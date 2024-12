Editorial Paulo Vilouta: "Atados a la política"

Hoy el minuto es un poco personal porque vengo de los Martín Fierro y tuve la suerte de ser distinguido, pero ayer, cuando subí, que era muy tarde, uno siempre algo en la cabeza tiene, no, porque mínimamente tiene que agradecer y tiene que recordar a quienes realmente son importantes en la vida de nosotros.

Y cuando uno mira su carrera, el otro día lo escuchaba a Sergio, la pegue. Sergio tiene sesenta y decía los últimos años de mi carrera y yo dije Pero este tipo está loco y no, no hace un análisis justo porque uno tiene momentos en la vida y este es el atardecer, nos guste o no nos guste de la vida de todos, no? Por algo las jubilaciones, supuestamente que nunca uno la toma si está sano, llegan a los sesenta y cinco años no? Y uno empieza a mirar para atrás. Y yo ayer me planteaba cuando escuchaba hubo muy poco discurso político, muy poco discurso de grieta, porque está todo el mundo expectante.

A ver si eso sucede. Yo dije y lo planteé. Es un día de agradecimiento y es un día de disfrute porque los argentinos nos estamos perdiendo los que tenemos algunas cosas al alcance, básicas fundamentales, pero para este país de una importancia sublime más allá de la salud, que no depende de ningún gobierno tenemos la posibilidad de vivir en un país libre. Tenemos la posibilidad de vivir en un país con democracia, donde hemos tenido y tenemos problemas con gobiernos que nos quieren poner límites, que nos quieren maltratar.

Pero tenemos un micrófono nosotros todos los días para poder contestar, para poder responder, para poder marcar una diferencia. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos un techo, tenemos un montón de valores y de cosas como para poder disfrutar y la vida va pasando. Y yo veo que vivimos bajo un estado de agresión, de locura y de poco disfrute Los argentinos.

Yo el sábado viviendo ahí cerca de la cancha de River. Qué bueno que está esto, Che. Más de cincuenta mil brasileños reventando tarjetas de crédito pagando, comprando, almorzando, cenando, comprando marchas, invadiendo los supermercados, los restaurantes de mi barrio y los cafés que los conozco a todos de punta a punta en San Paulo no se es el noviembre que cerramos acá. Cuál era la discusión Che? No vinieron cincuenta mil. Vinieron treinta mil, no una sociedad anónima o una una asociación civil con fines o sin fines de LOC.

Por qué todo lo tenemos que llevar a esta idiotez sublime de no poder disfrutar nada? Porque estamos atados a pensamientos políticos y a militancias que no tienen el más mínimo sentido. Entonces hacen una situación. Oh, Che, ojo! Botafogo salió campeón. Es una una sociedad anónima. Entonces hay que desearle la peor o Racing la semana pasada. Es una asociación civil sin fines de lucro.

Entonces le tenemos que decir lo aflojen un poco. Dejen que la gente piense sola. Dejen de estar atados a pensar todos los santos días. Quién dice algo para como focas, estar aplaudiendo todo el día o criticando tengan un poco de independencia y de criterio. Salgan un poquito de esta atadura permanente que tienen con algunos sectores políticos que dan vergüenza a la Argentina.

Hoy gobierna Javier Milei y a la Argentina como consecuencia del fracaso brutal de los antecesores, que son todos políticos supuestamente de raza. Y quieren que la gente esté atada a pensamientos. Dejen disfrutar, dejen disfrutar las pequeñas que que hay para disfrutar.

Yo un día me subí a un taxi saliendo del canal, acá con un montón de temas y preocupado porque esto porque el otro y un taxista me dio una lección de vida porque le digo cómo anda amigo? Y está duro el trabajo. Pero sabe, es el último viaje, el que hago con usted.

Después me voy a mi casa, me encuentro con mi señora, con mis chicos, tomamos unos matecito, estamos contentos y digo vea con lo que se arreglan con un matecito, con la señora, con los chicos y nosotros creemos que tenemos doscientos años de vida para solucionar un montón de cosas que no las vamos a solucionar. Y lo de ayer te lo quiero agradecer profundamente.

Tiene que ver con un minino a la carrera. Tiene que ver con agradecimiento a todos aquellos que te van ayudando, que te van formando, que te van dando oportunidades y que te van profesionalizando y hoy, a esta altura, nosotros vemos eso. Los periodistas de estos tiempos que tenemos cincuenta y pico sesenta.

Sentimos que tuvimos maestros, gente que nos guió la carrera, que nos profesionalizó, que nos dio herramientas para poder caminar, para poder triunfar y para poder un día salir de ese cascarón en el cual nos dieron ese profesionalismo para poder ir a trabajar todos los días, para estar atentos, para cumplir, para sentir del trabajo, un orgullo, un mérito.

Y ojalá esto siga para las generaciones que vienen. Mérito, entusiasmo, ganas y fundamentalmente el disfrute porque vivimos en un país complicado, sí, pero tenemos un montón de cosas para todos los días poner la mejor de las ondas y poner el mejor de los entusiasmos con más o menos plata en el bolsillo.

No pasa la vida por ahí, pasa por otros valores, pasa por otras cosas. Y yo quiero agradecer profundamente a todos los que me están escribiendo, a todos los que me están llamando a todos los que me están dejando mensajes y a toda la gente que no me conoce y en la calle disfruta un premio que hoy no es mío, que es de un equipo de gente que me formó y que me dio un montón de chances para poder avanzar.

Quiero repetir el concepto. y aprovechando que estamos en un mes que para el mundo es un mes de esperanza, que para el mundo es un mes de alegría para el mundo, es un mes de júbilo.

Más allá de los problemas personales que cada uno puede tener momentáneamente en su vida. Tratemos de hacer un diciembre mejor, con menos diferencias, remarcando lo que está mal, pero subrayando lo que está bien en todos los órdenes de la vida, porque vuelvo a repetir. Vivimos en un país libre donde pasan también, a pesar de todo, muchas cosas lindas.

Gracias a todos por el cariño. Gracias a Atra por la distinción y gracias a todo este multimedia por darme tanto tiempo, tanto espacio y tanto lugar para poder desarrollar algo que es inigualable la vocación