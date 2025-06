Editorial Paulo Vilouta: "Argentina repetitiva" (25/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y hoy vamos a hablar de una Argentina repetitiva,No, porque uno bueno, hoy hablamos largo de fútbol y cuando se tropieza tantas veces con la misma piedra es porque uno no cambia o porque uno está cerrado porque uno es un necio o porque uno tiene una soberbia de creer que todo lo sabe y que nadie puede decir Che modifiquemos esto cambiemos esto.a veces no lo entendemos puertas adentro, pero el mundo nos muestra otras cosas, yo cuando veo, por ejemplo, en los Estados Unidos que un presidente tiene un período, una reelección y después va a descansar y pasa a ser un ex presidente.

Digo Che, mirá esto y no solamente me tengo que ir a los Estados Unidos,Me puedo ir a Uruguay, donde un presidente se va con 82 de imagen positiva, pero se va a la casa y vamos camino a la alternancia en Argentina estamos ante una Argentina repetitiva que comete los mismos errores o los mismos vicios en forma muy seguida y que hace que no podamos progresar porque les vengo diciendo todos los días si la evaluación de nuestra vida pasa solamente por la economía, obviamente una parte sustancial, porque con eso comemos con eso nos curamos con eso nos protegemos con eso nos educamos y con eso nos cuidamos,Pero hay un montón de cosas que también le tenemos que prestar mucha atención y hay pilares institucionales que en la Argentina están bajo una decadencia absoluta, legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Un costo infernal más de 38 billones con B larga el presupuesto que tiene hoy la Cámara de Senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires mucha gente ni lo conocía,Lo empezó a conocer cuando Cristina Fernández dijo Voy a ser candidata de la sección tercera nos sale más caro eso que el Congreso Nacional,Un disparate sublime con una cantidad de sueldos brutal.

Una vez me encontré cuando hacíamos aquí intratables en América con una persona con un nombre destacado,Y cómo vas a ir de diputado por la provincia de Buenos Aires cuando tuviste un lugar relevante,Sabes qué pasa?la dieta es impresionante y la cantidad de gente que puedo tener como empleada como asesora, como no sé cuánto.

Bueno, ahí vimos las tarjetas,éstas no de ese señor chocolate y toda la indignidad con la plata de todos los bonairenses que sucedía en la provincia de Buenos Aires cuando en plena luz iban con una tarjeta y vaciaban cajeros automáticos,A partir de ahí nos damos cuenta de lo que estamos hablando y ayer, una vez más, el Senado de la provincia de Buenos Aires mostró que está lejos de los tiempos que necesitamos en la política y también en la política argentina,porque están metiendo marcha atrás y retrocediendo lo que había sido una muy buena medida en su momento de María Eugenia Vidal y de Sergio Massa,no podemos tener elecciones indefinidas ni de intendentes, ni de concejales, ni de consejeros escolares.

No, señores, es un tiempo que uno puede servir a la patria y después volver al llano, volver a la actividad privada, permitir la alternancia, permitir que venga gente nueva, permitir que no tengamos vicios de conducción,Pero no, ayer no solamente retrocedemos, sino que le damos media sanción con la señora vicegobernadora Magario, que tuvo que desempatar haciéndose la graciosa.

En este caso, mi voto es positivo como hablando de los tiempos de Cobos,un voto positivo lamentable porque reafirma y confirma con media sanción que lo único que quieren estar es en lo público de por vida,Yo les digo un seguro cochería porque ya les entregamos la posibilidad de tener un beneficio porque salen muertos de la intendenciaS en muertos del Consejo deliberante.

Quieren estar para toda la vida y la democracia no es eso,porque si no nos vamos a los principados, como sucede en la provincia de Formosa desde 19831 gobernador que es elegido por la gente, pero donde hay serias sospechas de la transparencia de los comicios en esa provincia,sin ir más lejos en la elección del próximo domingo 56 ley de lemas, es decir, gano yo o no gana nadie,provincia donde muchas veces hemos tenido testimonios de personas extranjeras que cruzan la frontera para votar o que cobraban planes en la República Argentina.

Plata nuestra para gente que nació en otro país insólito Y ayer, en este Principado, que es el Principado de Formosa, una brutal agresión, una golpiza a una diputada de la Unión Cívica Radical, simplemente por hacer campaña hay un señor en estos momentos, Marcelo Sosa, contaba Gonzalo a su rato en su agenda, que está siendo observado por la justicia a lo que fue la golpiza Agostina ,que es diputada de la provincia me imagino a esta hora y mi imaginación es muy mala que el gobernador Infrán habrá pedido disculpas y habrá pedido una investigación para saber cómo le pegaron a esta mujer,me imagino que todos los colectivos que defienden a las mujeres en la Argentina ya habrán repudiado,esta agresión bestial a esta pobre mujer que estaba haciendo campaña.

Tal vez mi imaginación también es demasiado amplia,No, porque a veces hay que defender solamente a los que piensan como uno y hacerse el distraído y en este caso, las distraídas cuando es alguien que no pertenece al sector, me imagino que hoy en el Congreso Nacional habrá preocupación por este tema,me imagino que todo político y política argentina hoy estará repudiando y pidiéndole la justicia,que toma intervención en este caso, la Argentina repetitiva, la Argentina,que repite situación en la Argentina, en la previa en la provincia argentina Formosa, donde la institucionalidad y los hechos democráticos están en juego permanentemente en discusión, pasan cosas como la que vimos en el día de ayer con esta brutal agresión a una mujer que solamente pretende hacer política para terminar el minuto de hoy en esta Argentina repetitiva,no nos vamos a cansar de de ver en las próximas horas a la justicia y a Cristina Fernández peleando por cualquier cosalo que me parece que más allá de estas discusiones, si las visitas sí, si las visitas, no, si en un penal a uno le permiten tener tanta libertad como en un domicilio, porque la señora está presa,Lo importante del día de ayer es el revés para Cristina Fernández en la devolución del dinero que le tiene que entregar al Estado por esta causa de corrupción en una demanda civil por los daños derivados de su condena, En el caso de vialidad, la Cámara Civil y Comercial rechazó su pretensión de cerrar un expediente equivalente a 22500000000 de pesos, Así que por más que algunos quieran seguir con el cuentito insólito e increíble de la proscripción y de no sé qué causa y de los inventos y no sé qué historia, sin haber leído ni siquiera un renglón desta causa de vialidad, que es una causa concreta, contundente y con pruebas suficientes y repleta de pruebas suficientes,la familia Kirchner tendrá que entender que más allá de la prisión vendrá otra etapa mucho más dolorosa y mucho más angustiante para todos ellos, que tal vez la prisión no sea lo suficiente, que es la devolución del dinero robado al EstadoPrimera etapa 22500000000 de pesos.,Esto se confirmó en el día de ayer y el revés judicial tiene que ver con que la señora pidió que la eximan de esto y la justicia dijo lamentablemente, señora, lo que no corresponde tiene que ser devuelto al Estado nacional una Argentina repetitiva,una Argentina que desde el 2008 está hablando de la ruta del dinero, de la causa de vialidad de los hoteles y de tanta historia, tanta historia que pretende ir por otro camino,uno Argentina que se repite políticamente hablando con los vicios de la legislatura bonaerense, con los vicios de la provincia de Formosa, que el domingo tendrá que votar y ojalá sea con libertad y ojalá sea con controles y ojalá sea con resultados que nos permitan saber que en la provincia de Mendoza de Formosa hay una democracia y no un principado