Editorial Paulo Vilouta: "Buenas intenciones"

Yo decía No, no pongo mucha expectativa porque diez de julio porque firmamos un Pacto de mayo en julio, como en mil ocho. Cientos, dieciséis. Bueno, Esa fue la imagen que trataron de dar Los gobernadores, el Presidente de la Nación con un buen fin, que es tratar de tener algún cimiento para que la Argentina gobierne quien gobierne por los siglos de los siglos, respete algunas normativas por el bien de todos los argentinos y muchas cosas que tienen que ver con la institucionalidad.

A partir de ahora, el Gobierno tendrá que entender que no es un contrato de adhesión y que lo que le pasó en el Congreso durante seis meses para poder sacar ley, bases y paquete fiscal es el camino más allá que hoy los o teníamos con Gustavo Marangoni acercó Nuria han El Gobierno cuando cuenta lo que le pasa en estos primeros hay meses y se eche dentro de nuestra debilidad.

Expresión política armada Hace dos años Poco gauchos de esta causa porque la mayoría que vienen del pero que vienen del peronismo, no sé cuanto que vienen de la provincia de no sé qué Poco con sangre violeta, que es el color de este partido en dos años, una Presidencia de la Nación, un congreso super débil por la poca cantidad de diputado treinta y ocho por la escasísima cantidad de senador. Tres ocho Ni Un gobernador vio Lita Ni un intendente.

La verdad que cuando se miran para dentro, dicen con muy poco. Hemos logrado tener el pacto de mayo en julio, cuando esto para muchos era impensado si llegábamos y algunos lo hacían maliciosamente al mes de marzo. Hacer. La Iglesia cumplió el rol que debe cumplir el Argentina y es tratar de romper todo tipo de grieta y de concepto y marcar no solamente lo que es el termómetro social de la Argentina, sino también marca responsabilidad de por este drama que vivimos en la Argentina Este drama donde tenemos tantos chicos pobres, seis de cada cuatro que no nacieron hace quince minutos que lamentablemente ya se van décadas.

Ayer desde la Iglesia el arzobispo, el señor García Cuerva, sostenía tal vez uno de los fundamentos más importantes que tenemos que tener todos los argentinos más allá del Pacto de mayo es este. Escuchen si los Congress Alex de Tucumán en mil ocho cientos dieciséis insistían en sus diferencias sobre el modelo para la organización nación, al o sus distintas concepciones ideológicas sin buscar consensos.

Todavía hoy estarían discutiendo en la Casa de Tucumán, aunque no sé si con los gritos, descalificaciones, expresiones vulgares y agresiones a las que nosotros, tristemente, estamos acostumbrados. Que bueno, que bueno esta vulgaridad que se transformó en un común denominador de gran parte de la dirigencia política argentina, incluida muchísimas veces el presidente Javier Mila y con tono que no corresponden y con un estilo que tenemos que tratar de combatir, no porque somos débiles, porque esta lo antagónico que eso se lo planteó todos los santos días que tiene que ver con lo que nos está sucediendo a nivel deportivo.

Por supuesto que no es lo mismo dirigir una selección que un país, pero miren la diferencia. Un director técnico sensato, tranquilo, que baja un mensaje de unidad, de cordialidad, dejando de lado la vulgaridad permanente que le planteamos los periodistas cuando vamos a conferencia tratando de sacar títulos. Es verdad que hay mucha gente que no se hace cargo del pasado de la Argentina. Y el resultado es catastrófico porque seis de cada diez chicos en Argentina son pobres y aquí hay muchos que no se hacen cargo y creen que lo que hicieron fue notable y fue brillante. Y hoy estamos pagando la consecuencia. Pero fue más salsa y por eso digo que bueno, porque los pa- nos vinieron para todos lados. Los que tienen que medir el termómetro social.

Hoy la ministra de capital humano Sandra Pettovello, el presidente Javier Milei, pero dejó alguna frase también tan contundente como esta que escucharon ustedes en subo los gritos y las descalificaciones de la política actual y la responsabilidad, porque en la Argentina naturalizados todo y hemos naturalizado, que hay dirigente muy ricos y un pueblo trabajador muy pobre, dijo el arzobispo.

Cuánta verdad tiene, no cuenta, verdad? Tiene es el rol de la justicia, es el rol de lo que tienen que investigar. Es el rol de los que tienen esa responsabilidad. Pero hacer la Iglesia estuvo a la altura de las circunstancias. Porque más allá del pacto político que puede hablar entre un presidente y los gobernadores y los políticos de la Argentina, tiene que haber un pacto entre nosotros.

La sociedad, bien, como dijo García Cuerva, desterrando los gritos y las de calificaciones de la política actual. haciendo responsables a lo que tenemos que hacer responsables de la catástrofe. Argentina que seis de cada diez chicos son pobres y recordando Y esto creo que es muy importante.

Y por eso ustedes, en todas las encuestas de opinión lo pone muy arriba en ese chip. Pero la verdad será si la palabra corrupción hay dirigente muy ricos y un pueblo trabajador muy, muy pobre. Pacto de Mayo, buenas intenciones. Ojalá que sea el comienzo de un camino nuevo.

Se acuerda de menos gritos de menos descalificaciones y de una política más racional, pensando en los que tienen que pensar que son todos los argentinos y otra buena que quiero remarcar para cerrar el comentario de hoy, porque lo hice estos días en medio del feriado y de la vorágine El ochenta y tres por ciento de los beneficiarios del viejo plan trabajar.

Adhirieron a lo que va a ser una nueva etapa, la Argentina, que es la capacitación de quienes reciben estas asistencias. Qué significa esto? Que no solamente van a tener subsidio del Estado, sino que le están pidiendo al Estado que quieren tener la posibilidad de trascender en algo, capacitando se en alguna tarea en algún oficio para no recibir solamente las dudas, sino que esa ayuda se transforme en el motor de su vida para lograr un trabajo digno y tratar de salir