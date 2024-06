Editorial Paulo Vilouta: "A la altura de las circunstancias"

En primer término me saco el sombrero, así como muchísimas veces hago las críticas, que son las que corresponden, porque nuestra tarea también a la justicia argentina y a un juez que tantas veces lo he visto en la militancia y en estas cosas absurdas de la justicia legítima y del fanatismo político.

Como el doctor Juan María Ramos Padilla, que estuvo a la altura de la circunstancia y condenó por abuso a dieciséis años de prisión a un hombre de muchísimo poder, el Argentina, como es José Alperovich El y su mujer o ex mujer fueron protagonistas de situaciones para mi gusto, bastantes prepotentes y desagradables en algunos tiempos, con mucha falta de respeto a los tucumanos, a los argentinos y fundamentalmente, a esta víctima, una sobrina que se animó a denunciar Cuando el poder que tienes enfrente es realmente tan potente, tan audaz para una persona poder denunciarlo como lo hizo esa.

Realmente me saco el sombrero por la justicia argentina porque avanzaron con absoluta autonomía, con absoluta independencia y acabó lo por el aire. El poder de Alperovich acabó lo por el aire.

Lo que fue acabó lo por el aire, el apoyo que tuvo los fueros que en algún momento le servía como senador, la licencia, la complicidad de muchos senadores y senadores que en este tipo de situaciones no abren la boca y toman estas locuras que tienen que ver con los abusos sexuales como hechos corporativos. Así que me parece que es un día importantísimo.

Y hoy cuando nos despertamos y anoche, cuando a las ocho de la noche veíamos la noticia, son estas cosas que a uno lo entusiasman y le dan esperanza, no por estar en contra de Alperovich, porque fue investigado y tuvo un juicio absolutamente justo, sino porque el Argentina todos en algún momento, todos en algún momento, no solamente ante Dios. Cuando nacemos y morimos, sino ante la justicia, tenemos que ser iguales y hemos visto que lamentablemente no somos todos iguales. Y muchas veces el poder y muchas veces el dinero. Y muchas veces la falta de de, de valor de muchos jueces hace que estemos ante situaciones muy, muy ambiguos. Así que realmente muy positivo y una buena noticia para toda la sociedad.

Ayer quedé absolutamente sorprendido con declaraciones de la señora Silvina Batakis nuestra ministra de Economía hace poco tiempo atrás. Digo dónde andará? No, porque va pasando el tiempo y hacer dijo, que va a aumentar la mortalidad por los ajustes de Miley, que no hay remedios, que la gente que es diabética le van a cortar la pierna por el precio de de los medicamentos y de Madrid donde debe andar porque no le pierde la pisada. No fue un desastre como Ministro de Economía. Después estuvo en el Banco Nación cuando tuvo este problemita Problemita con el Piti, la numerología que tuvo que rajar estaba un poco distraída. No tuvo que rajar a una directora que cobrará nueve millones de pesos, pero que pagaba las predicciones con con la cuenta del Banco Nación. Dije donde estará?

Digo, seguramente bueno, como nos contaba hoy Nuria con relación a a Carrió en la vida privada no es ministra ahora de Hábitat y Desarrollo Urbano en la provincia de Buenos Aires, pero fue tan desastrosa como ministra de Economía en el corto tiempo porque la pusieron la tuvieron que sacar de lo mala que fue. En julio de dos mil Veintidós fue la segunda mujer que la vida encabezó el Palacio de Hacienda de Puede Human se acuerda no llegó a cumplir un mes La tuvieron que reemplazar urgente con con masa de partido como secretaria Asier.

Pero en veinticuatro días, esos veinticuatro días de la gestión de la señora Batakis que hoy predice que va a aumentar la mortalidad en la Argentina. Ojalá que no quedaron marcados por una suba brutal del dólar. El anuncio de un anuncio fiscal con congelamiento de la planta del Estado, el inicio del proceso de la segmentación de tarifas. Un viaje a los Estados Unidos con reuniones con la directora del Fondo, Monetario Internacional do licitaciones de deuda que ampliaron el financiamiento del Tesoro El Doral Blue es un poco el termómetro de la economía y la confianza de los argentinos saltó de dos treinta y nueve el día que voló Martín Guzmán hasta dos sesenta el lunes y tocó un techo de tres cientos cincuenta el veintidós de julio con Batakis como ministro de Economía.

