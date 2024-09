Editorial Paulo Vilouta: "Cada día peor"

Quiero hablar del tema de las jubilaciones, pero previamente me parece que a esta altura sería bueno conocer. Vamos a una conferencia a las nueve de la mañana de Carlos Bianco, en la provincia de Buenos Aires Si hay alguna renuncia rutilante en el Servicio Penitenciario Bonaerense, porque no puede ser que tengamos a un asesino de la envergadura de Luis Fernando Iribarren que lleva veintiocho años preso Asesinó a toda la familia y en esta Argentina permisiva en esta Argentina donde no se entienden cuáles son los límites donde no entenderemos que ser un asesino y ser una persona que no mata a nadie le damos derechos y no los vigilamos.

Pues yo no estoy en desacuerdo con que este sujeto estudie, pero estoy en desacuerdo que seamos tan permeables a cometer errores que muchas veces no sabemos si son como consecuencia de la incapacidad o en este caso, también de la complicidad porque se les escapa el preso más importante. Después de Robledo Puch el Argentina siendo estudiar El tipo No tenía ni tobillera.

Tenía un dispositivo, pero como la nada, Un día se les fue veintinueve años preso. No regresó. Mató a toda su familia, su propia familia. Hoy, los que está libre. Los hijos están con un miedo pánico. Asesinó a su padre, asesinó a su madre, asesinó a su tía, asesinó a las armas a los hermanos. Puede ser alguien tan inútil de creer que una persona de esta índole se puede manejar sola sin que nadie lo vigile. Hoy está libre.

Ojalá que alguien de Servicio Penitenciario Bonaerense justifique esto con algo creíble, algo entendible porque este tipo lo tenemos prófugo. Todavía no lo pudieron recapturar. Y no solamente el gravísimo por lo que significa suelto, sino por la inoperancia del sistema El preso más complicado de los últimos tiempos de las últimas décadas. Se les escapó y no se dieron cuenta porque el tipo iba a estudiar. Iba a dormir alpina.

Todo muy, muy Friendly, muy es un preso. Terminemos de tratar de igualar lo lo malo, permanentemente creciendo que que lo lo malo se transforma en bueno por obra y gracia del Espíritu Santo un poquito más de profesionalismo en otras partes del mundo siguen muy lejos. Se acá enfrente, en Uruguay, en Brasil. Este tipo de cosas no pasan. Presten atención porque parece que nos toman el pelo como sociedad. Todos los santos días que estamos hablando de cosas muy peligrosas.

El Otro punto importantísimo tiene que ver con El veto a la jubilación es la definición de Javier Miley uno dice Eche la verdad, que los costos no están, El dinero no está, pero vuestras cosas tiene el estado para recortar antes que diecisiete mil pesos a cada jubilado Los jubilados cobrando este dinero. Los diecisiete mil pesos del ocho coma dos por ciento que les restaron no salen de la pobreza, no salen del bono, no salen de la falta de respeto permanente que tienen desde hace muchísimos años. Es culpa de ellos.

No es culpa de un sistema, un sistema donde somos poco, lo que estamos en blanco y aportamos y son muchos los que se jubilan. Un sistema donde han tenido algunos la genial idea de meter moratoria, moratoria, moratorias para justificar la pobreza de las jubilaciones porque a mi no me sirve Che tengamos a casi todos jubilados Pero en indigencia, Respetemos lo que aportó cada uno. Y si tenemos una crisis por falta de aportes o por falta de trabajo en blanco o por falta de trabajo.

Bueno, ardemos una figura como fue la de la Juan, donde cobran un setenta por ciento de la jubilación mínimo, que es horroroso. Pero. tampoco es justo que una perto persona que aportó toda su vida tenga que vivir en la indigencia, que si no tiene un hijo, un amigo, un sobrino, un familiar se muere de hambre. Armaron un sistema para justificar algo, pero con muy malos resultados, porque los jubilados hoy se mueren de hambre.

El, presidente de la nación. No sé qué números hace que C algunos hace. Según Milei, los jubilados en su gestión están con Flecha para arriba. Escuchenlo. Las jubilaciones durante el Gobierno de Alberto Orlandi casero en el pico se van a caer cuarenta por ciento. Se fueron treinta por ciento abajo. Y ahora, con una bomba cinco por ciento arriba. Tiempos al momento en que nosotros asumimos cinco por ciento en términos reales quiere sí, que le ganamos la inflación.

Y además, como el, como el tipo de cambio. No sólo cuando le sí, sí. Seamos al Gobierno. El paralelo estaban El Lugo estaba a mil trescientos y está en mil tres. Cientos. Quince.

Si lo toma al me puede contado con Liqui. Están cerca de mil dos. Cincuenta. Con lo cual usted dice que lo curioso recuperaron poder adquisitivo en dólares, fenomenalmente en dólares. O sea, ja voló el poder adquisitivo. Lo juez. Cada vez que se cambió la fórmula de movilidad, lo jubilados salieron perdiendo. Perdieron con Macri perdieron con Alberto Fernández Un treinta y dos. Coma dos, No cuarenta como sostenía mil ahí, pero su número altísimo.

Alberto Fernández inventó estos bonos que son vergonzoso porque hacen que a uno no tengan atado Chi lo cobrar y no lo cobraré. Pero aumentarán, no me lo aumentarán. Y el número real sigue siendo bajísimo. Con Cristina Fernández en tiempo donde la economía supuestamente volaba, se vetó el ochenta y dos por ciento móvil.

Y los jubilados con Milei también siguen perdiendo porque venimos de una situación de inflación simplemente mirando el mes de enero de un veinticinco por ciento. Los jubilados vienen perdiendo siempre y hay una sociedad que está muy, muy atenta, que vote a quien vote. Hay temas donde hay una cuota de sensibilidad que a los gobiernos les hace repensar algún tipo de situaciones.

Tal vez soy estemos hablando de la posibilidad ante el veto de alguna ayuda extra por lo cuidado de la mínima, porque porque la sociedad argentina vote a quien vote aún los que votan a Javier Miley saben qué punto muy sensibles.

El tema educativo pasó con un millón de personas en todo el país manifestándose en las calles por el tema de la universidad y la educación pública y otro los jubilados. Porque hoy tenemos un número altísimo de jubilados, el setenta y cinco por ciento cobra la mínima y porque todos en algun momento lo vemos como imposible, como lejano.

Vamos a ser también clase pasiva el Argentina sin saber que vamos a cobrar cuanto vamos a cobrar y de que vamos a vivir. Por eso creo que la sociedad argentina pone mucha resistencia y mucha sensibilidad a estos temas. Cuando ves que un jubilado llega al atardecer de su vida para estar cada día peor