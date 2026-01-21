Editorial Paulo Vilouta:" Boletín político " (21/01/26) #Vilouta910

Embed

Como todos los días, le prestaba atención a lo que es la última encuesta de D'Alessio y Berestain, porque es un poco el boletín para toda nuestra dirigencia política, y salvo Javier Millet y Patricia Bullrich, que andan con buenos números, la mayoría están con números flojísimos, números desastrosos, ¿no? Y digo, ¿cómo paga el político con silencio?

¿Cómo paga el político con actitudes no muy claras, a la hora que la gente lo tiene que calificar? Hoy tenemos algunos que son un desastre, ¿no? Y no se recuperan nunca. Cristina Kirchner tiene un negativo de 65 por ciento. Juan Grabois, un negativo de 62 por ciento.Y vuelvo a repetir, sobresalen Millet, Bullrich, y un poquito ahí arriba, tiene 38 puntos favorables, Luis Caputo, 32 a Dorni, 27 Martín Menem, y el peor de todos que quedó en el fondo es Martín Lustó, con una imagen hoy muy muy negativa, y un déficit entre lo positivo y lo negativo, que le da 70 puntos en contra. ¿Cómo se pagan las situaciones políticas cuando uno no es claro, cuando uno no defiende lo que tiene que defender, cuando uno es ambiguo? Es implacable la gente a la hora de tomar decisiones, y lo vimos en la última elección, donde el gobierno con un sinfín de errores, que empezaron en Davos el año pasado, ojalá hoy el discurso del presidente sea un discurso equilibrado, adecuado, sin abrir siete mil cuatrocientos frentes, y estando serenos o tranquilos, como medianamente lo estamos, en un sinfín de problemas, terminó ganando una elección, porque enfrente nada hoy seduce, porque el pasado de muchos está muy cercano, porque la autocrítica no existe, o porque han cometido errores políticos, tal vez la gente le habrá marcado algunos a Martín Lustó, a Juan Grabois, para ponerlos en lo peor de la consideración que tiene la Argentina. Estamos discutiendo el tema de la reforma laboral, y la verdad que me siento con una decepción impresionante, porque en un país donde hay muy poco trabajo, o hay mucho trabajo informal, eso sería lo adecuado, porque la gente se la rebusca, y vos que estás escuchando decís, mira asume otro trabajito y tengo dos, vos sos maestra y tengo turno mañana, turno tarde, vos que tenés un oficio estás haciéndolo, o tenés un empleo y tenés algún currito, alguna changuita, o cuidás a los chicos, o cuidás a una persona.Bueno, sumamos y le pusimos ingenio a los argentinos para sortear las crisis permanentes económicas que tienen nuestros bolsillos, por planes económicos inadecuados, por falta de superávit fiscal, que hoy sí lo tenemos, por inflación galopante, y por un sinfín de políticos que pasaron y arrasaron y nos dejaron con índices de corrupción brutales, y hoy todo lo que falta sabemos que no está con nosotros y está en poder de otros. La discusión de la reforma laboral hoy tendría que volvernos locos por la gran cantidad de proyectos, uno mejor que el otro, se los digo todos los días, los sindicalistas, después de tantos años sin tener empleados nuevos en blanco, el 2011, solamente empleo público, decís, che mira tenemos el proyecto de este, este es el proyecto de Luis Barrio Nuevo, este es el proyecto de la UOM, este es el proyecto de Cavalieri, este es el proyecto de Gerardo Martín, todo, pero llenos, la CGT, perdonamos que estuvieron cuatro años atrás de Alberto Fernández, no haciendo un paro, nada, era todo divino, el país una maravilla, brillante, no había inflación, tuvimos un presidente, pero para el Guinness, por lo bueno que fue, nada, nos olvidamos de eso, los perdonamos, vamos a una nueva etapa, hoy no vemos nada, vemos un gobierno que no explica con claridad que nos va a cambiar con la reforma o con la modernización, hay cosas que parece que si se dicen, uy no, cómo vamos a decir que vamos a darle algún beneficio a un empresario, como si no fuera el empresario el que toma el empleado, que hoy no lo puede tomar, industria del juicio, 370 mil juicios laborales abiertos y uno cuando está en el litigio le llena la cabeza, como el jugador de fútbol, lo escuchamos siempre a los chicos, viene un representante y dice mira yo te llevo a Europa

