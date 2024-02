Editorial Paulo Vilouta: "Argentina y sus dos versiones"

Embed

Hoy, cuando se levanta el telón en el Congreso de la Nación entre paréntesis, me encanta como como elemento positivo que el Congreso haya trabajado todo el mes de enero, cuando venimos de un dos mil veintitrés lamentable, donde pagamos la dieta de la mayoría de los diputados, los asesores, los senadores que estuvieron de campaña pura y exclusivamente que se llenaron muy pocas veces.

Esto significa que se trabajó muy poco para el país.

Ahora estamos levantando el telón ante una incertidumbre en un país que vive de dos versiones permanentemente no sabemos quién dice la verdad y no sabemos quién miente.

Somos una sociedad que intuye o que se vuelca de acuerdo a su pensamiento y en muchos casos, lamentablemente, su fanatismo.

Esto hace que, de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo siento en cuanto a mis simpatías, planto un escenario de vida.

Y dentro de ese escenario de vida está el escenario político.

Y realmente es complicado porque no puedo vivir en un país donde no sé la verdad.

Un gobierno que hoy juega a ver si convierte su primer gol sabiendo que arrancó en minoría parlamentaria en minoría política, porque la mayoría no tienen experiencia y ganándole a los dos frentes electorales que se repartieron el poder en las últimas décadas en la Argentina.

Dentro de esos frentes está el peronismo, el radicalismo y el macrismo.

Por supuesto que la izquierda y por supuesto, que todas las expresiones que fueron surgiendo a lo largo de todos los últimos tiempos esto sin duda es un ancla para este gobierno, porque ganó un ballotage donde mucha gente, un treinta por ciento, es genuina y lo apoyó y mucha gente lo votó para votar contra el kilcher mismo.

Y mucha gente lo votó con la nariz tapada, sabiendo que no le gustaba demasiado o que era un signo de interrogación muy grande, pero poniendo punto final a un pasado que a mucha gente ya realmente la estaba tratando muy, pero muy mal.

Hoy se juega algo muy importante saber cuál es el peso político que pueda tener este Gobierno en un comienzo muy difícil, con una inflación que nos pone primeros en el mundo y con un estancamiento porque Argentina hoy debe dinero para todos lados.

No solamente debemos los cuarenta y cinco mil millones del fondo.

Ojalá debemos cuatrocientos mil.

El mundo nos ve como de salteadores, como incumplidores y como un país que gasta mucho y gasta mal porque tiene casi cincuenta por ciento de pobres y hoy se juega el comienzo de algo que para nuestro gusto fue demasiado ambicioso Querer a través de seiscientos artículos, dar vuelta y poner pata para arriba a la Argentina en muchas cosas estoy de acuerdo, porque hay muchísimos atrasos en la Argentina y hay muchísimas cosas que ya las tendríamos que tener resueltas.

Pero lo explicamos desde un principio dividiendo las aguas.

No podemos hablar de una reforma electoral para eliminar la paz o para no votar más con boletas de papel, para no votar tres mil quinientos veces por año.

No podemos mezclar eso con el tema de una sociedad deportiva en el fútbol, con si los jueces le ponemos toga y tienen el martillitos como en los viejos tiempos o si transformamos la Argentina en algunas cosas que las tenemos que modificar y que son lógicas y que son necesarias.

Hoy la justicia está frenando el articulado que tiene que ver con la reforma laboral.

No porque sea inconstitucional lo que plantea el texto, sino porque es inconstitucional que se pretenda, a través de un decreto regular, un cambio laboral cuando está el congreso abierto para poder tratarlo.

Y miren si será grave el tema laboral en la Argentina, que en los últimos tiempos y cada vez peor, cada persona que recibe una jubilación miserable, como la que tiene la Argentina en el tiempo de hoy, entra a través de una moratoria.

Saben por qué?

Porque no tiene los treinta años de aporte de un laburo en blanco, porque vivimos en la informalidad francés.

Dio a conocer este resultado y marca que solamente en el dos mil veintitrés tuvieron moratoria ocho de cada diez nuevas jubilaciones.

Imposible tener un buen sistema jubila.

Esto marca la crisis laboral y marca, entre otras cosas, que tenemos muchísima gente hoy en negro y que no tiene aportes.

Tres millones y medio de personas tuvo planes de regulación para poder ingresar.

Entonces no hagamos la reforma laboral, no hagamos la reforma jubilada, no hagamos absolutamente nada y seguimos transitando en una sociedad que se conforma con muy pocas cosas.

Lamentablemente, donde va creciendo el número de pobres donde va creciendo el número de indigentes, donde va creciendo el número de gente que no está bien educada porque no tiene acceso a la escuela, porque hay un paro cada según un montón de estructuras que hay que mover, pero no se mueven desde la prepotencia y no se mueven desde los caprichos de un gobierno que hoy parlamentariamente está débil y donde se vive con esta historia de la confrontación y las dos versiones permanentes.

Alguien miente y alguien dice la verdad.

Cuando hay dos versiones o dos posturas sobre un tema, alguien está mintiendo y hay que saberlo de antemano.

Entonces hoy discutimos un punto central, como el abastecimiento económico a las provincias, con el impuesto país donde los gobernadores dicen, lo aceptaron y donde el Gobierno dice jamás se trató de este tema.

Ya lo decía el vocero, pero sin moverse una pestaña hablando de este tema, alguien no dice la verdad y es imposible vivir en un país donde cada uno cree lo que conviene o lo que siente o lo que le dice su corazón, o que le o lo que le marca su intuición, intuición con conductas cruzadas con descalificaciones permanentes.

Me reuní y traté un tema y a los cinco minutos salgo de la reunión.

Y por Twitter me están diciendo que estoy mintiendo, que no estoy contando la verdad.

Realmente es increíble.

Dentro de este escenario de desconfianza, de mentiras, de falta de respeto.

Hoy los diputados nacionales, los doscientos cincuenta y siete que elegimos todos nosotros a través del voto popular, tendrán que consensuar lo que puede ser una herramienta política importante del Gobierno de Javier Miley, pero también el arranque de algo que todavía no terminamos de entender.

No significa esto que lo que plantea Javier Miley es palabra santa y lo tenemos que hacer, pero es intentar cruzar una bisagra en un tema clave como es la economía de este país.

No podemos seguir viviendo con la inflación que vivimos, con la informalidad que vivimos y con los desajustes permanentes, donde no sabemos cuáles son los precios de las cosas donde no sabemos qué va a ser de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra seguridad.

Un país que tiene que tener certidumbres y no permanentemente, y hacer como medio de vida la incertidumbre.

No sé qué pasa conmigo mañana, no sé qué pasa con vos?

Si tenés alimento, no sé qué pasa con vos.

Si tenés seguridad jurídica tenemos que cambiar esta matriz de confusión casi permanente que tiene nuestro país.

Veremos hoy el comportamiento de los diputados.

Veremos hoy realmente quiénes están con ideas nuevas o con ideas viejas, intentando modificar algo, pero tratando de modificar y de crecer.

No empantanado siempre en esta idea que en la Argentina hay dos versiones para todo y en definitiva, ninguna versión clara, concreta, contundente y revolucionaria para sacar un país de una decadencia y de una declinación permanente desde hace décadas.

Y no lo entienden.

Y si no lo creen, miren el número de pobres y ahí se van a dar cuenta que no hay dos versiones, que hay una única y es que Argentina cada día está más empobrecida y con menos futuro.

Ojalá sea un día positivo.

Ojalá sea un día donde podamos encontrar como mínimo el diálogo para entender que hay que buscar soluciones que no tienen, lamentablemente, mucho tiempo.