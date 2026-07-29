Editorial Paulo Vilouta: "Evitar la confrontación " (29/7/26) #Vilouta910

. Me tomo un minuto como todos los días, cuando empezamos a correr la cortina del mundial y vemos a los consultores más importantes de la Argentina, la economía pasa a ser un tema predominante de casi todos los argentinos, porque la mayoría sienten que si bien hay una estabilidad, hoy la estabilidad no alcanza y es insuficiente. Y uno dice, che, la pucha, estuvimos luchando y seguimos luchando con la inflación, porque 30 es alta, pero en el último gobierno del Quillerimo tuvimos casi 200.Pero miren lo que es esto, ¿no? La estabilidad no alcanza, es insuficiente y estamos pidiendo ver si alguna vez el bolsillo mejora. En una Argentina, entre otras cosas, donde dos de cada tres préstamos que no se pueden recuperar, pertenecen a biceteras virtuales. Y hablamos de una mora casi del doce por ciento.Me parece que es un momento donde hay que tratar de evitar la confrontación permanente, porque vivimos en un país donde, hoy les decía muy tempranito, que el cuarenta y cuatro por ciento de los jóvenes argentinos ni siquiera pueden planificar vivir solos, tienen que seguir dependiendo de los padres, porque económicamente están muy mal el cuarenta y cuatro por ciento de los jóvenes argentinos, me refiero en esta situación de imposibilidades, y donde el empleo para jóvenes sin título universitario, que es lo que predomina en la Argentina, sin estudios formales, ofrece salarios que van entre el millón y el millón doscientos mil pesos brutos. O sea que hay un horizonte muy acotado. A todo esto le tenemos que sumar que en un momento de muchas dificultades, donde el argentino dice la estabilidad no alcanza, es el desafío del gobierno, es insuficiente, y de los que pretenden ser presidentes de la nación, que hasta ahora ninguno aparece con alguna idea, pues están discutiendo, Cristina libre, Cristina no libre, y me parece que el país ya no mira para atrás, el país mira para adelante.Cómo crecemos, cómo salimos, no, cómo salvamos a una mujer en contra de cuarenta y ocho millones de argentinos. Me parece que estamos con la ecuación haciéndola vertical permanentemente, tener los pies arriba y la cabeza abajo. Pero al margen de todo eso, en un momento donde tendríamos que estar en el camino y ver cómo salimos y ver cómo crecemos, nosotros nos empantanamos en un sinfín de discusiones que no tienen sentido.

El presidente de la nación insultando al presidente brasileño en medio de lo que planteábamos en la hora anterior, la estabilidad económica que tenemos con Brasil. Y un vocero, miren que el que tuvimos anteriormente, hoy está en el olvido por todo lo que pasó, hablamos del señor Adorni, pero que era la voz del presidente, con errores, con un estilo muy duro por momentos, muy desafiante, muy poco carismático, pero era la voz del presidente. El vocero es la voz del presidente.Está hablando el presidente, la voz del vocero, y no se pueden cometer tantos errores. Primero con el tema del dólar. El dólar puede costar mil setecientos, mil ochocientos.Cuando Caputo está haciendo malabares para que la gente saque los dólares del colchón y apueste a la economía, sale el vocero alegremente y dice algo que si bien puede pasar, genera ruidos, porque desde el viernes el dólar no deja de subir. Y ayer, en medio de una nueva conferencia, da estos datos totalmente equivocados. Escúchenlo.Esto no quita que está pasando que un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo y en Argentina estamos revisando... Bueno, es el dato que tengo. Si es falso lo revisamos, pero hasta donde... En ese caso lo vamos a... En ese caso lo vamos a revisar, es el dato que tengo ahora.Bueno, de la Universidad de Buenos Aires... Hasta ahora sí, bienvenida a la pregunta, lo podemos revisar. Bienvenida a la pregunta. Y bienvenida, estimado Adrián Rabiar, la respuesta como corresponde.¿No puede el vocero que, repito, es la voz del presidente decir, es el dato que tengo? Decir que el 39% de la facultad de medicina son extranjeros. Salió rápidamente la UBA diciendo que sólo emite títulos de carreras de grado de personas que tengan DNI argentino.

Este año, de los más de 700.000 ingresantes a la UBA, los extranjeros con residencia temporal transitoria precaria representan sólo el 2.5. En la facultad de medicina, solamente el 6.1. En odontología, el 4.1. En ingeniería, el 2.7. En el resto de las facultades, el porcentaje incluso es menor, 2%.No es el dato que tengo, Rabiar. Yo tengo otros, y no soy el vocero del presidente, y lo tienen todos los periodistas de Argentina. Del total de los estudiantes de la facultad de medicina, el 24 son extranjeros.Y de este universo, es el primer año donde solamente el 6% no tiene residencia permanente. Y a partir del tercer año, los que no tienen residencia permanente no llegan al 1%. La UBA exige acreditación de español nivel C1 para aspirantes provenientes de países no hispanoparlantes, tanto en comprensión como en producción horaria escrita.Del total de extranjeros que estudian en la UBA, el 20 viene de Perú, el 17 de Brasil, el 15 de Ecuador, el 11 de Bolivia, el 10 de Venezuela, el 9 de Colombia, el 8 de Paraguay, el 3 de Chile, el 1 de Uruguay, el 1 de España y el 5% restante de otros países. Estimado Rabiar, viene muy errático. No solamente tiene algunas respuestas escritas, y que confunde cuando le preguntan porque da otra respuesta, sino que también nos metió en el lío del dólar, con lo inestable y la cajita de cristal que le pone economía al dólar, y ayer con estos datos que son absolutamente inciertos y mentirosos.

Si queremos pensar que hay que ordenar la universidad, yo estoy de acuerdo, tenemos que exigir más a los argentinos también, estimularlos que terminen las carreras secundarias, que lleguen a la facultad, no que rindan una materia por año y que lo único que hagan es militar en algunos espacios políticos. También estoy de acuerdo que el que no es residente tiene que cumplir otro tipo de normativas, pero inventar y decir cualquier cosa, y quedar tan mal, y exponer tanto al presidente de la nación, que fue el que lo eligió y el que lo puso como su vocero, es el dato que tengo. Esto dijo Adrián Rabiar, trastabillando una vez más en la conferencia de prensa.¿Cuál es la solución? Yo creo que no la hay, porque no está en condiciones, o no es la persona adecuada, o no tiene la información precisa, o se lo eligió mal, escondiéndolo o haciendo menos conferencias no solucionamos el problema. Pero mínimamente información, la información que tenemos todos, que tiene que ser única, no hay dos verdades. Cuando hay dos verdades, porque una de las dos es mentira.Y me parece que, hablando de educación, Adrián Rabiar, el vocero presidencial, por ahora está con un aplazo y no llega a la universidad. Adrián Rabiar, es el dato que tengo. 8 y 16.