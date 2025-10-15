Editorial Paulo Vilouta: "Argentina es una avalancha " (15/10/25) #Vilouta91

Embed

Me tomo un minuto como todos los días y por supuesto hoy no nos podemos apartar de todo lo que pasó ayer en los Estados Unidos y de todo lo que va a pasar hoy en la Argentina de acá al 26 de octubre. Vamos a ser clarito con los nombres porque y los números, ayer trataban de confundirnos que el 25, que el 26, que el 2027, el 26 de octubre del 2025 hay elecciones en la Argentina y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dio un apoyo condicional, un anuncio con sabor advertencia, un anuncio donde dependemos de un resultado por más que lo quieran cambiar y por más que el gobierno haya demostrado ayer tener muchos intérpretes que a coro salieron a decir lo que no había dicho el presidente de los Estados Unidos.

Nadie podía imaginarse que para una elección legislativa en la Argentina, un gobierno que con muy pocos diputados y senadores en el 2024 logró acuerdos, logró todos triunfos en el Congreso de la Nación, tenga que tener hoy a uno de los líderes del mundo, nos guste o no nos guste, como Donald Trump, como jefe de campaña.Porque Trump puso un condicionamiento al futuro de la Argentina que no pasa solamente por la ayuda económica, por la llegada de empresas, sino un salvataje, un salvataje más a una economía argentina que nunca hace pie, a una economía argentina que mira al campo, que todos los años nos deja un cheque enorme pero que no alcanza y que tiene que crecer y que tiene que multiplicar sus ingresos, porque además somos cada vez más los argentinos y no podemos vivir como hace 20 o 30 años y no podemos vivir en el déficit permanente o en la inflación galopante.

Pero Donald Trump ayer dejó varios mensajes, el primero que es el jefe de campaña de Javier Miley, el segundo que puso una condición, este gobierno tiene que ganar la elección. Pero creo que más allá de la presión a Javier Miley, también indirectamente hay una presión para aquella ciudadanía que está atenta a todo este tipo de movimientos y que sabe que Argentina es una avalancha, una trinchera.De un lado unos, de un lado los otros y que todos aquellos que tratan de sacar cabezas y buscar un camino diferente y romper la monotonía permanente de la brutal grieta, lamentablemente nunca se puede. Porque antes era con Macri y ahora es con Miley y antes era con Cristina Fernández y ahora será con los que vienen o con Cristina Fernández de la cárcel.

Siempre estamos en este escenario complicado y uno la verdad que mira puertas adentro y dice ¿dónde están y qué está pasando? Porque más allá de lo trascendente del día de ayer, de ese encuentro, de una situación condicional al apoyo que plantea Trump y al ser el jefe de campaña de Javier Miley, uno dice ¿y si no gana Miley qué pasa con la asistencia financiera? ¿Van a devaluar? ¿Vamos a tener otro tipo de dólar? ¿Se van a romper las variantes estas que son la flotación? ¿Cuál es la respuesta del gobierno argentino a si no gana la elección el 26 de octubre? ¿Y si gana la elección Fuerza Patria qué? ¿Cómo seguimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué propuesta tienen? Porque lo de ayer fue realmente muy flojito ¿no? Porque está riéndose de algo que supuestamente podría beneficiar a la Argentina y que no está tan firme o que no está sólido porque depende de un resultado sin presentar una sola propuesta.La verdad que como ciudadanos qué poco que tenemos ¿no? Qué poco que tenemos. Miren lo poco que tenemos que ayer escuchaba parte de la campaña de la libertad avanza que cometió todos los errores habidos y por haber para llegar a este momento de incertidumbre porque desde el año pasado tenía la elección ganada por goleada porque bajaron la inflación porque sacaron los piquetes porque el pasado es horroroso pero como se los dije la última semana el horror del pasado no borra los errores espantosos del presente. Escuchen este spot de campaña por favor.Donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de la libertad avanza y a mí. Para votar al colorado marcas al pelado.Para votar al colorado marcas al pelado.

A mí ya no me llama la atención, no soy de Harvard, no soy un pensador del tíbet, pero me parece que hay cosas que no tienen que ser tan grotescas porque cuando transformamos la la vulgaridad en común denominador estamos como estábamos. Un país sin educación, un país sin valores, un país donde da todo lo mismo, un país donde hay que poner código vestimenta porque la gente va desnuda a una universidad, donde hay que estar marcando un montón de cosas porque somos así los argentinos, no tenemos el límite mental, nos tienen que estar marcando desde afuera, hasta Trump nos marca, si no ganan esto no les doy el apoyo.Para votar al colorado hay que sacar al pelado. El pelado es el señor Spert que está con una causa de una situación dramática y la libertad avanza lo eligió como candidato sin saber que tenía estos vínculos con un narco. Ponen un spot como si nada, como si fuera gracioso.

Y ayer escuchaba también a parte del kirchnerismo que la gente no tiene nada, hoy son republicanos y hoy son honestos y no han tenido nada de republicanos y nada de honestidad porque tienen a la líder presa por corrupción. De paso, señores jueces, a ver si empezamos a mover un poquito el culito porque la señora y y Báez y todos esos tienen que devolver 579 millones de dólares que no devuelven. Ayer el gobernador Torres inauguró una ruta que había empezado Báez, hace 20 años se robó toda la guita y la tuvo que hacer la provincia de Chubut.Del otro lado se reían de lo que pasaba en Estados Unidos. Y si este día tiran una propuesta y si este día nos sorprenden diciendo hay un camino superador al de Millet con Trump que no nos gusta pero no se reían y nunca hacían autocrítica.

Y ayer encontré este tramo de quien fue el viceministro de economía de Sergio Massa, el señor Rubinstein que puso un poquito en orden el asunto económico del kirchnerismo, que hoy se ríe de Trump y se ríe de Millet, pero que cuando fue a un gobierno... ¿Cómo fue Rubinstein? Fui muy crítico con Cristina, con toda su política económica que creo que fue un desastre y que creo que estamos pagando las consecuencias.La política económica de Cristina fue peor que la de Millet. Mucho peor, mucho peor.

Milei tiene un sentido general importante de algo que para Argentina es muy importante que es el equilibrio fiscal y Cristina no lo tuvo.La propia Cristina habla que hay problema de dólares, yo no la agarraría del cogote diciendo pero Cristina vos tiraste 40 mil millones de dólares a la basura por una política insostenible. Gabriel Rubinstein economista argentino, viceministro de economía del desastroso gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Yo no la agarraría del cogote porque me parece violento pero sí remarcaría esto de los 40 mil millones de dólares tirados como los tiraron.De un lado la incertidumbre, apoyo condicional, sabor a presión, anuncio con advertencia. Del otro lado un grupo que hoy todavía no hizo su autocrítica, que nos llevó a la ruina y que tiene a su líder presa por corrupta. Así llegamos al 26 de octubre.Que Dios nos ayude porque ni Trump pudo hacerlo