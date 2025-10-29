Editorial Paulo Vilouta: "Argentina post elecciones" (29/10/25) #Vilouta910

Embed

Y me tomo un minuto como todos los días. Vamos a ver y me gusta que el gobierno no se haya tirado a dormir la siesta después del contundente resultado del domingo y se ponga a trabajar sobre cosas que nos debemos los argentinos. Votemos lo que votemos, pensemos lo que pensemos con relación a modificaciones sustanciales para un país que no arranca.Un país que está en punto muerto en un montón de cosas y que muchos, desde la posibilidad que tenemos favorable, creemos que somos los únicos de privilegio y no tenemos que dejar ingresar a nadie. Yo no siento esto. Yo cuando veo que hay tanta informalidad laboral digo ojalá que algún día se pueda crear trabajo digno para que seamos más los que tengamos derechos.Porque si no somos un núcleo de los famosos empleados en blanco contra un universo enorme de gente que sale todos los días a la calle, no tiene ningún derecho y ni siquiera tiene un aporte para cobrar estas miserables jubilaciones que se dan en la Argentina. Esto por supuesto luego va a ir creando un circuito.

¿Por qué? Porque la medida que tengamos más trabajadores registrados vamos a tener una caja jubilatoria con más dinero.Hoy necesitamos cuatro trabajadores activos, cuatro que estemos trabajando y que aportemos para construir los ingresos de un jubilado y hoy tenemos uno y medio y pagamos lo que pagamos en materia jubilatorio que es un desastre. Y hoy dentro de un orden fiscal en algún momento era che, subiles tanto y ¿cómo hacemos? Ahí anda la casa de la moneda que exploten las máquinas y que exploten la inflación. Bueno, me parece que vamos a escuchar un montón de consideraciones de aquellos que pretenden modificar algunas partes tan sensibles como son el área laboral y el área impositiva que son los impuestos.Muchos con buena fe y con buenas ideas, muchos con buena fe pero sin ideas y muchos con mala intención como siempre en una Argentina para crear miedo, tensión, angustia.

Pero me parece que el resultado del domingo a todos los reyes de la tensión, de la angustia y del miedo los va a ir poniendo lentamente a un costado porque me parece que hay una sociedad argentina que pretende modificaciones, que pretende estabilidad, que entendió que gobierne quien gobierne tenemos que tener los números ordenados, que tenemos que luchar para que la inflación baje porque el gobierno prometió menos, no prometió 2.1, dicen que el año que viene va a ser cero, yo no sé si va a ser cero pero la inflación tiene que bajar y también para borrar algunas cosas que todavía creo que tenemos muy pendiente todos los argentinos. Hay un sindicalismo que no crea empleo y que lo único que hace es luchar por su propia quintita.Estos sindicalistas de por vida que tenemos en la Argentina, muchos ya con muchos años con esta historia de las reelecciones indefinidas, muchos con un capital personal injustificable porque ya naturalizamos que viven en mansiones, que tienen autos imposibles, que no trabajaron en la puta vida y que viven como reyes y sabemos que lo lograron con el sudor de los laburantes. Estos tipos además son todavía en un régimen muy machista porque ni siquiera le dan un espacio a las mujeres como tienen en otras partes del mundo, cuando empezamos a ver la antesala del debate por la reforma laboral empezamos a observar la gran cantidad de aportes que hacemos los trabajadores si queremos o no queremos a los sindicatos, casi 2 billones al año de aportes obligatorios en el día de hoy y ayer veía un trabajo cuyo título es ¿cuánto te sacan? y el gobierno pone en número los peajes sindicales en los recibos de sueldo de los empleados en blanco. Este estudio que es independiente al gobierno nacional señala que en conjunto los sindicatos de camioneros encargados de edificios, comercio, construcción, metalúrgicos y gastronómicos recaudan aportes que son obligatorios por 1.996 millones o sea casi 2 billones con v larga de pesos lo que significa si lo pasamos a dólares para entenderlo y para que nos resulte más fácil 1.300 millones de dólares.Esto por año a todos los que trabajamos nos significa aproximadamente 840 mil pesos en promedio.

