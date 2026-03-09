Editorial Paulo Vilouta: "Actualidad Argentina " (09/03/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días, nadie lo admite, pero comenzó la campaña dos mil veintisiete, lo vimos el domingo a Milei, muy eufórico en el Congreso de la Nación, vimos la vuelta de Pichetto al domicilio prisión de Cristina Kirchner para hablar de un frente parecido al de Lula contra Bolsonaro en Brasil y a un sin fin de políticos que empieza a pensar, ché, pero este casillero queda vacío, yo puedo ser gobernador, yo puedo ser gobernador, y tengo que renovar la banca, porque es un país que vive en campaña, y nosotros los ciudadanos lo admitimos y lo permitimos, y miren si hay cosas para ocuparnos y preocuparnos. Venta minorista diez meses en retroceso. Esto lo dice CAME, estos son los negocios donde compramos todos nosotros.

Hay un informe de la UBA, muy interesante, porque es serio, a eso me refiero, que dice que se pierden ciento sesenta empleos por día, en un país que no produce empleo desde el dos mil once, que salvo empleo estatal, o alguna cosita, y dando vuelta, no hay una euforia, ¿por qué? Porque teníamos una vieja ley laboral, donde los empresarios decían, ché, ¿para qué voy a tomarse? A los dos minutos después tomo tres, y tres me hacen un juicio y pierdo la pyme. Gastos fijos muy altos hoy, ¿eh? Porque cuando repasamos, decimos, si no son las expensas, se me rompió algo en casa, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, la escuela de los chicos, y con una pérdida que tenemos importante del poder adquisitivo, porque nos damos cuenta de eso, ¿no?

Mucho gasto, y mucha pérdida de poder adquisitivo. La mora en los bancos, que después lo voy a charlar más tarde con Cande, pasó del dos al cinco coma cinco, y en las billeteras virtuales quiere decir que la gente en un momento se entusiasmosa, con muchos créditos, y ahora le cuesta poder pagarlo, y esta discusión de la industria argentina, porque mientras Paracaputo, la industria argentina, no movió el empleo desde el dos mil once, y es un sistema prevendario, la industria dice que produce el diecinueve por ciento del PBI, y que aporta el veintisiete por ciento de la recaudación.Este sería el panorama general, que hoy tenemos, complejo, difícil, con una inflación presionada por la guerra, con una oportunidad que Argentina no tuvo nunca, porque vamos a vender, y estamos ganando mucho dinero con la guerra, cosa que no nos pasaba, anteriormente, porque teníamos que comprar energía, porque rompimos todo el sistema energético, y todo el sistema que tenía que ver con la energía de nuestro país, hoy vendemos, por supuesto que a uno no le gusta que haya guerra, pero Argentina, de la guerra, tiene una ventaja, porque cada diez dólares que sube este barril, que le estamos contando todos los días, nosotros juntamos mil quinientos millones de dólares, es decir, que el conflicto brutal de la guerra de Medio Oriente, hoy le está metiendo a la Argentina, mínimo, diez mil millones de dólares que no tenía previsto, pero más allá de todo eso, las caras políticas de esto, nadie lo admite, pero se lanzó la campaña 2027, y van subiendo a distintos personajes al ring, y la verdad que yo hoy digo, que diferencia, porque podemos estar con todos estos datos que le di diciendo, che, económicamente el gobierno, si no es ahora cuando va a ser, otros dicen, vos te crees que va a salir económicamente Argentina un país fundido en dos años, en tres, puede tener una baja de fiebre, un atisbo de mejora, pero va a tardar muchísimo, Uruguay bajó la inflación como nosotros, pero para llevarla a un dígito y a cero, para que empiece con uno o con cero, tuvo que esperar después de bajarla así, de un cimbronazo como nosotros casi seis años. El mundo tiene manuales, lo que pasa es que nosotros estamos cansados de crisis, ansiosos por los problemas que tenemos, hartos de vivir mal, buscando que salgamos de una vez por todas. Pero mientras vemos la posibilidad que hoy tenemos en la energía de ganar diez mil millones de dólares con una guerra, porque gracias a Dios la tenemos lejos, también vemos como empieza la Argentina WIC y a mi me encanta ver diez gobernadores argentinos ofreciendo lo que tiene la Argentina para venderle al mundo, porque tenemos que recaudar, basta del versito todos los días de recitar, versitos políticos que ya no sirven para nada, solamente para alimentar una grieta que le sirve al gobierno para tener un fantasma que es el quillerismo y subirse a ese fantasma y nosotros aguantamos.Eso ya es viejo y a un quillerismo que tiene consignas de 1820 y cree que las puede aplicar en el 2026, la gente cambió, ya los conoce a todos de punta a punta. Me parece muy auspicioso que el gobierno tenga hoy una presencia en Nueva York, con diez gobernadores ahí muriéndose de ganas que nos compren.

Energía, litio, conocimientos, campo, todo lo que produce la Argentina, intermediación, pero tenemos que hacer eso.Yo si soy mi ley me levanto y los llevo a patadas a los gobernadores al mundo, a ofrecer a Argentina, a decir que jurídicamente somos responsables, que cambiamos, que ya no tenemos tanta corrupción pero todavía tenemos, que necesitamos un país con reglas claras, porque si miramos para atrás nos vamos a quedar sorprendidos de lo que todavía piensan algunos. 2026, hoy tenemos un paro feminista en la Argentina, no van los chicos a clase porque como el día de la mujer cayó domingo nos levantamos y nos rascamos la que te jedi todo el lunes. Un país donde los pibes no saben que sujeto, que predicado, no saben llevar a cabo una lectura, no interpretan un texto, hoy los gremios docentes que tendrían que estar enloquecidos porque arreglaron la paritaria y porque los chicos necesitan conocimiento, hacen un paro feminista, ¿ustedes lo pueden creer? Solamente en la Argentina, después quieren tener cargos relevantes, que los elijan, que los distingan, hay que jubilarlos porque tienen ideas de 1830 y creo que me tengo que ir más atrás, a la edad de piedra.Escuchen a la señora Mayra Mendoza, quiere ser gobernadora y no sé cuántas cosas más uno dice, bueno, a ver alguna exposición, fue a Brasil por el día de la mujer, alguna reivindicación, algo positivo, algo que rompa el molde, a ver Mayra Mendoza. Tienen miedo a las mujeres sin miedo, lo mismo que ha sucedido aquí con Luna, hoy Cristina Fernández de Kirchner, la mujer de la nación, hoy Cristina está presa y mi ley está destruyendo la Argentina. Para recuperar a nuestro país les pido solidaridad con libre Cristina.Bueno, estas son las ideas de dirigentes que quieren tomar el futuro político de Argentina. Mientras veo, con mucha satisfacción, a 10 gobernadores en Nueva York vendiendo a la Argentina que necesita dólares, encuentro a una Mayra Mendoza en otro planeta, comparando a Cristina con Luna, no lo mezclen a Luna en esto, tuvo una causa con un triplex en Guarujá, pero no lo pongan a la altura de corrupción de Cristina Fernández porque se va a ofender el presidente de Brasil. Y un paro feminista con los chicos afuera de las clases porque el día de la mujer cayó domingo y cómo vamos a hacer si cae domingo y el lunes tenemos que trabajar.Una Argentina con mil problemas, con una campaña que nadie lo admite pero que ya comenzó, con poco futuro, con pocos nombres pensando en lo que viene y con un Miley que se aprovecha de esta circunstancia para sentirse seguro y para no explicarnos cómo salimos de esta batería de problemas económicos que les plantee cuando comenzó el minuto de hoy.