Editorial Paulo Vilouta: "Argentinidad" (13/03/26) #Vilouta910

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Minuto final de esta semana por supuesto que estoy preocupado por el tema que no podemos perforar el dos y pico de la inflación pero para no vivir de preocupación uno comienza a interiorizarse y cuando me enteré que finalmente ahora ya lo tenemos entre nosotros al ex canciller uruguayo que fue clave en bajar la inflación en Uruguay entre un poquito más en calma porque porque Uruguay y otro país como Israel tardaron muchísimo tiempo en bajar la inflación por eso cuando vengan gobiernos que dicen no es bueno un poquito de inflación porque además es un impuesto porque no sé qué cosa tengamos cuidado en Uruguay la bajaron de un cachetazo en Israel también la inflación pero tardaron entre cinco y seis años para ir al tan mentado dígito así que tengamos expectativa que esto nos puede pasar siempre y cuando las cosas se hagan bien siempre y cuando las cosas se hagan bien obvio que el número es mejor que antes pero a mí no me alcanza como a la mayoría de ustedes queremos vivir en un país con inflación atenuada como le pasa a todos nuestros vecinos como le pasa al mundo que vamos retomando cosas que son normales las tarifas las pagamos nosotros si consumimos pagamos y consumimos menos no pagamos el transporte lo pagamos nosotros más allá que tiene un subsidio estatal y que habría que dárselo solamente al que lo necesita no hay países en el mundo que regalan la luz el agua porque todo lo que te regalan de un lado te lo sacan del otro y acá nos reventaron y nos explotaron la vida con la inflación y hoy para que se vaya definitivamente está costando más de la cuenta el minuto lo quiero cerrar con algo que vengo contando en la semana pero que realmente también me causa indignación como argentino no como periodista como argentino porque digo somos incapaces de poder disfrutar como país y me importa nada quien gobierne la posibilidad y la expectativa que generamos en dos puntos a lo largo de una semana la expectativa en nueva york la expectativa en expo agro porque porque siempre la tenemos que empañar siempre la tenemos que diluir siempre tenemos que meterle algún argentinaso en el medio para que algo potente para que algo auténtico para crecer salir de la monotonía salir de la mediocridad salir del punto muerto siempre está empañado cuando hoy veía este resumen de inversiones en la argentina week mercado libre 3.400 millones de dólares y 1.900 empleados estamos duplicando largamente lo de fate tendríamos que estar hoy con esta noticia pero fogoneando la con mucha fuerza pampa energía 4.500 millones de dólares en inversiones tgs 3.000 millones de dólares en inversiones tacataca 5.250 millones que es first quantum total de inversiones o promesas de inversiones avanzadas en nueva york 16.150 argentina necesita todos los años además de lo que hoy vendemos donde está el campo en el primerísimo lugar un cheque de 18.000 lo conseguimos en una semana nueva york expo agro que nos decía lópez arriasu expectativa de negocios como nunca pero siempre alguna argentinidad algún argentinismo en el medio para empañar todo la costumbre de querer siempre cometer errores que terminan siendo errores que empañan situaciones de prestigio y en este caso el señor manuel adorni con esta situación incomprensible no de que tienen que ir con la familia porque si no va a la mujer si no va no sé quién cuando uno tiene una tarea en determinados momentos está la tarea en otros momentos está la familia en otro momento están los hijos en otro momento está el futuro de no sé qué el proyecto de no sé cuánto el viajecito a punta del este los carnavales de no sé qué historia pero dejen de mezclar dejen de mezclar porque si vinieron para ser diferentes tienen que ser diferentes de verdad qué hace ahora manuel adorni más allá que le revisen la declaración jurada que tenga dos departamentos a su nombre que tenga 50 mil dólares de backup en su casa de ahorro que tenga no sé dos millones y medio de p como sigue ahora o cómo enfrenta cada conferencia de prensa cuando en con ese tono es tan crecido y y muchas veces la verdad generando algún tipo de atropello ponía la palabra fin para cerrar o escribía un tweet en esas características se le terminó el asunto es creíble a partir de lo que pasó es creíble que ahora envía otro tweet diga la palabra lo incorrecto fue decir vengo a deslomar me lo incorrecto es haber llevado a la mujer lo incorrecto es haber sido imprudente lo incorrecto es hacer cosas que no corresponden eso es lo que tenemos que hacer y no naturalizar porque hoy lo hablaba con maxi ferrara o temprano nos pasaron tantas cosas catastróficas con el quillerismo en la argentina que fue una falta de respeto a lo institucional permanentemente que creemos que nada puede superar eso entonces naturalizamos ayer mucha gente que por distintas razones me cruzo en el día están con eso de adorni tan preocupado que están con eso de adorni y los escuché hablando del tema que el amigo este que está en la televisión pública grandío si yo estoy preocupado porque no me gusta naturalizar las cosas que están mal porque fuimos naturalizando de a poquito y fuimos cada vez naturalizando más y cuando nos quisimos acordar hablamos de casos brutales de corrupción de casos brutales de exclusión de la sociedad argentina entonces no hagamos que las cosas buenas que las cosas grandes siempre tengan que estar a un costado y quedarnos con el chiquitaje con los malos modales con las malas costumbres y con los excesos como los que tuvo el jefe de gabinete esta semana en nueva york expectativa de negocios números fuertes argentina en lo alto en nueva york y en expo agro tenemos que estar hablando de la esposa del jefe de gabinete que se subió a un avión que no tenía que subirse ojalá esto sea como bien dijo muchas veces manuel adorni ojalá esto sea el fin.