviendo a casa; sino re buscándolas para ver cómo te metes en un remix con cuatro o cinco compañeros, y andás a ver adónde te deja para poder volver a casa.

140 líneas de colectivo sin funcionar. No sé a quién escuchar, a quién creerle; no sé si es esto que salió Marcelo Pasciuto de la línea Dota a decir: "Che, lo del bono era por única vez". ¿Le creo a la línea 60? ¿O le creo a los choferes de bondi que me escriben a las redes sociales diciéndome: "Queremos tener un sueldo digno"?

No sé quién tiene la responsabilidad, pero repito, escucho el sonido de la calle veo el nivel de bronca, de tristeza, de angustia que la gente tiene y sobre todo miro el reloj y el calendario. Son cinco y diez de la tarde.

Y aun si la reunión sale más o menos exitosa, ya a la gente le cagaron el día hoy, para ir y para volver, si es que pueden volver.