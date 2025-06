Editorial Paulo Vilouta: "Argentina quebrada" (05/06/25) #Vilouta910

Embed

toma un minuto, como nos tomamos todos los días a esta hora para tratar de pensar juntos y de ver cómo intentamos salir en esta Argentina que yo ayer veía tan antagónica?

No, porque digo pareciera por momentos que jugamos a una Argentina que no la vamos a poder llevar a cabo.Cuando veía a tantos diputados hablando de doce mil millones de dólares, no digo de dónde sacamos la plata, dónde la ponemos?,No porque ni aun con la devolución de todo lo que se han robado Va and company y toda esta gente que está al borde de caer presa en la Argentina podemos salir,Escuchaba a Massot.,Digo che, qué bueno esto de Nicolás, porque por lo menos tiene siete fundamentos o siete lugares para decir Saquemos plata de acá para ponerla allá,Otros diputados van cara duras que son sin ningún tipo de argumento,Hay que aumentar esto, Hay que aumentar el otro,Hay que poner esto,Hay que poner el otro total.

Cuando uno no es oficialismo, hace cualquier cosa,El propio Javier Milei, en un acto de profunda demagogia,Un día siendo diputado, dijo No se pagan más impuestos a la ganancia, sabés que eso duraba dos minutos,Veinte,No hay forma,Y tampoco es justo que el que más gana tenga que estar banca, que lo solventen o que lo subsidi en una Argentina pata para arriba, dada vuelta en un montón de cosas absolutamente incomprensible, no?Yo hoy planteaba que el país jamás va a tener un horizonte si vemos que hay sueldos que parten a una sociedad, senadores a nueve millones y medio de pesos diputados a seis millones.

Sin los asesores y sin todo el show de la política atrás, cuando un docente gana novecientos mil y un policía gana ochocientos mil y un médico oncólogo dos millones,Hoy estamos todos,Viste que el garra, que los chicos todo divino, después nos olvidamos,Y después estamos pendientes de todo esto y de todos los gastos y de los ministerios inventados y de todo el show del curro, por el cual buscaron un método sistemático para robar la plata del Estado Armando un Estado gigante e ineficiente, pero recaudatorio.Guita para esto, guita para el otro plan.

Para esto, nunca un beneficio veía pobre allá,La gente discapacitada reclamando y vimos el número exponencial de personas que determinaron de un día para el otro,Si che yo soy discapacitado y que cobró una pensión en la Argentina, un país sin controles, una falta de respeto absoluta y total, pero también cuando escuchaba a Massot con los siete puntos,Digo bueno, che, por lo menos hay diputados que trabajan, que están a la altura de las circunstancias, que no buscan la confrontación por la confrontación, que no buscan el Conti por el conveni que llegan ahí, tratando que Argentina salga, porque este país de cuanto peor, mejor, ya nos saturó y nos llevó al subsuelo,Nos llevó a la primera C directamente y estamos como estamos por un montón de errores,Pero ayer, dentro del recinto, cuando yo veía una Argentina tan ilógica porque digo de dónde sacamos doce mil millones de dólares para resolver este problema que tenemos tan serio y de hace tanto tiempo con los jubilados, con los discapacitados y con los mil novecientos problemas que surgen a cada día en una Argentina que vivió olas de inflación, cuando veía el nivel de algunas diputadas o de algunos diputados ahí adentro, me agarraba a la cabeza porque digo, estamos en manos de esta gente.

Argentina depende de estas mentes,Argentina depende de estos tonos,Argentina depende de este nivel intelectual,Miren lo que pasó en el recint Florencia, Carino es diputada, Manejaba migraciones.

Hoy es diputada por la Unión por la Patria,Escuchen este momento de ayer en la cámara donde estábamos tratando de solucionar de alguna forma la paupérrima, la paupérrima cantidad de dinero que le damos a los jubilados,Esto pasaba que el diputado Millman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado.Estábamos hablando del problema de los jubilados, del dinero, de la moratoria la señora Carino con una falta absoluta de respeto, focalizando el problema en algo que le importa fundamentalmente a ella, con una falta de respeto, con unos términos, la cámara diputada donde pasó gente tan noble con capacidad que se rompió el alma para llegar tratando de pensar en los argentinos,Después apareció otra diputada lamentable, Nadia Márquez, que por supuesto que tuvo que hacer contestarle a la señora Carino en este nivel intelectual tan paupérrimo que tenemos en la Cámara de Diputados argentina,Después decimos por qué afuera hay tantos problemas y tanta discusión, si adentro se tratan así, Escuchen a esta diputada, señor presidente, hartas, estamos cartas, no tengo huevos, pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de la libertad avanza, que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato, déjense de joder, locos ustedes hablaban de feminismo, discutan las ideas, discutan las ideas, dejen de agredirnos absolutamente todos los días nos lo están diciendo en las comisiones de acá y no se lo voy a permitir que se lo diga ni a la diputada, a Lemoine y a ninguna diputada de esta cámara,Porque ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están deforestando porque no tienen argumentos,Use argumento, señorita, en vez de estar agrediendo sin fundamento, Muchas gracias.

Nadia Márquez nos cuesta seis millones de pesos en mano, más todos los gastos, más los asesores, una frase dentro del recinto No tengo huevos, pero me los inflaron,Ayer también tuve no un enfrentamiento, pero una respuesta porque mi ex colega Marcelo Pagano, en medio de un escándalo que había en la plaza Ni un ameno discapacitado jubilado un día, pero que hervía al Congreso de la nación.

Marcela Pagano, hoy diputada, preocupándose con un chisme de peluquería que no sé quién saliendo con una ex primera dama que hay fotos,Yo cuando vi eso, digo, no podemos tener este nivel porque al margen de lo que escuchamos recién con Carino y Márquez, que son dos dentro de un día dramático para la Argentina, pagarnos preocupada por un chisme de peluquería, de un romance que no le importa a nadie.

Marcela, dejemos de meternos en la cama de la gente para extorsionarle y para molestarla, que el que tiene un problema de cama lo explique con que se lo tiene que explicar si se lo tiene que explicar a alguien y si no es un puti beta en el cual nosotros no tenemos nada que ver.

Entonces le escribí Marcela, le puse con mucha Me parece que no es el día para tu preocupación,Estás en el Congreso.Mucha gente reclamando hospital jubilado, discapacitado, ni un ameno.

Y me contestó Paul, querido, para qué estirar tanto una sesión?Si ya está todo acordado del cuarto intermedio?Preguntale a tu acreditado en el Congreso,Beso Marcela,Tenemos que levantar los niveles, la gente afuera,Ni una menos,Un femicidio tras otro, Los jubilados los que se aprovecha.

Una Argentina dislocada, con un nivel de dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y que nos da miedo,Porque cuando escucho a estas mujeres preocupándose por el hogar de tratándose los huevos que tenés, los huevos, que digo dónde estamos y en manos de quién esta gente construye las leyes,Esta gente define el futuro de los jubilados, de los discapacitados, tiene que hablar de violencia, tiene que hablar de seguridad, tiene que tomar determinaciones claves.

Un horror, un espanto,Una argentina que no arranca, una Argentina que se divide y que no está a la altura de la circunstancia,Todos en modo electoral,Todos sacando una ventajista, todos defendiendo al supuesto o a la supuesta líder del espacio para quedar bien, pero sin quedar bien con ustedes que están escuchando y que forman parte de una sociedad que pone el hombro, que pone entusiasmo, que pone coherencia, que pone voluntad que sale todos los días a jugarse por una Argentina en manos de dirigentes políticos que no están a la altura de un momento tan especial como está viviendo nuestro querido país.