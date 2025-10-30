Editorial Paulo Vilouta: "Argentina en modo descanso" (30/10/25) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días, hoy no es un día más, ayer parecía Argentina en modo descanso, ¿por qué? Porque venimos de una campaña electoral frenética, sin ningún tipo de idea, con mucho enfrentamiento, con mucho grito, con mucha falta de respeto, con semanas anteriores a los comicios repletas de problemas ¿no? El gobierno con derrotas brutales en el Congreso de la Nación, con derrotas electorales en lo que fueron los lineamientos provinciales, escándalos morales que Argentina silenció totalmente.

A los colegas nuestros que pusieron tanto ímpetu en los audios de Español y demás, digo, che, ya que lo tienen, ¿por qué no lo siguen? Porque cuando uno trabaja bien de periodista y consigue cosas, tiene que seguir las cosas a muerte, como hizo Diego Cabot en algún momento que trabajó muchísimo el tema de los cuadernos de las COI, más que enfrenta a partir del 6 de noviembre a un grupo de políticos coimeros frente a la justicia. Hay que seguirlo ¿no? Es un ratito a ver si tenemos rating y a ver si podemos sacar algún tipo de ventajita y a ver si podemos hundir un candidato, porque eso no dura nada. Miren lo que pasó con la señora Canosa, que lastimó a todo el mundo sin prueba.

¿Dónde quedó el caso? En la nada y en el desprestigio que muchos colegas nuestros van ganando día a día. El caso Español, que fue un escándalo verdadero, y el caso de Spert, que no hay que terminarlo, hay que seguirlo, porque no es, bueno, listo, lo sacamos de la contienda electoral, cumplimos con los deberes, le hacemos el favor a algún espacio y nos olvidamos del tema.Hay que seguir trabajando y hay que pedir a la justicia también que acelere los casos. ¿Dónde está este señor Español? ¿Qué pasa con Spert? ¿Cómo sigue la historia? ¿O es solamente un bombazo electoral y después nos olvidamos? Que lo haga un periodista militante, una periodista militante, fantástico, pero que la justicia desatienda algunos temas graves. Bueno, dentro de ese ambiente, con escándalos morales, con mucha turbulencia financiera, con tener que blindarnos otra vez con los Estados Unidos, que nos digan chicos están haciendo todas las cosas mal, llegamos a un día muy importante que no tiene que desaprovechar ni el gobierno argentino, ni quienes gobiernan la Argentina, porque ya no estamos más para tironear de la cuerda.Y si no lo entienden, repasen los resultados del domingo, para todos aquellos que son los políticos de élite que tiene la Argentina, pero que no entienden un pomo. Porque el mensaje de las urnas fue claro, el cambio sigue siendo la demanda dominante de la sociedad argentina.

Y si no lo leen, cada dos años van a estar peor.Y van a estar armando debates para ver por qué fracasan. Y todavía no lo entienden, no entienden que el presidente de la nación es alguien que hace cuatro años no tenía vida política, y que un día se decidió y se transformó en presidente y rompió todas las estructuras de partido, frentes políticos, políticos de toda la vida, esos que se presentan cada dos años, tienen cargo de cuatro pero los dos se presentan a ver si pueden tener otro cargo, y nombran funcionarios, y sacan ventajita, y tienen algunos una vida que uno dice, che, no les dan los números, no como a los sindicalistas argentinos, pero lo naturalizamos. Pero pareciera que no entiende que el mensaje de las urnas es rotundo, el cambio sigue siendo la demanda dominante de una sociedad, que ante un atisbo de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la legislativa, salió en masa a votar un mes después y cambiaron resultado de 14 puntos.

Entonces me parece que en el día de hoy, tanto el presidente de la nación, Javier Milay, como los 15 o 17 gobernadores y el jefe de gobierno que vayan a esta reunión, tienen que entender que comienza una nueva etapa, que no es electoral, que no es el 2027, que no es ver si la interna de la interna le permite a alguno tener un poquito más de luz circunstancial. Me parece que el pedido y el respaldo es, tenemos que tener más gobernabilidad, tenemos que tener más previsibilidad, y queremos vivir más tranquilos, con un país que progrese de verdad.

No podemos tener convenios laborales de 1945, de 1970, y creer que con eso alcanza.Los chicos de hoy, y estamos con un trabajo importante de producción, cuando vemos ese campo de votantes que en cada elección entran 300, 400 o 500 mil chicos nuevos de la Argentina, nos enseñan que no miran más el pasado, miran para adelante. ¿Por qué? Porque quieren un futuro en su país, no se quieren ir por Ezeiza a hacer una experiencia a otra parte del mundo, porque acá le pagan un sueldo lamentable o no consiguen laburo, sino tienen una mamá o un papá que los ayuda a entrar a un familiar, a un lugar o a un cargo público.