vas a ganar esto, vas a salvar a tus hijos, a tus nietos, a tu bisnieto, después el pibe va y todo lo que le prometieron es poco y nada, y el representante le llevó una porción importantísima del pase, bueno hoy cuando vamos al juicio laboral, a la industria del juicio y todo este zainete solamente le queda al trabajador el 55%, el resto la industria del juicio, pero nadie quiere cambiar nada porque supuestamente estamos bárbaros y no estamos bárbaros, yo dije bueno salgamos a encontrar ideas de nuestros políticos, de nuestros sindicalistas, ya que el gobierno está empecinado en supuestamente, dicen ellos, sacarles todos los derechos a la gente en el futuro, escuchemos a gente que hace muchos años con el pago de nuestros impuestos le estamos pagando las dietas o con el pago del trabajo de muchos trabajadores le están pagando las cajas a los distintos sindicatos, la señora Miriam Bregman, diputada, Bregman cuántos años en política también, porque si no es diputada, legisladora, si no es legisladora, es candidata a presidente de la nación, que no va a llegar nunca, si no es candidata a presidente de la nación, es otra vez diputada, papá, papá, papá, papá, le pidieron algún concepto saliente sobre el tema, a ver lo que dice Bregman. La reforma laboral que es brutal, yo hoy escribí algo que le puse olor a Videla porque cuanto más comparo las reformas o qué puntos atacó la dictadura militar a un mes de asumir después del golpe el gobierno de Videla, de Martínez de Hoz, bueno va más o menos a los mismos sectores, abaratar los despidos, quitar derechos de organización, es decir, van exactamente para el mismo lado.

Bueno, linda frase para las redes sociales, Senado con olor a Videla, pero poco proyecto, señora Bregman, no la escuchamos con nada sensato, los escuchamos muchas veces, tienen que ganar todo, dos millones de pesos, pero nada concreto, nada concreto, muy flojo para una diputada, para alguien que supuestamente está tan cerca de los trabajadores, mucha marcha pero poco proyecto. Carlos Tomada, tanto tiempo ministro de trabajo, dije bueno, Carlos debe tener alguna idea revolucionaria para decir, el proyecto del gobierno es muy malo, el proyecto de los gobernadores es muy peligroso, vamos por un proyecto positivo, a ver Carlos Tomada. Esto es un retroceso del que va a ser muy difícil salir, atención, yo soy partidario, personalmente corre por mi cuenta, que cualquier gobierno de signo contrario que le llegue el turno de asumir el gobierno, tiene que derogar esta ley, si es que esta ley es aprobada, ahora pongo, miro el ejemplo de Brasil, donde en la reforma laboral salvaje que hizo Temer, Lula hizo campaña diciendo que la iba a derogar y desde que asumió, Lula no pudo modificar un artículo, entonces atención el paso que estamos dando.Bueno, ex ministro de trabajo, pocas ideas, pocos argumentos, comparando lo de Brasil, donde Lula dejó la reforma, no la tocó finalmente, la verdad que muy muy poco contenido, muy poco contenido.

