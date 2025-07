Editorial Paulo Vilouta: "Bochorno en el Congreso" (03/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Muchas veces la estrategia cambia porque ayer estuve trabajando con mucha atención,Iba a hablar de este tema, pero será tema de mañana porque para mí es de suma importancia, Hay una nota uno informe de nuestro colega Francisco Jueguen de la Nación muy interesante porque habla de la baja de la pobreza, convive con el lamento de no llegar a fin de mes y en un país donde un día se dijo Che, miren que la pobreza bajó 11000000 de personas,Todos abrimos grandes los ojos y dijimos Che,Pero esto viste cómo tenemos una desconfianza y vivimos en un país que estigmatizó en algún momento los números y los escondía bajo la alfombra.Míamos con la inflación y me puse a trabajar porque tanto la Universidad Católica, la Universidad Dela, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y sociales los expertos ex quanti con propios cálculos la UCA, la UVA, Agustín Salvia, Martín González Rosada, que es director de la maestría en Economía.

Todos coinciden en que el número es verdad y que bajamos sustancialmente la pobreza pero tenemos el choque de cuánto bajó la pobreza, que es increíble y gran parte de la Argentina que no llega a fin de mes, pero lo voy a dejar para mañana es sumamente importante y hay que pararse en algún momento en este tipo de cosas, porque los países crecen con este tipo de noticias que aerolíneas no tenga déficit es una gran bajamos sustancialmente el número de la pobreza y que los especialistas argentinos digan es verdad y es por esto, por esto y por esto es una buena noticia,pero lamentablemente las buenas noticias son tapadas,por lo que venimos viendo desde hace un tiempo a esta parte,en la Cámara de Diputados y senadores de nuestra nación,un lugar emblema, un lugar institucional donde se parlamenta y donde construimos las leyes que marcan el camino de todos nosotros, los argentinos,ayer, una vez más vivimos un bochorno brutal con gente que a esta altura diputados y diputadas me preocupan porque no sé,si llegan en condiciones mentales adecuadas para estar en el recinto porque pueden ser mal educados,Pueden estar mal instruídos,Pueden no entender que estamos en el Congreso de la Nación,Tal vez no los conmuevan esas paredes, ese recinto, esas bancas,o tal vez no van bien desde El.de vista mental,Tienen algún tipo de inconveniente y no lo sabemos porque las conductas realmente son muy, muy, muy llamativas,ayer tuvimos un bochorno,entre diputados de la libertad avanza y de Unión por la patria y levantamos la sesión,Nos estamos acostumbrando a que levantamos sesiones o informes,la semana pasada, una senadora fueguina le dijo mentiroso al jefe de gabinete se levantó y se fue,ayer tuvimos que dar por terminada la sesión por el escándalo sublime de diputados que se creen que es peor que el sector barra brava de una cancha de fútbol el Congreso de la Nación sin aportar absolutamente nada con conductas bochornosas uno historia repetida,que ya es preocupante porque el Congreso no está para eso,un nivel intelectual decadente gente que no aporta nada.

No tienen una idea que van a pelearse, que van a agredir, que van a defender a sus líderes,nada más que eso,atrasan,Son una vergüenza,Les pagamos un sueldo y voy a hacer todo lo posible desde los micrófonos que tengo y desde mi trabajo periodístico para inducir a la gente a que hagamos un reclamo por este nivel de diputados de cuarta,Algunos de ellos en el Congreso de la Nación nos están robando la plata,Son una vergüenza,intelectualmente no están en condiciones de presidir nada más y nada menos que un organismo que determina con leyes las columnas vertebrales de un país,ayer me puse a mirar,Digo Che, esta gente qué hace?

