Editorial Paulo Vilouta: "Balance anual" (16/12/25) #Vilouta910

Tomo un minuto como todos los días, por supuesto que vienen tiempos donde aunque no nos guste, porque la vida sigue y más allá que estamos ordenados con un calendario que marca es el último mes del año, luego pasaremos al comienzo de un año con nuevas expectativas y la posibilidad que algo intente ser mejor.

Y uno tiene la tendencia a mirar un poquito o a hacer un balance y yo digo, ¿qué país tan particular? Todas las cosas que nos habrán pasado a los argentinos, duras, complejas y difíciles, para permitirle hoy al gobierno argentino en un momento muy muy delicado, porque solamente entre junio y septiembre, el mal trimestre de datos oficiales y que nos brindó la gente de SIPA, se perdieron 49.000 empleos. De lo que podemos amar un empleo medianamente formal o concreto, después hay un montón de gente que vive de changas o que subsiste a través de un oficio o salgo con el auto a hacer una changuita o hago un arreglito o me dedico a poder sumar algún tipo de peso.

El gobierno argentino tiene la ventaja que se asoma al balcón y no ve oposición y esto no es bueno porque no permite que alguien te esté siguiendo con atención o contándote las pulgas y diciendo, guarda que en dos años votamos y en dos años tenemos un proyecto superador y en dos años aparece un candidato como apareció Milley hace tres, que no lo tenían en el radar y las cosas se pueden complicar. Hoy mira el gobierno para adelante y con algunos números que le voy a dar, más allá del desempleo, y piensa más en la reelección de Javier Milego, en la aparición de algún contendiente que hoy no conocemos, a las cosas tradicionales porque tenemos una unión cívica radical con la peor expresión en la Cámara de Diputados y Senadores de su historia, sin poder encontrar un candidato fuerte en nombre para poder conducirla. Nos encontramos con el PRO, fundado por Mauricio Macri, en un momento muy particular porque la mayoría de los taquilleros del PRO pasaron a formar parte de la Libertad de Avanza.Muchos que resisten dicen, bueno nos quedamos con lo mejor y acá estamos, saben que es muy difícil hacer pie. La coalición cívica con Elisa Carrió, cuando mira hoy la composición de diputados, dice pero lo que hemos retrocedido es infernal. ¿Por qué? Porque no son taquilleros sus candidatos, o porque al ir solos con la chapa de su partido volvieron a lo que le pasó siempre a este espacio que en algún momento tuvo 54 puntos y en un momento tuvo el tan emblemático 1.8.

La izquierda siempre con los mismos, muy afín, alquillerismo, con los mismos candidatos de siempre, como que la gente dice, bueno votamos, tenemos algún diputado, algún legislador, pero no para las grandes contiendas.Nunca vemos que hacen un buen papel rutilante a la hora de discutir una contienda de poder ejecutivo. No hay un argentino y una argentina que se desviven y digan, vamos a un gobierno de izquierda. Por ahora nunca se nos dio.Y por otro lado vemos al justicialismo tratando de sacarse de encima alquillerismo que lo ancló y que le hizo perder un sinfín de elecciones y que tiene a su líder presa e inhabilitada de por vida, no va a poder ejercer más ningún cargo, porque ahora se le viene cuadernos además y aún logrando que algún día venga algún delirante y diga vamos a darle una amnistía a esta querida señora, la señora no va a poder ejercer más cargos. Y no solamente es un papelón los cargos que tiene en contra de realidad y de cuadernos, porque todo tiene que ver con coimas, con corrupción, es gente que ya no es más confiable.

Pero están los otros los que intentan decir bueno de este lugar vamos a pelear y vamos a encontrar un candidato.Hasta ahora supuestamente es Kicillof que tendrá que independizarse absolutamente como ya lo hizo en esta elección y además con un desafío muy fuerte porque Kicillof casi gobierna otro país que es la provincia de Buenos Aires dentro de una república como es la Argentina y es un desafío realmente muy muy importante con un pasado para algunos condenatorio porque fue ministro de economía y porque estuvo muy cerca del kicillerismo y para otros el auspicio de ser un hombre joven y de tratar de independizarse de ese lastre que pareciera hoy ya no es taquillero más allá de aquellos fieles que creen que son honestos transparentes y que hicieron unos gobiernos espectaculares de crecimiento en la Argentina. Dato importante que tiene que ver porque si no hay oposición los gobiernos se relajan esto es lo mismo que cuando uno está en pareja y aparece alguien que qué pasa con este está coqueteando con mi no mira mira de otra forma hay como una puesta en expectativa el gobierno está más relajado el gobierno siente que no tiene competencia piensa en el 27 cuando hace unos meses atrás estaba con el agua al cuello y creía que perdía contundentemente la elección. El 57% de los argentinos tuvo que endeudarse en el último mes

.Hoy hablaba de la pérdida de empleo y también marco esto porque es un poco el reflejo del momento que vive la Argentina. Un país sin oposición o sin políticos con ideas claras o sin proyectos contundentes permite que la gente no solamente diga bueno esto me gustan porque me bajaron la inflación esto me gustan porque me sacaron todos los piquetes esto me gusta porque la gente cree en su ideal metieron presos a los chorros que estaban anteriormente pero hay mucha deuda pendiente miren esto el 38% afirmó que la situación económica empeoró cuando buscamos los datos desagregados el 25,5 se mantuvo igual de mal el 27,8 sostuvo que se mantuvo igual de bien y el 8,5 solamente indicó que mejoró repito el 57% de los argentinos tuvo que endeudarse en el último mes ya sea vía préstamo o vía la tarjeta de crédito que después se transforma en un dolor de cabeza si no se paga al 100%. Cuáles son las expectativas y estas expectativas tienen que ver solamente con la esperanza con la ilusión o con los brindis de fin de año no tendrán que ver con que hay un pasado terrible duro y complejo y un futuro que por ahora no marca un candidato o una candidata que le haga sombra al gobierno de Javier Milei el gráfico dice que el 49% tiene expectativas positivas con relación al año que viene un 16,7 considera que se mantiene igual de bien y piensa que su año va a ser parecido al actual el 54,1 tiene expectativas negativas donde el 25 cree que va a estar peor y un 29 opina que se va a mantener dentro de lo mal que está este año la conclusión es que la percepción de la situación económica es negativa en la argentina pero despierta expectativa de mejora en la mayoría de los argentinos ojalá porque todos vivimos acá más allá de las ideas y más allá de los espacios políticos pero cerramos un año político con un gobierno después de la elección parlamentaria fortalecido con un número diferente y sustancial en diputados y en senadores pero con un asterisco para mí muy importante entender y creer que la falta de una oposición por el momento taquillera desde el punto de vista electoral no hace que tenga un crédito o un cheque en blanco y tampoco hace pensar que el 27 ya lo tienen garantizado ojalá que utilicemos el año que viene que es un año de transición que no es un año electoral para fortalecer la tarea parlamentaria que contaba gonzalo fue muy escasa y muy floja en el 25 y para encontrar medidas que alguna vez de verdad marquen algún tipo de cambio con reformas laborales con reformas fiscales y con reformas jubilatorias donde la argentina en los tres rubros está con color rojo con aplazo desde hace mucho tiempo que no crean que tienen la vaca atada los números son gravísimos y muy duros pero hoy mantienen la esperanza de la gente y además cuando se asoman al balcón los opositores que están abajo son de poca monta de poco resultado algunos con algún incipiente futuro pero la mayoría con un desastroso pasado