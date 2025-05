Editorial Paulo Vilouta: "La gente elige" (02/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, porque Creo que hay una parte de el nuevo gobierno argentino que ya tiene catorce quince meses, que no termina de entender, tal vez cuál fue la consecuencia que lo transformó en gobierno?Por supuesto que lo económico en la Argentina tiene una injerencia brutal.Muchas gestiones, desde algún atisbo de recuperación económica lograron sortear situaciones como la presunta corrupción.Y hablo, por ejemplo, de los viejos tiempos del Menem mismo.No?

Che, qué me importa si si yo puedo comprarme el lavarropas y puedo viajar al exterior, qué me importa si ustedes los periodistas están diciendo que la corrupción de no sé qué, Después fuimos aprendiendo y nos fuimos dando cuenta de muchos errores.

Pero la economía tiene una injerencia en el bolsillo, una injerencia en la sociedad muy, pero muy fuerte en la Argentina, como también lo tiene la seguridad, porque sin seguridad no hay bolsillo, no hay proyectos económicos y no hay ningún tipo de disfrute factible.Yo creo que el Gobierno confunde porque muchas veces la nube, la debilidad numérica lo hizo sentir que si no está todo el día en el frente de batalla, en la trinchera las cosas no funcionan.Y me parece que muchas veces acertando en lo económico, tratando de acertar en materia de seguridad o por lo menos con las primeras materias del tema económico, que tendría que ver con una estabilidad, con un dólar quieto, con una proyección de crecimiento que nos dan desde el exterior de seis puntos con vaca muerta que se va a transformar en un segundo ingreso muy fuerte para la Argentina, con un clima diferente a esa locura de esa inflación galopante y ese delirio de querer esconder las cosas o hoy empezamos la guerra contra la inflación, decía el ex presidente Alberto Fernández. Y fue una ridiculez, porque cada día tenía más y éramos un desastre en un montón de cosas. No entienden que la gente en algún momento dio vuelta a la página harta y cansada no solamente de los fracasos económicos, de las gestiones que lo anteceden, sino también de las formas, de las costumbres, de los gritos, de las imposiciones de la cadena nacional a toda hora y en cualquier momento, por cualquier estupidez.Desde ese yo tengo el poder y hago lo que se me da la gana.Y me refiero a esta historia nueva del presidente Javier, Miley y parte de su equipo, pero en menor medida, contra la tarea nuestra de los periodistas.Se los dije ayer antes de ayer.No entro en temas corporativos.Hay periodistas, mujeres y hombres en mi país que no me representan en lo más mínimo.Algunos me dan vergüenza.Otros me parecen lamentables las tareas que hacen la cuestión militante.Yo la dejo en un costado porque para mí la militancia, tanto en la política como como en el fútbol y demás, es a la tribuna.No es para hacer este tipo de tareas.No tengo un micrófono.Entonces me aprovecho y hago militancias, no esas cosas.No trabajé con militantes, trabajé con mujeres, militantes, con hombres, militantes.Sé cómo funcionan.

Sé cómo están armados y la verdad que hacen un aporte mínimo a la sociedad.Son discrepancias y cosas del momento, pero cuando no hay razonamiento no hay posibilidad de hacer periodismo.pero me parece que entran en un terreno que no tiene el más mínimo sentido.porque ya hemos visto que la sociedad argentina, dentro de otras cosas, no por defender a los periodistas, puso un límite a este tipo de situaciones y que en el pasado no otorgaron ningún tipo de resultado y que es más de lo mismo.Renovadas críticas de Kirchner al periodismo Néstor a la prensa le falta profundidad.Un escándalo allá por sus tiempos con editorialistas que creían que el prisma de la realidad que ellos ven con total legitimidad, es lo que pasa en la Argentina y es palabra sagrada.Lo había dicho en esta radio Mirá Néstor Kirchner, luego de manifestarse respetuoso de todas las expresiones, dijo Evidentemente en un escritorio es muy difícil ver a la Argentina y gobernar a la Argentina.y empezamos con esta historia y empezamos con los enfrentamientos dentro de un marco donde los periodistas eran responsables de todo.Después fuimos al delirio de Cristina Fernández, donde Popea, que actualmente también está muy presente con lo que pasa con Miley, advirtió por los mensajes estigmatizantes de Cristina Fernández contra periodistas que investigaban casos de corrupción en aquellos tiempos.Periodista como Jorge Lanata, Nicolás, Iñaki y Daniel Santoro empezaron a hablar de corrupción y la señora se puso enloquecida y empezó también con la historia y hablaban de cosas que después habló todo el mundo y que la llevaron a la justicia.Hablaban de Lázaro Báez, hablaban de Cristóbal López, hablaban de los hoteles, hablaban del lavado de dinero, hablaban de vialidad, hablaban de todo lo que pasaba y empezaron campañas tremendas contra estos periodistas que investigaban la corrupción.

