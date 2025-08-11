Editorial Paulo Vilouta: "Ponernos en el lugar del otro"" (11/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Por supuesto que estamos todos apretujados con el tema de la política,La elección del 07/09 un poco inentendible este doblamiento no, porque la gente dice que voto la sección,No sé cuánto como acá cuando votamos en la ciudad de los legisladores, no después de un mes y pico hasta octubre, en un país donde todo altera los mercados, no que si gana uno que si el efecto de los otros que es realmente complejo, pero más allá del modo electoral, donde pasan cosas realmente impresionantes en la Argentina porque vemos esto de la fake news que ya forma parte de una habitualidad.

Parece que debe ser campaña de mentira o un congreso donde los opositores se creen que están enfestilindo y todo lo que no hicieron cuando fueron gobierno lo quieren hacer ahora aumentemos esto aumentemos el otro rompamos los presupuestos,No sabemos dónde sale la plata,Tendrían que estar ya pensando en el presupuesto 2026 nuestros legisladores y ver cómo reformamos el sistema jubilatorio y cómo hacemos un poquito más apto,un país que por momentos está en situación crítica y está en situación crítica porque pasan cosas que la justicia y la propia política no nos puede explicar.

Ustedes pueden creer que la Argentina hoy estamos hablando de 76 personas que mueren en centros de salud,por el suministro de fentanilo y que estemos tan relajados en el tema y que salvo los familiares de las víctimas de personas de diversa edad,Miren, ayer veía familiares de un chico de 18, Renato Niccolini, otro de 32, Leonel Ayala,estuvieron internados, les suministraron fentanilo contaminado y murieron y ayer escuchó al juez Crepla que dice son 76 los muertos, pero habría más porque se le han distribuido 45000 ampollas contaminadas y me vino rápidamente el punto comparativo 76 muertos y ningún preso,Ningún responsable en la Argentina de este delirio y a falta de un trabajo para mi gusto más concreto por parte de la justicia, porque el juez escuda y dice Tenemos que ser muy prudentes porque cualquier error puede anular el juicio,Yo creo que va a ser difícil anularlo cuando hay tantas víctimas sabiendo, eh, como dijo el juez, que puede haber más,podemos reivindicar a la justicia argentina, pero le tenemos que pedir que investigue, que identifique y juzgue a los responsables de tantas muertes evitables, nos tenemos que poner un poquito en ese lugar.

Hoy le pasó a 76 personas,Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestro entorno, uno lo internan,Tiene un problema de salud,que sabe qué le van a aplicar si está contaminado o si no está contaminado, estamos viendo la magnitud de este caso,muchos dellos internados en el Hospital Italiano de La Plata,No es que tuvieron tirados en la esquina que nadie los asistió con todas las condiciones sanitarias que garantizan que una persona se pueda curar y en la Argentina, la política muchas veces también es cómplice de este tipo de situaciones y hoy sería un día fantástico cuando abramos las puertas del Congreso de la Nación, cuando vemos tantas discusiones cuando vemos tanto maltrato cuando vemos tanto político que está en modo electoralYo sé que en la Argentina hay que resolver 1000 cosas, pero no hay que tener un tono oportunista para decir que esta semana hablemos de las jubilaciones,Esta semana hablemos de los discapacitado, sino que tenemos que hablar siempre y tenemos que resolverlo siempre, todo ese oportunismo también tendría que estar dejado de lado para poder trabajar en este tipo de causas, que son las causas importantes, el día viernes, el kirchnerismo dejó sin quorum la sesión cuando se propuso que se apruebe un pedido de informes y la creación de una comisión que investigue las muertes por fentanilo,señores diputados y senadores del quillenismo podrán hoy explicar cuál fue el motivo,No sé si estaban muy apurados, si tenían que tomar aviones para volver a sus provincias, eh,Si había mucho sol en Buenos Aires y algo realmente los distrajo porque estamos hablando de 76 muertos y el juez dice que pueden ser más y ustedes levantan la sesión y no dan quorum,o sea, damos quórum solamente cuando vemos que podemos sacar algún tipo de ventaja política de cara a una elección que tenemos en un país que vota cada rato y que también tendría que ir pensando cómo modificar esta historia,Votamos cada cuatro años y punto,el resto,trabajamos, buscamos proyectos, buscamos mejores leyes.

Tratamos de tener un presupuesto al tiempo, no con dos años anteriores,Dejamos de chicanearnos,Dejamos de pelotdiar tanto en la Argentina,tenemos situaciones gravísimas uno crisis sanitaria con 76 muertos y de esto no se habla.

Dónde están los responsables?Dónde están las personas presas o monitoreadas? Cuál es la investigación?seria que está haciendo la justicia,yo veo que este señor Ariel García Burfaro, el titular de uno de los laboratorios está lo más tranquilo porque el juez dice no hay que hacer las cosas muy prolija porque se puede caer el juicio, que no se caiga el juicio, señor juez, pero busquemos responsable porque hay 76 personas que murieron,Usted nos dijo en las últimas horas y que pueden morir muchos más,porque hay 45000 ampollas de este maldito fentanil, fentanil, fentanilo dando vuelta y que puede caer en el cuerpo de cualquier argentino,una barbaridad,un desastre sanitario,uno desastre humano donde nosotros desde la justicia y desde la política podemos trabajar,pero miramos para otro lado una justicia lenta, repito, 76 muertos,cero presos,uno política con el kirchnerismo otra vez a la cabeza frenando una comisión para investigar,las muertes y los responsables por el fentanilo.

Cuánta pavada, Cuánta chicana, Cuánto tema intrascendente,Cuánto movimiento así de poca monta para sacar un botito,Pero qué poca preocupación por los temas graves y por los temas que nos pueden tocar en esta ruleta rusa llamada Argentina,A cualquiera de nosotros murieron 76 personas,por el fentanilo y el juez dijo acá no termina el número porque lamentablemente vamos a tener un número mayor,Algunos en otra esfera, muchos con muy poco corazón, con corazón solamente donde hay alguna ventaja política o electoral,pero con mucha frialdad y con muy poco corazón a la hora que haya que encubrir algo que tenga que ver con algún espacio político o con algún elemento que modifique la vida de alguna circunstancia de algún espacio,Ahí sí, nos ponemos a un costado,Ahí sí se termina la emoción y somos muy, pero muy fríos, porque nadie hoy en la Argentina está realmente preocupado por la muerte de estas 76 personas que lamentablemente pueden ser muchas más.