Albert Furlan, secretario general de la UOM, al sindicalismo, yo sé que están preocupados nada más que por la caja, a ver si le tocan un mango, a ver si le tocan las obras sociales, porque viven como reyes, muchos de ustedes señores sindicalistas, no sabemos de qué viven todavía, tienen mansiones, tienen autos, son cosas viejas, pero lo muestran y lo naturalizan como si nada, los trabajadores ahí en negro, viviendo de la changuita, un solo derecho, no lo tienen, pero ustedes dicen cosas como esta, a ver señor Furlan y sus grandes ideas. Nosotros sabemos que en el único lugar que podemos estar parados frente a semejante reforma laboral es oponiendo NOA y conflictuando contra esto, y yo he hablado con el consejo directivo, nosotros ya tenemos la decisión de que vamos a anunciar un paro para tratar de frenar esta reforma laboral, porque no queremos ser de alguna manera espectadores de lujo mientras nos están arrebatando el futuro, ¿quién se va a hacer cargo cuando tengamos que discutir sobre un hecho consumado? ¿Cuándo sería ese paro? Tiene que ser mucho antes de que se sancione la ley, porque esperar que se sancione, yo te diría que los primeros días de febrero.Bueno, primero día de febrero, el consejo directivo, se ve que enojota, no hay consombrilla, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea que tenemos? Y un paro, un paro ahora en febrero, hace mucho calor, total, están comprometiendo el futuro, ustedes señores sindicalistas comprometieron el pasado y el presente de los trabajadores, estuvieron ausentes durante mucho tiempo, defienden su propia pecera, pescan en una pecera, no suman trabajadores nuevos, es paupérrima la tarea de ustedes, se preocupan nada más que por la caja y por los intereses personales, que flojo lo de Abel Furlan, por favor.

Dije, bueno, vamos en busca de un ex gobernador, un hombre con tanta experiencia, ex jefe de gabinete, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, una de las provincias más pobres de la Argentina donde falta tanto trabajo, a ver qué dijo el actual senador. La verdad es que los gobernadores que adscriben a este modelo, en definitiva están adscribiendo a un modelo que definitivamente está destruyendo empleo, destruyendo la industria, abriendo indiscriminadamente importaciones, destruyendo el trabajo argentino, propiciando una destrucción de la red de carácter productiva y social de la Argentina.Son corresponsables de este proyecto de mi ley que es verdaderamente atroz para las economías regionales y para la Argentina. Todos comentaristas, no hay uno que nos diga, che mira, este es el proyecto superador al de mi ley, el de Bullrich y el de la libertad avanza, más el PROY y los aliados y los gobernadores. Miriam Bregman, con frases nada más que para las redes sociales, a ver cuántos corazoncitos le ponen.El sindicalista Furlan, el consejo directivo se reunió, digo, deben tener un proyecto que nos dejan, pero con la boca abierta, no, para un paro en febrero. Capitanich, ex gobernador, ex jefe de gabinete de un gobierno, años para poder redactar algo diferente, una tontería que los gobernadores, que mi ley, que no sé qué cosa.

Carlos Tomada, ex ministro de trabajo, empapado en el tema, mirando los números, hoy estamos un poquito mejor, ayer un poquito peor, antes de ayer un poquito más equilibrado.No hay trabajo en la Argentina y seguimos tomando una de las grandes posibilidades, así al voleo, perdiendo tiempo, discutiendo siempre las mismas tonterías, nunca buscando construir bases sólidas, nunca buscando cambiar el destino de la gente. Piensen, repito, todos los santos días más de 6 millones de argentinos salen a la calle sin un solo derecho hoy, no tienen paritarias, dependen del ánimo de alguien para que le den un mango más, no tienen vacaciones, no tienen ART, no tienen cobertura médica y no tienen aportes jubilatorios, van a ser a lo sumo jubilados de 300 mil pesos como hoy, o van a tener un APUAN. Y de eso ningún político y ningún sindicalista argentino habla, solamente críticas, solamente propuestas de paro, ni un proyecto superador al que plantea el gobierno hoy con enorme cantidad de dudas, con muy pocas certezas para ver si de una vez por todas podemos cambiar algo que en la Argentina desde el 2011 está muy pero muy mal, la falta de trabajo formal, serio y registrado.