Miran otra cosa, si nosotros atrasamos mentalmente y creemos que vivimos con la marcha peronista, la marcha radical o la interna permanente entre el quillerismo y el antiquillerismo, me parece que estamos dando una muestra clarísima que estamos fuera de foco, y lo demuestran los resultados en cada elección.Y hoy es una gran oportunidad para el presidente y para los gobernadores de tratar de encontrar puntos de acuerdo. Argentina no puede estar un minuto más sin un presupuesto. Argentina no puede estar un minuto más sin hablar de una reforma laboral cuando hay nueve millones de argentinos a la deriva todos los días, que salen a trabajar muchas veces con fiebre, con dolor de cabeza, con lluvia, en malas condiciones, porque si no a la noche no morfan.Y no tienen un solo derecho, un solo derecho, tal vez tienen un monotributo que el día que se jubilan es ir condenado a estas jubilaciones espantosas de 400 mil pesos, para ser uno más de la indigencia jubilatoria, como consecuencia del desastre que armaron con las jubilaciones en la Argentina, las moratorias y la falta de trabajo en blanco. No podemos esperar un día más con el tema de la repartija de los impuestos, para ver cómo repartimos, por qué provincias que son enormes y que son casi un país como otra, Buenos Aires, no reciben lo que tienen que recibir.

Por qué los que estamos en blanco, que de casualidad lo estamos, porque era muy difícil estar en blanco en la Argentina y logramos algo impensado para estos tiempos, porque nadie contrata a nadie, tenemos que ser los únicos con privilegios en la Argentina y algunos privilegios de otros tiempos.Ridiculeces sublimes y notables en contra de todo aquel pobre que sale a jugarse la vida todos los días sin derecho, sin ART, sin aguinaldos, sin vacaciones, sin cobertura médica, sin aportes jubilatorios. Y estamos todavía discutiendo esto con esos sindicalistas, la mayoría de cuarta, con 89% de imagen negativa, que viven como reyes y no sabemos cómo viven si no es robando a la gente.

Todavía estamos discutiendo estas cosas.Bueno, hagamos hoy un esfuerzo para lograr que la reunión del presidente de la nación, sus ministros importantes, Franco, Caputo y los gobernadores y el jefe de gobierno nos ilumine para tratar de encontrar caminos en temas que ya son impostergables en la Argentina. Por supuesto que puede haber distintas formas y distintas ideas y yo eso lo respeto. No quiero que haya un pensamiento uniforme, no quiero que mi ley piense igual que Jorge Macri y que Jorge Macri tenga que ser un calco de Jaldo y que Jaldo tenga que ser lo mismo que Jaldo.Cada uno puede hacer un aporte y debatimos lo mejor, no pensando que ganó uno y perdieron 18 en esta lógica verreta mental que tenemos los argentinos en estos tiempos. Repito, el mensaje de las urnas ha sido un mensaje categórico y claro, el cambio sigue siendo la demanda dominante de la sociedad argentina, que quiere vivir mejor y me parece realmente para sacarse el sombrero, porque después de lo que vi el sábado cuando caen 10 gotas más de lo que tienen que caer en el conurbano bonaerense, después de lo que vimos en materia de inseguridad en medio de la campaña, después de lo que vimos con estas tres chicas muertas por el sello narco, después de lo que vemos en Río de Janeiro y vemos lo que son las fronteras argentinas donde entra cualquiera, desde un femicida como este en la provincia de Córdoba, el doble femicida, o un tipo como Cuéider que se va robando doscientos mil dólares de la Argentina y cruza la frontera como si no hubiese ningún tipo de control, después que hemos visto que chiquitos como Loan o Leanne han desaparecido y no tenemos pero ni una sola pista, y después de ver tanto político repleto de dinero y de patrimonio que no puede justificar, me parece que llegó el momento que este día que parece un día más y para muchos che, relajados, pasaron las elecciones, aflojemos, no nos metamos en problema, este encuentro del presidente con las figuras máximas de las provincias argentinas, casi todas, es un día de suma atención por lo que viene, por lo que vendrá y por lo que ustedes reclaman todos los santos días, ojalá lo entiendan y estén a la altura de la circunstancia, porque si no formarán parte en breve de un pasado que a muchos los está azotando y creen que tienen futuro, muchos políticos de la Argentina hoy forma parte del pasado, siguen luchando creyendo que son el presente y el futuro, pero la gente en cada elección les va marcando una instancia y en esta última a muchos ya les dijo no y creemos que ese no va a ser para siempre