VolvieronSe acuerdan los afiches que promovían para escupir periodistas en la calle Iba la señora Bonafini y un grupo de energúmenos ahí a escupir, a maltratar, a poner gorras como si fueran de los tiempos de la dictadura militar todo esto organizado el Día de la Memoria, ya por el dos mil diez, con Giganto tecnologías de periodistas.9Recuerdo que estaban Joaquín Morelo, sola, Magdalena, Ru Viñas, Mirta, Mauro, Viale y la gente pasaba los militantes del Kirchner mismo y los escupían.

Después tuvimos ese pasquín televisivo seis, siete, ocho, no para maltratar periodistas para armar los informes.

Todo eso es viejo, Javier Javier Milei Todo eso huele a algo que la gente ya desplazó.No quieren más eso no quieren que le impongan ideas.

La gente elige.La gente subía aerolíneas a Argentina y tenía que leer los diarios que imponía el Guillermo.Por qué?Porque era una empresa del Estado.Hay gente que ni los agarraba y hay gente que se los devoraba y hay gente que se los llevaba para envolver huevos.son cosas que ya las probaron todos y no existen.

Tuvimos una ley de medio para quitar poder.Tuvimos los tiempos también donde se hablaban de grandes multimedios a favor de un ya todo eso pasó.Lo vimos a nivel nacional, lo vimos a nivel provincial y esta palabra los periodistas van a tener que pedir perdón.Me parece que también forma parte de un exceso porque no hay que pedir perdón.uno trabaja y con su credibilidad todos los días juega su trabajo futuro.

Es como si nosotros decimos Che y los políticos tendrían que pedir perdón.Tendrían que pedir perdón por las cosas que no cumplen.Tendrían que pedir perdón por los planes económicos que fracasan sistemáticamente en la Argentina.Tendrían que pedir perdón por la inseguridad galopante que tenemos en nuestro país.Tendrían que pedir perdón porque aún condenados por la justicia por corrupción, hablan de lo pero hablen de no sé qué idiotez hablan de persecuciones.Nosotros tendríamos como periodistas y ustedes como ciudadanos, pedirle a los políticos que pidan perdón y no lo piden.

Y una diferencia.Ellos juran cuando asumen sus cargos.Nosotros no juramos por nadie, como ustedes tampoco, que son ciudadanos de a pie y que todos los días salen a ponerle el corazón, el entusiasmo y la fe para que las cosas funcionen.Ojalá que en estos quince o veinte días que tenemos a la elección de la ciudad de Buenos Aires y a lo que será el desenlace de octubre, el presidente de la Nación puede razonar mínimamente.Sé que se puede enojar.Sé que se puede poner nervioso.Sé que le puede no gustar algunas cosas, dirá Che, mirá, pronosticaba una inflación de seis va a ser de tres Bueno, puertas adentro o a lo sumo, en una nota o a lo sumo, en un comentario o a lo sumo, dialogando con un periodista y haciéndole ver cuál es el error y en un diálogo en un parlamento, poder lograr entendernos, pero no con este tipo de cosas que ya forman parte de un pasado que pasó.Gracias a Dios que no dio ningún tipo de resultado y cuyos autores, intelectuales de todo ese tipo de maniobra mirarán también hoy azorados cómo el presidente vuelve a repetir el mismo error?Ojalá que reflexione, Ojalá que piense.Sé que es muy difícil.Dependemos del wifi en la zona de Olivos y en la zona de la Casa Rosada.Ayer fue un día de furia.Esto siguió.

Esto seguramente seguirá, pero vuelvo a repetir la sociedad argentina.En un momento decidió que alguien como usted, Javier Milei, un hombre ajeno a la política, conduzca a los destinos del país.Piense simplemente esto por qué habrá sido?Seguramente por el éxito de sus antecesores, no por el fracaso rotundo y por conductas y costumbres que gran parte de la sociedad argentina ya no quieren ver ni escuchar.