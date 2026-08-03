Editorial Paulo Vilouta : " La Educación Argentina "( 3/ 8/ 26) #Vilouta910

Me tomo un minuto como todos los días, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos aquellos que regresan después de las vacaciones de invierno o o de los chicos con con el corte y ojalá los puedan dejar hoy en en la escuela para que tengan un futuro mejor los chicos ¿No? En definitiva es lo que buscamos todos.

¿Qué país de contradicciones? Por favor, todos los días estamos sumidos en en contradicciones permanentes.Ayer escuchaba al presidente de la nación que hace muy pocos días firmó un decreto ¿No? Donde tenemos casi como un un tensiómetro para medir el odio en la Argentina y ayer vuelve a reiterar que Lula es un ladrón y un corrupto. Eh escuchaba a Cristina Fernández ¿No? Eh que está presa por corrupción y no solo ahora está preocupada con el tema de la ONU a ver si desgasta a Kicillof o lo saca de la cancha Kicillof sino que dice que la condenan por ser mujer porque la justicia argentina es machista pero la señora se olvida que la causa de realidad donde está condenada ella y otros por corrupción son todos los demás hombres ocho, ocho cómplices ¿No? Que son todos hombres. Digo, ¿Qué contradicción permanente? ¿Y qué contradicción la del tema docente en la Argentina? Porque hoy estamos discutiendo una cuestión salarial docente en la Argentina donde tenemos que decir que el salario corresponde a las provincias en la ciudad de Buenos Aires que cada docente arregla y los gremios con cada gobernador y con el jefe de gobierno porteño y tenemos un gremio que hace política en la Argentina que lleva a la justicia normativas que están vigentes, la justicia dice que no y al no encontrar eco en el ámbito judicial setera amenaza con paros y organiza paros como el del día de hoy ilegítimos que comprometen el derecho de educación de un sinfín de estudiantes argentinos

¿Qué difícil hoy ser estudiante en la Argentina? Porque yo veo donde está tan complicado el panorama miren hoy el resumen de diecisiete encuestas dicen que el cincuenta y nueve por ciento de los argentinos la pasa mal cincuenta y nueve por ciento la pasa mal y dentro de eso hay un sector importante de jóvenes que trabajan, que estudian, que saben que no alcanza con un sueldo laboral que no alcanza con estar en negro y que dicen che voy a romperme la cabeza voy a seguir una vocación o voy a estudiar para distinguirme en tener una diferencia económica en el futuro y no pueden casi nunca hacer clases normales, no pueden cursar, porque si no es un problema es el otro, si no es la infraestructura es el tema docente, si no son los docentes, son los no docentes, un tema interminable y hoy es una vergüenza lo que se gana como docente en la Argentina, como fue una vergüenza lo que se ganaba con Alberto Fernández, con con María Macri, con Cristina, con todo el mundo, es un tema que está deprimido desde hace mucho tiempo y que no se respeta el valor que tiene un docente en la Argentina y a eso le sumamos un sin fin un tejido de gremios que politizan la situación y que tienen reclamos intermitentes, cuando no son gobiernos afines hacen reclamos y si no se olvidan y el problema sigue existiendo hoy el gobierno nacional, más allá de monitorear y decir que la responsabilidad le cabe y es verdad a las provincias tendría que estar buscando una forma para ver cómo hacemos para distinguir el trabajo docente en la Argentina.Hoy los nueve mil quinientos opositores que tenemos pensando en el dos mil veintisiete ninguno habla de un proyecto integral de lo que es la educación de nuestro país, hoy es un día fantástico ante esta situación para que cualquier candidato, Kicillof Macri, la Kunza, el señor Pichetto, la señora Villarruel nos den algún concepto sobre cómo habría que encarar la educación en la Argentina. Los números son desastrosos, diez de cada cien terminan el secundario en tiempo y forma, el secundario acá enfrente en Uruguay lo termina casi todo el mundo aquí siendo obligatorio lo terminan diez personas, van a buscar un trabajo les dicen estudios secundario incompleto o ni lo tengo, ya ahí da lugar a la informalidad, da lugar a sueldos malos a no poder capacitarse, a tener chicos hoy que no entienden nada, que dependen de una tablet o dependen de un teléfono celular o de la inteligencia artificial para tener un dato, no saben multiplicar no saben dividir, no saben qué es un sujeto qué es un predicado, no saben conjugar verbos, no entienden un texto no se olviden hace un tiempo atrás cuando en una empresa en Toyota buscaban no sé cuántos empleados, gente que no puede interpretar un artículo de un diario, porque la preparación es mala o nula y seguimos discutiendo lo mismo, y sería extraordinario que alguno de todos estos políticos que vemos con expectativas para el dos mil veintisiete nos hable de un proyecto integral de educación en la Argentina porque este número, diez de cada cien terminar el secundario en tiempo y forma es lamentable y marca un atraso potencial para el país, pero seguimos con los mismos problemas que arrastramos gobierno tras gobierno un senador la pirámide está mal, gana doce millones un maestro si gana uno y pico da la vuelta olímpica como también pasa con un enfermero como también pasa con un médico con gente que se especializa y que tiene una tarea esencial pero esencial en todos los sentidos esencial para la vida de un país, esencial para los chicos que van a clases y esencial para los gobiernos que también tienen que encontrar algún tipo de camino para que esto no esté tan manoseado desde hace tanto tiempo otra vez un paro otra vez una situación de mucha controversia otra vez el ordenamiento general de muchas familias que hoy se rompe que hacemos con los chicos, tengo que trabajar venimos de catorce días de vacaciones por lo menos aquí en Erelamba lo llevo a la escuela, no lo llevo a la escuela abren las puertas, no abren las puertas se cumple la normativa, no se cumple la normativa, es esencial o no es esencial hay una normativa que dice que el 75% de las autoridades tienen que estar van a estar o no van a estar realmente complejo el panorama y reiterativo porque esto se da cada momento, cada mes, cada secuencia y no terminamos nunca de poder resolverlo nadie hasta este momento le dio al docente el lugar que tiene que tener y el docente también sabe que tiene obligaciones, que tiene que capacitarse, que tiene que instruirse que tiene que progresar, que los tiempos son distintos, que la convivencia con los alumnos es absolutamente opuesta a lo que vivíamos nosotros en nuestros tiempos pero seguimos arrastrando los vicios permanentemente, año tras año, que nos hacen que cada vez que venimos del receso de verano no hay clases, cada vez que venimos del receso de invierno, no hay clases y los chicos fuera de las aulas son personas con menos herramientas para un futuro razonemos, pensemos los gremios no hagan política solamente piensen que están manejando docentes y que están manejando alumnos y en definitiva un poco más de racionalidad ante un momento de tanto desconcierto donde muchas veces en el año en la Argentina nos levantamos y no sabemos si los chicos van a clases, si los chicos se quedan en casa, si los chicos estudian o si los chicos a los ponchazos terminan los años sin ningún tipo de chance de romper estas estadísticas que son hoy de absoluta decadencia la Argentina, repito solamente el 10% termina la escuela secundaria en tiempo y forma que mal que estamos que mal que estamos