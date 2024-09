Editorial Paulo Vilouta: "Argentina dice: 'Así no'"

Me tomo un minuto como todos los días soy un poquito más tarde por por esta noticia de último minuto y de alto impacto que tiene en la sociedad argentina, porque mañana vamos a estar frente a un nuevo paro salvaje en todos los aeropuertos, porque los gremios día te paran por cuestiones salariales. Si todos los argentinos estuviéramos parando por cuestiones salariales, no tendríamos un país que, de acuerdo a los gremios, uno u otro estaría prácticamente paralizado.

Tendríamos ocho millones de argentinos que están en negro, sin ningún tipo de derecho paralizados, tendríamos un país a la deriva y que hay un sector que provoca algo muy fuerte y dejar en banda a mucha gente. Porque además no tienen la posibles. Eches un paro, lo disfrazan de de asamblea y generan situaciones que no son muy claras. Pero me parece que lo que está claro que hay una sociedad o una gran parte de la sociedad argentina que comienza a darle la espalda a este tipo de conductas que forman parte ya de un hartazgo porque son conductas Pato, teras, porque son conductas intransigentes, porque nunca y diálogo de por medio, porque lo haces como yo quiero o no se hace de otro modo.

Y esta encuesta marca algo de Aerolíneas Argentina que realmente me sorprendió porque Aerolíneas Argentinas en nuestra Bandera en nuestra línea aérea, está metida en el corazón de la gente como lo está YPF también, y forma parte de un sentimiento, Pero me parece que en algún momento esto comienza a perderse. Cuando la gente ve que atrás de este tipo de reclamos no hay claridad atrás de este tipo de reclamos, hay algún tipo de especulación atrás de este tipo de reclamos?

Aparecen algunos para beneficiarse o para sacar algún tipo de beneficio? Esta encuesta está mostrando en las últimas horas que para gran parte de los argentinos, cuán importante es Aerolíneas Argentinas que sea estatal Un treinta y ocho coma cinco dice que es importante, pero para un cincuenta y tres coma cinco resulta poco importante. Atención con este dato porque marca un cambio importante en el pensamiento de la sociedad. No se si cansada de los sindicalistas, no sé si cansada de este tipo de Derechos, atribuciones, que es una clase ejecutiva colmada por familiares, azafatas, amigos sin y no se toda esa cría y toda esa historia o por el gasto permanente.

El año pasado hubo que poner más de tres cientos millones de dólares para solventar una compañía estatal que tuvo en julio superávit, porque hay gente que le pone el alma que pone la vida, que la maneja como una empresa verdadera, como si fuera privada, donde hay dueños. Un director dice Chelo numero no pueden ser este desastre, no? Lo que pasa que viajan los familiares. Elegir qué me importa los familiares, el ejecutiva, cosas de otro tiempo. Cosas de una argentina, de un atraso constante que nos llevó a estar en la primera vez atención con este dato para el treinta y ocho, coma cinco.

Es importante que se estatal, pero para el cincuenta y tres coma cinco le importa un bledo. Por qué? Porque ven, entre otras cosas que se están defendiendo privilegios sectoriales que se está tratando de combatir políticamente al Gobierno Nacional veintiuno, Coma cuatro porque no son claros a la hora de utilizar una resistencia por un salario y utilizan otro tipo de argumentos. Y cuando hay que privatizarla, También, la gente comienza a a ver otra cosa. Hablan de una privatización parcial.

Hablan de una privatización total, mantenerla el Estado como ahora, pero con muchos controles que algunos dicen hasta cerrar la que es imposible. Atención con esto quería marcarlo porque en una Argentina donde estamos todos, nos guste o no, nos guste el Gobierno poniendo el hombro porque no queda otra donde todos los recortamos donde todos vivimos a medida que pasan los años cada vez peor, porque teníamos algún tipo de ventaja o algún tipo de crecimiento. Va a veces asoma, vamos un poquito el anar y fuera del agua en un momento muy particular y la gente se cansa de este tipo de situaciones.

Y me parece que esto gremialista que defienden solamente a pocos porque hay ocho millones que no están el Argentina sindicalizados y no tiene ningún tipo de derecho, están cruzando un límite que gran parte de la sociedad comienza a mirar. Mañana tendremos otro paro. Mucha gente no podrá viajar. Mucha gente perderá su pasaje. Mucha gente perderá su vuelo. Mucha gente perderá dinero. Tendrá que gastar en remises, en combis, en alimentos. Dentro del aeropuerto no podrás llegar en tiempo y forma.

Pero ojo con este tipo de conductas abusivas y en muchos casos extorsivos, porque hay una gran parte de Argentina que dice Esto no va a más Los resultados no son los que eran. Y Aerolíneas Argentina, que es una empresa adorada por la mayoría de los argentinos y tiene una aprobación esa YPF más del noventa y pico por ciento en lo que sería un sentimiento genuino de argentinidad identificándose con estas empresas. Hoy hay gran parte que dice en estas condiciones en el Estado así no prestemos atención.