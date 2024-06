Editorial Paulo Vilouta: "Buenas noticias"

Semana durísima para la República Argentina, pero con buenos resultados. No sólo para el Gobierno, porque acá pareciera que capitalizan los gobiernos, sino capitaliza la la sociedad o no con por capitalizar la Argentina.

Pero tuvimos una semana demoledora. Los escándalo que hemos tenido alrededor del Congreso. La intransigencia, lo difícil para poder consensuar y negociar a dentro del recinto y el escándalo fuera que realmente fue un bochorno, cierran una semana muy difícil, pero el Gobierno barra la sociedad argentina tiene un viernes de alivio porque hay una serie de elementos o puntualice siete que realmente son favorables.

Primero hay una ley para el presidente Miley, único presidente que en seis meses no tenía una caja de herramientas. Guste, no guste pulida, no pulida. La Ley Ómnibus que parecía para Suiza terminó siendo una ley con los pies en la tierra y para la Argentina primera ley para un gobierno que le permite tener más gobernabilidad porque te ha creado de la debilidad absoluta Cada vez que vemos un resultado uno justo y que hablábamos de lo de Riestra con con River.

En materia deportiva, uno tiene que entender que acá hay solamente siete senadores y treinta y ocho diputados. Un gobierno con una debilidad parlamentaria numérica increíble. Cada cosa que pueda lograr en el Parlamento Con estos números hasta el dos mil veinticinco. Que la sociedad argentina va a votar y lo puede potenciar o lo puede debilitar hace que tengan íntimamente lo que pasa con equipo de fútbol austeros y con pocas figuras. El merecido reconocimiento porque el número es mínimo.

Ya dentro de esa cámara No hay chiquito de pecho, hay tiburones de un lado del otro Hay mucha intransigencia y hay mucha inexperiencia de un Gobierno que plantó una ley en enero y que no pudo hacer pie y que seis meses después, con este Congreso que tiene en cuanto a lo numérico, logra un número muy fuerte para quedarse con la primera ley de Milei.

Punto dos fondos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional esto es agua en el desierto, el Argentina de hoy, ocho cientos millones de dólares y la posibilidad de abrir un camino para tener más fondos y levantar ese. Porque para los economistas y los que saben, es el camino de intentar una economía no tan repleta de Alhambra ido como tiene hoy la Argentina, que no solamente está pinchada y en primera vez, sino que también sin posibilidad de dar el salto y empezar a tener inversores, empezar a crecer porque no lo podemos quedar con esta historia y con él se pone, no hay que salir de ahi.

Punto tres Los chinos nos renovaron un préstamo. Es préstamo, es un problema, pero no es tener que ir a sacar de la cajita Flaca de reservas cinco mil millones de dólares en estos momentos tan complejos punto cuatro La buena nota de inflación del día de hacer cuatro punto dos En veintiocho meses que no veíamos este número es alto todavía, pero es mucho mejor. Yo empiezo a ver que en la Argentina hoy empezamos a discutir si baja la inflación Tal vez estamos con estas locuras de de, de creer que la inflación es bueno, que forma parte de la costumbre.

Hoy leíamos muy temprano en la apertura del programa los índices de inflación en el continente, pero tiene índice negativo. Tiene menos de cero Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil Todos están con índice normal es el mundo, no tiene inflación y Argentina. Para poder lograr un punto bajo de inflación tiene que cerrar un montón de Canillas. No gusten o no nos gusten, pero a mí me gusta vivir sin inflación que casi nunca en la vida lo puede hacer, como a todos ustedes poder trazar un futuro más previsible en materia económica. Digo porque escuchó cuatro coma dos. Algunos se creen que somos la revolución económica, no lo somos en muy alta, pero también escucho aquellos que creen que bajarle inflas. Por supuesto que tiene sus costos, como también los tiene elevarla y se darla a donde la se vamos.

