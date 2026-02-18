Editorial Paulo Vilouta: "Argentina: Un país raro" (18/02/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, qué país raro el nuestro, qué país realmente increíble con tantos contrastes, porque nos encontramos con una situación macro mucho más ordenada, con un índice de inflación alto pero no altísimo y delirante como teníamos con el quillerismo, tres millones de personas que vienen de pasar cuatro días afuera, hoy el mazazo del cierre de una fábrica argentina con 900 empleados como EFATE, la pregunta que nos hacemos todos, cómo reconvertir un país, porque hay cosas que pareciera que no funcionan, porque el mundo nos dice che, vale 40% menos una heladera, vale 40% menos un lavarropa, vale 40% menos las gomas, cómo hacemos para salir de ese costo argentino que es tan duro, que es tan cruel y que hace que el empresariado argentino no pueda competir, pero qué país raro, gobierno que incluye un artículo que después niega el artículo 44, nadie reconoce, senadores o dormidos o anestesiados o dopados que no leen o que votan cualquier cosa, qué país raro, con sindicalistas que arreglan sus quintitas, che no me tomes la caja, no me toques las obras sociales, dejame los aportes de los trabajadores inamovibles que aporten aunque no quieran, pero igual te clavo el jueves un paro dominguero, no nos movilizamos porque por ahí hacemos medio papelón, viste que la CGTO y la gente se muere de risa y no la toma como seria, después de lo que hizo con los gobiernos Quilleristas y de Alberto Fernández, pero perdamos 600 millones a nivel país, cortamos los colectivos, cortamos los trenes y hacemos creer que es un paro pero con un resultado rutilante, qué país raro, qué país raro, qué país raro con presos con celulares en las cárceles en la provincia de Buenos Aires, manejando entraderas, manejando aplicaciones de citas, grabando lo que vendrían a ser hoy los famosos tutelares en las redes, explicando cómo se roba desde una cárcel y los políticos y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su ministro de seguridad y los jueces no dan ninguna respuesta, naturalizamos que nos roben desde las cárceles cuando supuestamente los presos están para ser reconvertidos o aislados del peligro que genera una sociedad, qué país raro, no? Senado de la provincia de Buenos Aires, una secta de abusos sexuales dentro de la presidencia del senado de la provincia, empleados de planta, hoy con prisión preventiva y políticos callados, políticos que no abren la boca para repudiar el hecho, es con una secta y abusos sexuales dentro del senado de la provincia de Buenos Aires, qué país raro, no?

Ciudad destruida, costo de reparación 270 millones, izquierda, anarquista, gente que va con masas y rompe todo, gente que va con bombas, molotov y destruye absolutamente todo y el peligro de mañana, otra vez que tengamos anarquistas o gente de izquierda rompiendo, prendiendo fuego todo y hoy haya que correr los contenedores y poner un montón de policía, higiene urbana, otra vez mañana lo mismo, otra vez mañana lo mismo, ley base 130 millones, con Macri rompieron absolutamente todo por la reforma jubilatoria, el día del fondo monetario, seguimos con lo mismo, qué país raro, no? Sindicalistas con un nivel intelectual paupérrimo, bajísimo y sin ideas. Ayer el señor Rodolfo Aguiar dijo no leí el texto de la ley, cómo no leyó el texto, le preguntó a Martín Gaddafi, no, no lo leí, no lo leí, hice un paro preventivo. Ustedes pueden entender que un sindicalista en un tema tan sensible como una reforma laboral no lea y haga un paro preventivo, realmente solamente aquí, bueno, hubo un senador como Mariano Recalde que tampoco estaba muy en tema y dijo la verdad que no lo leí, tuvieron todo el verano, tuvieron más de 20 años para trabajar por una ley digna y que sea fuerte en la Argentina, qué país raro, no? Con licencias médicas interminables, ayer nos enteramos una policía de la provincia, ocho años de licencia en 23 de funciones, nadie se dio cuenta, seguía cobrando el sueldo, total lo paga el Estado y no pasa absolutamente nada, total inventamos un Estado gigante y después llenamos de impuestos a todas las empresas y decimos, uy pobre FATE cerró, y sí, con los impuestos que paga, sí hay que mantener un elefante en la Argentina, qué país raro, no? Con evasores condenados como el señor Samid por deber una barbaridad de dinero, porque se guardó el IVA, pero durante décadas condenado llega a la Corte Suprema y ayer desde Punta del Este.

Obligando al gobernador y a Scioli, a no sé quién, a que le manden un avión sanitario, otra vez el Estado gigante donde todos creen que el Estado es para todo y de todos, qué país raro, me puse a pensar en este febrero, en este verano, donde hubo una cuota de serenidad, con números de la macro más calmos, con una inflación alta pero controlada, con un clima que está mucho más cercano al descanso que a la actividad, pero qué país raro, un país que tuvo la chance histórica de dar un giro en un tema tan sensible como el trabajo, más de 50 años chocando con la misma ley, fracasando con la misma ley, no generando empleo, generando despido, generando empleados en negro y el día que llegamos a este tratamiento ni los políticos ni los sindicalistas a la altura de las circunstancias, qué país raro, pobre Argentina