Silvina, por favor. Va a aumentar la mortalidad por los ajustes de Milei. Se va a morir más gente porque no tienen medicamento. Una ministra que fue desastrosa, que no hizo pie pero que hoy desde otro lugar opina sobre economía, dio algunos datos que sí son ciertos y son confiables y sólo de Unicef.

Y que son alarmantes porque el cincuenta y cuatro por ciento de los argentinos han reducido el consumo de frutas y verduras y el veinticuatro por ciento aumentó la ingesta. Harina, fundamentalmente la gente joven. O sea, hay una muy mala alimentación producto de el dinero producto de los bolsillos, producto de todo lo que está pasando. Pero ojalá que no aumente la mortalidad, como sostiene una de las peores ministras que tuvieron que sacarla urgente porque fue un desastre. No hizo pie y en menos de un mes hizo volar el dólar por los cielos y fue realmente caótica.

Y para terminar, en el día de hoy vamos a tener una nueva misa de estas que movidito en los últimos tiempo, que son mis a militantes sin políticos. Ojalá que los curas estén a la altura de circunstancia. El problema no son los políticos. El problema son los curas, que muchas veces no entienden lo que significa la misa, que es algo sagrado para el creciente y mezclan cuestiones personales o cuestiones políticas o gustos. En medio de la misa y después de los papelones en San Cristóbal, en Constitución, donde la Iglesia tuvo que dar explicaciones hoy vamos a tener una misa supuestamente para distinguir a toda la gente que colabora, que contribuye y que hace mucho para tratar de paliar la pobreza. Atendiendo comedores, cocinando, cuidando gente, dándole una contención en un momento muy, muy difícil.

Ojalá que esto esté a la altura de las circunstancias. Repito la misa no tienen que ser misas militantes. La misa no se politiza así como están con el lema La patria no se vende También sería bueno que algunos curas entiendan que la misa no se politiza. Y para terminar el minuto, otra vez, el atropello total, aún con la justicia de por medio marcando un falso porque un empleado de una empresa concesión Ada, el señor Claudio de la CARBONARA tiene un problema con su empresa.

La empresa de subte ciertos es que han decidido los dueños de los Subtes que son los metros delegados, parar todos los servicios Hoy, a partir de las cinco de la tarde, exigimos a la empresa que deje de perseguir trabajadores. Sería bueno que estos señores Metro delegados, entiendan que hay un fallo de la justicia y que perseguir no sé si es el término adecuado, porque acá hay una empresa que contrata a personal que tiene que cumplir algunas normativas.

La Justicia dice que puede suspender por quince días aquel que impida el normal desenvolvimiento de la actividad en distintos sectores de los lugares de trabajo.

Acá quedó comprobado que hubo incumplimiento por parte de ente empleado, oportunidades en que mantuvo abierta puertas de emergencia alentando a usuarios e ingresar sin abonar pasaje y generando un perjuicio para la empresa en la cual trabaja, siendo personal jerárquico de donde uno cumple un rol determinado. La desobediencia, dice el artículo sesenta y siete reiterada del personal jerárquico, implica una violación de las obligaciones como empleado de una compañía que le permite esta compañía aplicar una sanción disciplinaria.

A mí me encantaría que no es este tipo de problema que al señor Claudio de la Carbona no lo suspendan, que se siguen bien, que puedan trabajar, que puedan disfrutar, que tienen trabajo El Argentina eso los los empleado de subte que que están en una posición por lo difícil que ese trabajo mejor, más privilegiada del punto de vista económico. Pero no podemos admitir bajo ningún punto de vista que por el problema personal de un empleado, un transporte público hoy para y los vuelva locos a todos los usuarios que a partir de las cinco de la tarde no sepan o no puedan viajar en el transporte que quieren elegir, en este caso el subte.

Ojalá que la justicia, que ya dio un fallo, actúe antes de las cinco de la tarde y respete el derecho de mucha gente. Porque hoy, más allá del respeto de un empleado de la empresa de soporte que tiene una sanción, encima está el respeto a miles de usuarios argentinos que utilizan un transporte que hasta ahora hasta ahora creo que es público y que no pertenece a ningún sindicato y que no pertenece a ningún metro delegado de aquí a las cinco de la tarde. Ojalá que alguien encienda la cabeza y encuentren una solución, no por empleados sancionado, que es un problema de él y su empresa, sino de los miles de usuarios que van a estar con los problemas de todos los días, pero además sin transporte público.