Por lo tanto, vamos a tener que salir de una enfermedad crónica en Argentina y es una buena noticia que has trabajado en veintiocho meses a cuatro punto dos un quinto punto interesantísimo para esta semana que estamos cerrando donde realmente para mí hay buenas noticias aquí en la ciudad de Buenos Aires.

Después de la actuación de la legislatura se va a esperar el juicio preso quien tenga y quien cometa un delito y tenga antecedentes. Terminamos con este festival de todos los ladrones repletos de antecedente y este festejo permanente para que todos los ladrones estén sueltos. La legislatura aprobó ayer la Ley de la reiteran Zia y aplica a los delitos que juga LA Justicia POR tenía las causas que tramitan en la Justicia Nacional como robos, homicidios no cambian, pero hoy un tipo que está robando todo el día teléfono celular se les fue de Buenos Aires por, reiteran CIA por reitera, reitera, reitera, reiterar el robo va a estar preso y no va a estar en la casa robando.

Sí que me parece un punto atinado y son los hechos, en este caso, los legisladores que votaron a favor, no Los veintiuno que votaron en contra son hechos que benefician a la sociedad argentina y hay que trabajar para la sociedad argentina terminar con esta historia me da lo mismo que te roben el celular o no.

Me da lo mismo que entre una banda piran Ella y y de esa forma ataque a la gente en un colectivo y la fan absolutamente todo Hay que terminar con este tipo de cosas. Buena noticia.

Otra buena noticia punto número seis de una semana que no parece Argentina Se derogó la ley de lemas en Santa Cruz esta trucha Ada donde los partido metían cinco candidatos y después sumaban todo pa a que ganen sumando votos aún contra un candidato que tal vez era el tema Voto tenía y no podía ser gobernador, una trucha Ada absoluta que gracias a Dios, en la provincia de Santa Cruz con Claudio vida en la cabeza que es el nuevo gobernador.

La Cámara diputado derogó la Ley del lema que hacía que fueran gobernadores, algunos y algunas sin tener lo que se necesita para hacer gobernadores de caso, que son la mayor cantidad de votos y la última, la número siete.

Me parece mentira enumerar tantas cosas interesantes en esta semana. Los presos siguen presos y estoy hablando del fiscal Stornelli que decidió y pidió prisión para los detenidos de este desquicio en el Congreso de la Nación. Son treinta y cinco personas. Los están acusando de delitos contra el orden constitucional.

Se terminó la historia del daño. El Señor rompió todos los bancos de la plaza porque estaba nervioso. El señor tiró una voz, una bomba, porque detesta a la policía. Le tiró una molotov. El señor se subió al monumento porque no sé qué cosa. El otro señor rompió toda la venidas. El otro señor Peñón auto a un compañero nuestro de cadena. Se termina toda esta payasada.

Los que estuvieron en medio de este escándalo y no entendieron que en el Congreso se Parlamento ahí se decide a favor o en contra de una ley. Van a permanecer presos. Y apareció un fiscal, el doctor Stornelli, para aumentar los cargos y hablar de orden constitucional. Terminamos la semana durísima y difícil, Pero repito uno Primera ley para el Gobierno de Miley dos fondos frescos del Fondo Monetario tres Los chinos no postergaron la devolución de un dinero muy fuerte y lo hacemos en dos años. Cuatro. La inflación el número más bajo en veintiocho meses. Cuatro. Coma dos se cinco.

Reiteran CIA los chorros que roban todos los días cuando son agarrado por la policía y se gana la justicia, quedan en Qana. Seis. Se terminó la ley de lemas, que es una payasada, porque le da el poder al que tiene menos votos que el que se la ganó en la urna y tiene que ser gobernador y gobernadora. Y siete los presos del Congreso.

Después del papelón sublime y de la intolerancia antidemocrática de esta semana, van a permanecer presos. Una semana violenta, difícil, pero por lo menos con algunos saldo. Algunos elementos que nos permiten respirar, descansar y aprovechar la próxima semana que está muy entrecortada y con mucho feriado para aflojar un poquito la cabeza que buena falta nos hace a todos los argentinos viviendo en un país de locos.