¡A la pucha! Qué importante ¿no? Más de 50 convenios colectivos de trabajo, muchas actividades han hecho un rastreo de las cláusulas que establecen este tipo de peajes. La verdad que es llamativo ¿no? 1.300 millones de dólares.Esto cuando nosotros vemos los recibos y hablamos de reformas decimos ¡che! nos sacan aportes jubilatorios 11% nos sacan ganancias que va a seguir siendo del 35 pero que va a ser más espaciado y que va a tener otras escalas y que va a tener más deducciones vamos a poder poner más gastos para tener más dinero de bolsillo pero pagando ¿no? Ese show de nadie paga ganancias total emitimos plata y explotamos de inflación pero me quedé con este trabajo súper interesante porque con este sindicalismo silencioso de pocas ideas de muchos sospechados porque no sabemos cómo tienen tanta fortuna en un país tan pobre que representan a muchos trabajadores pobres el gobierno le puso a través de este informe números a los peajes sindicales son 840 mil pesos aproximadamente por trabajador anual y 1.300 millones de dólares.

Para terminar porque estamos muy cerca el 6 de noviembre empieza otro juicio emblemático para la Argentina. La Corte Suprema terminó ayer las vueltitas de Cristina Fernández y toda su gente para plantear recursos insólitos y no arrancar este juicio por las coimas.No solamente vamos a hablar del choreo infernal ya consumado de vialidad donde deben 537 millones de dólares sino que vamos a hablar de este sistema donde el poder político y un grupo empresario importante y del establishment hicieron y usaron plata nuestra de los argentinos para que se beneficie la familia Kirchner. Estamos hablando de retornos entre el 15 y el 20 por ciento de cada obra pública. ¿Cómo es esto? La investigación y la declaración del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción le permiten a la justicia investigar y declarar para que se defiendan a Cristina Kirchner, a Julio De Vido y a Roberto Barata y al señor este Muñoz que murió pero que se quedó con 70 millones de dólares aproximadamente, ver cómo hacían para quedarse con entre un 10 y un 20 por ciento de cada obra pública.

Con relación aman la obra pública, ¿no? Con relación aman este curro. ¿Qué cantidad de dinero? Montos, 160 millones de dólares entre el 2004 y el 2005, 200 millones más que estima la justicia, 344 millones de dólares recaudación estimada que surge de calcular el 5 por ciento que se pagaba de los subsidios a los trenes, o sea, nosotros le dábamos la guita para mantener esos trenes desastrosos, después terminó lo que pasó con el Sarmiento y nos afanaban el 5 por ciento. Tres millones y medio declaró la empresa Emepa que pagó a estos delincuentes, 600 mil dólares la renovación de Hidrovía, Gabriel Romero hizo esta declaración, siete millones y medio de dólares viales, corredores viales declaró Claudio Uberti, es decir, están investigando un fangote de dinero infernal.Lo que vimos de vialidad es un poroto al lado de lo que van a ver con los cuadernos de las coimas a partir del 6 de noviembre. Un chofer que tomó nota absolutamente de todo, una justicia que investigó absolutamente todo, los cuadernos de las coimas, recuerdo cuando trabajaba en Intratables que los periodistas militantes decían las fotocopias, corruptos y coimeros, ladrones de guantes blancos, en un país que terminó con 56 millones de pobres.

Para terminar, solamente ese delincuente llamado Muñoz, secretario privado de la familia Kirchner, en algún momento tuvo bienes en Nueva York y en Miami por 70 millones de dólares.Sólo este tipo, 14 departamentos en Miami y en Nueva York, valuado en 70 millones de dólares. Simplemente un secretario. Comienza el juicio, no hay más vueltas, se terminó el asunto, 626 testigos y otra vez Cristina Fernández, protagonista por un hecho notable de corrupción.