Qué proyectos presenta?Porque tal vez nos estamos perdiendo la calidad de estos diputados y no lo sabemos, no y simplemente miré tres,la señora Paula Pocoy, una de las diputadas, Juliana Santillán, la segunda diputada que aparece en medio de todo esto dando vuelta a la situación y Paula Penaca, quiero sacar un minuto a Florencia Cariñano porque la vi en acción en migraciones trabajando brillantemente cuando el país se caía a pedazos por la pandemia y tuvo una tarea encomiable,Por eso realmente Florencia, no me gusta verte en diputados con este tono, con estas formas patoteando,el Congreso es otra cosa,Si quieren defender otro tipo de ideas, si quieren defender a experts, si quieren defender a las tiracacas si quieren defender a Cristina Libre, háganlo en otro lado,Pongan cartelitos en su casa en el espejo del bañotodo el día lo ven, aplauden, se miran, pero déjense de joder porque estamos en el Congreso de la Nación y ya no los aguantamos más y yo nuestros diputados porque están elegidos pero así como los elegimos, ojalá que la próxima vez los dejen afuera y la gente mire a quién está votando.Un simple resumen de alguna de estas diputadas intrascendentes desde El.de vista intelectual, pero muy trascendentes desde el escándalo y desde la falta de respeto,la señora Lorena Pocoy,uno programa de madurez para la cosecha de la manzana y la pera dos resolución de repudio al tribunal que limita las visitas a la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner,tres pedido a la ministra Bullrich sobre operativos en San José y Humberto Primo IV expresar repudio a la corte por el fallo contra Cristina.La diputada Lorena Apocoy, protagonista de los escándalos de ayer gratis es cara, no sirve para nada,Juliana Santillán, que está mucho en los mediomuy subida, eh?Como la señora Lemoine, muy subita al caballo como la señora Pagano las tira agua hacen un papelón tras otro. La libertad avanza 20232027,O sea que para Juliana Santillán tenemos todavía unos largos años de aguantarla,proyectos e inquietudes presentados por esta diputada aplicar la prohibición de usar afiches y pancartas dentro del recinto para que no vayan los de la izquierda con Palestina viste y los alcahuetes de Cristina con Cristina libre y todas esas pelotudes,dos expresar repudio al escrache a la ministra Sandra Petovelo en aeroparque,O sea, repudian un escrache,Una cosa insólita tres expresar beneplácito por la medalla de bronce obtenida por la selección de hockey en París 20 a 24 realmente interesantísimo. No, porque las chicas hicieron un gran papel pero para que la diputada esté preocupada por esto, la verdad, no debe haber problemas en Argentina,No, diputada, qué sé yo digo jubilados, IPF, caso libre, retenciones, garraham, narcotráfico, pobreza infantil, inseguridad,Y usted está preocupada en la medalla de hockey de París 2024,Bueno, ésta se llama Juliana Santillán, bastante conocida en los medios, bastante exaltada,gratis es cara Paula Penaca,Proyectos e inquietudes I expresar repudio a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.Dónde vive esta chica?Por Dios y preocupación por este atentado contra la democracia argentina,Una diputada dice este disparate adentro del Congreso presenta un proyecto para esto dos Paula Penaca declarar de interés general,La película Padre Mujica será muy buena, pero me parece que no es una de las cosas prioritarias que tenemos en la Argentina hoy, Proyectos de Paula Penaca tres prohibición del uso de pistolas, lanzagases por parte de las fuerzas de seguridad Interesantísimo,cuatro,Declarar de interés las actividades en el corredor peruano situado en la ciudad de Buenos Aires,Paula Penaca, gratis es súper cara porque atrás tendrá consejeros y no sé qué cosa,tal vez con inteligencia artificial la podemos reemplazar sin mayor problema,vergonzoso lo que pasó en el día de ayer pero me parece que a esta altura no alcanza con que nosotros marquemos todo esto Pongamos los audios en tele,Veamos la cara de esta gente desaforada, el diputado Espar también tiene que bajar los tonos yo estoy de acuerdo con que no se puede vandalizar y que no hay escraches buenos y escraches malos,no estoy de acuerdo con que haya gente detenida por lo que pasó en su casa, porque me parece que antes hay que detener a muchos más,Es una decisión de la doctora Arroyo Salgado pero sí estoy de acuerdo que en este caso, la señora Alexia Abagi como directora de sensibilización y promoción de derechos en la provincia de Buenos Aires.Hay que rajarla y Eva ayer detenida también concejala de Quilmes, que no sirve para nada y que es una tiracaca y forma parte de esta banda,también hay que sacarla,también hay que sacarla,Si quiere andar jugando con excrementos y todo esto vaya a los arroyos que tiene en su municipio, que es una vergüenza, una cloaca a cielo abierto y trabaje de eso concejal,pero deje de hacer esas estupideces porque no, no, no forma parte de un sistema democrático,Los scratches son malos contra todos.

No hay una clasificación de scratches,otro día vergonzoso, otro día de atraso,Me parece que se va a tener que tomar algún tipo de medida, explicar cómo es el reglamento, cuáles son las normas, cuáles son las costumbres y el que no esté en condiciones mentales o psíquicas de encarar una banca y será el momento de retirarse porque de calientas sillas o calienta bancas estamos cansados,los argentinos garpamos mucho impuesto y tenemos muchos problemitas más serios que los problemas de estas alteradas diputadas de nuestra nación, diputados argentinos otra vez Papel nacional