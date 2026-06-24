Editorial Paulo Vilouta: "Ayer desestimaron a los argentinos" (24/06/26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días, siempre utilizamos una frase que uno dice la verdad no tiene ningún sentido ¿no? cuando hay una sociedad como la argentina que es una sociedad muy madura que estamos muy atentos que no nos gusta que nos metan el perro pero cuando hay acontecimientos como el mundial siempre hay un bonus en este caso un bonus social que el gobierno ya y la oposición en este caso también se lo gastaron porque podíamos estar un poquito distraídos con leonel y un poco distraídos con nuestras emociones pero es tan burdo el nivel de la política y gran parte de la justicia argentina que hacen todo lo posible para que estemos atentos y podamos desde la madurez estar en todos los frentes ayer en la argentina como ciudadanos nos han desestimado primero por lo que pasó en el congreso de la nación con este tema de adorni que ya es un tema intolerable para la sociedad argentina porque todos los días se suma un acontecimiento ahora el señor adorni tiene que explicar por qué pagó por adelantado y en efectivo 12 mil dólares un alquiler que pertenece a un domicilio de su madre en un barrio privado podemos perder tanto tiempo con legisladores enfrentándose en un sin sentido porque la justicia va a juzgar y los diputados y los senadores no tienen una cuota mínima de imparcialidad para tratar este tema la verdad que sería extraordinario verlo adorni en el congreso en la casa de la democracia dando explicaciones teniendo en cuenta que ya una vez dio explicaciones que no coinciden con su declaración jurada pero con un nivel por parte de los diputados y de los senadores un poquito más alto yo cuando veo a los quinceanitas que ponen el grito en el cielo hablando de corrupción digo cuál es la altura moral de estos hombres y de estas mujeres que no admiten su propia corrupción que ha sido escandalosa y que tiene a cristina fernández kirchner por corrupta y hablan alegremente como si fueran ellos hombres y mujeres del vaticano en la argentina cuál es la altura moral de la señora miriam bregman que ahora como está de moda porque levantó un poquito su imagen dice se llenan la boca hablando de república ficha limpia y hoy que era la oportunidad de mostrar como el señor adorni que es un ratero no vinieron a dar quorum tiene razón pero la señora bregman que va contra el ratero adorni va a san josé 1111 a chuparle las medas a cristina fernández entonces tampoco aquí hay racionalidad tampoco aquí hay criterio acá tiene que haber una importancia imparcialidad para que no tengamos estos diputados y senadores que son indignados oportunistas no te metas con mi corrupción pero yo me meto con la corrupción del de enfrente y así no salimos más no salimos más cuando vemos que hay un juez como el doctor armela que ayer cree que alguien se le puede mover un pelo porque a la señora sirio le dan 24 horas para entregar un celular cuando hace tres años y medio le tendrían que haber pedido el celular usted es el doctor armela se cree que la señora sirio va a tener el vídeo este el vídeo aquel alguna cosa que comprometa o que acelere la causa hace tres años y medio que no mueven un pelo la causa y armamos esta ficción tiene 24 horas y la llegan a encontrar por la calle casi como que se la llevaban a vivir a marte por favor seamos un poquito más serio no nos tomen de imbéciles tanto los que están en el congreso como los que están en la justicia porque la política corrupta está enlazada también con la parte de la justicia que permite este tipo de situaciones que encajona que mira para otro lado que congela total se olvidan pasa el tiempo están distraídos con el mundial con mes y están con con lagrimitas fácil lo de ayer fue un día vergonzoso nos desestimaron como sociedad los diputados los senadores la justicia en casos que son escandalosos en la argentina ayer vivimos otro papelón sublime lo que pasa que ya estamos naturalizando estamos tan acostumbrados pues si no es adorni es la señora asirio si no es la señora sirio con el marido es el otro el lópez si no es lópez es jaime si no es jaime es vudú ayer se cumplió un récord el señor julio de vido ex ministro kirchnerista de planificación sumó su cuarta condena por corrupción cuarta condena por corrupción primero por odebrecht en la argentina pero estamos tan acostumbrados que pronto no veremos una tabla de posiciones y diremos que primero está debido segundo está cristina aquí ojo que mira este viene ganando espacio es vergonzoso y me parece que acá va a tener un rol determinante la justicia acelerando tiempo así como policita hace lo que tiene que hacer con adorni sería extraordinario que causa que ya forman parte de un tiempo muy muy extenso comiencen a acelerarse la causa de los cuadernos la causa o tesor la causa libra la causa cira la de español lo estamos discutiendo che es la voz de español no no es la voz de español o no la inteligencia artificial si no entienden nada del tema traigan especialistas pero no encajón en más no encajón en más y para cerrar el comentario en los últimos días escuchaba al señor miguel pichetto que me da lástima porque como político de tantos años no puede cumplir este rol tan ambiguo y tan edecan de cristina fernández diciendo que no hay democracia cuando hay políticos proscriptos no hay políticos proscriptos hay políticos que están presos por haber cometido delitos ayer ricardo lorenzetti corte suprema de justicia de la nación dijo que desde el punto de vista jurídico está terminado el tema de cristina kirchner no hay ninguna posibilidad de estar alentando este tipo de situaciones no que la oferta la proscripción no que contra la democracia estamos atentando que los argentinos no podemos vivir si hay un político preso sacó de lado todo este tipo de ridiculeces que defiende el señor miguel pichetto y también habló un constitucionalista o sea habló un referente de la corte suprema y habló un destacado constitucionalista como el doctor félix lo negro que dijo lo siguiente a propósito de este showcito que hacen con cristina fernández cuando leí esta ordinaria jurídica de pichetto lo primero que me pregunté si este hombre estaría bien porque puede haber la gente tiene procesos de deterioro mental que por ahí en una de esas van de a poco y de pronto se hacen visibles con manifestaciones esos pilantes como ésta si una diputada de estas que ingresó por la libertad avanza modelos o qué sé yo estas chicas que son bebé y demás que por ahí bueno fueron votadas tienen todo el derecho a ejercer una representación pero de pronto dicen una cosa así uno dice bueno habría que asesorarlas un poquito pero mira que el pichetto es abogado este para él es preferible que haya dicho una burlada y no que lo haya dicho algo como consecuencia de una patología neurológica deterioro la palabra que usó el constitucionalista que me parece que es la palabra para definir el momento para los que defienden lo indefendible y para los que creen que la sociedad argentina es una sociedad desatenta y desestiman ayer fue un claro día desde el congreso de la nación con diputados que han perdido la memoria y fingen demencia permanentemente y desde la justicia con el show del doctor armela y el celular de la señora siria