Editorial Paulo Vilouta: "Cada día un poquito más burros"

Una nueva denuncia y grave en un país donde cuesta mucho ponerse de pie en un montón de cosas, pero donde también hay un montón de cosas que si no las revertirmos o no, las movemos a través de la justicia.

Nunca vamos a salir. Ya les contamos porque tenemos una una denuncia muy fuerte y que implica al Gobierno de Alberto Fernández. Y ojo que hay otra investigación muy potente que pueda parecer metas horas en estos días con algo del actual Gobierno. También el de Javier Milei.

Me tomo minuto como todos los días porque vengo viendo en los últimos tiempos y fundamentalmente en los últimos días un número de declaraciones muy desacertadas. No Con esta política descalificante y degradada permanentemente en nuestro país. O se que nos hemos embrutecido mucho, que mucho tienen que ver las redes con que los argentinos si no ganamos la pulseada.

Creemos que no estamos en un buen lugar y siempre tenemos que tener la última palabra y nos hemos embrutecido porque hay que tratar de rebatir y hay que tratar de imponer con ideas, no con slogans o con descalificaciones. Pero los últimos días estuve siguiendo con mucha tensión declaraciones realmente de muy mal gusto, con epítetos, con expresiones muy violenta para estos tiempos donde estamos todos con la mecha muy corta y ante cualquier cosa actuamos o respondemos muy mal. Los enumere porque tengo cinco.

El primero es el presidente Javier Milei estuvo en un foro ante empresarios y hay algo que lo pone loco casi siempre a todos los que están en el poder. Y es que los critiquen o que alguien marque algo. Y en este caso el presidente Miley en un foro ante empresarios refiriéndose a quienes lo critican y yo no hago cuestores corporativa. Me importa muy poco lo que opinen los demás colegas. Cada uno haga lo que se le da la gana, haga ser responsable de la situación y punto. No, no estoy en este en este inconveniente, pero dijo una frase de Maradona que dijo Lapo sintetizar entre letras el ETA La Tenessa dentro Esto es para un Presidente de la Nación ante un foro de empresarios porque hay gente que piensa distinto La Tenessa dentro por pensar distinto.

Me pareció de un nivel tan tan flojo Cuando uno siente sin estar ahí o sin ser parte como como vergüenza no. Y la verdad que me pareció de muy mal gusto. Caso dos Pablo Sur o el intendente de P bajo. El intendente pegó ojo está haciendo muchos méritos en los último tiempo para subirse a lo a lo más burdo de las declaraciones, sostuvo, muy suelto de lengua que muy Milá iba a China y que va a tener un encuentro con el presidente de China de China y que el fin de Javier Milei decir a chupársela al presidente chino. Ojalá que no haga lo mismo que Lorena Bobbitt esto, dijo el intendente de P bajo. puede ser tan tan guarango a la hora de hablar de un paro aunque no lo reconozca. Aunque crea que Milei caso de del universo la gente votó a Milei. Hoy teníamos la encuesta de de sus Van Córdoba como consecuencia del fracaso de todos los políticos argentinos Estimado su Ro Además. Se puede aportar algún tipo de idea? Pues si cheque sorpresa, no que Javier Milei y vas a ver al presidente chino después de todo lo que dijo. Pero esto se la va a chupar y todo esto Tres.

Caso tres. La dirigente peronista Mayra Arena creciéndose graciosa porque también hay otro grave problema nuestro los argentinos que creemos que somos graciosos y que creemos que a través de lo burdo Podemos ama la atención. En este caso, hablando de una discapacidad de Daniel Scioli. Me resulta realmente, pero vergonzoso cuando se quiere hacer un, un, un chiste, una descalificación. Cuando hay un un problema físico de por medio, no lo podemos cagar a piñas porque le falta un brazo, dijo la bestia de Mayra Arena, refiriéndose a Daniel Scioli.

Puede ser tan bruta una mujer que te una función pública y en este caso, hablando de una persona que perdió un brazo en un accidente y que ha hecho de su vida Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en un montón de cosas con daños Scioli. Pero un hombre que ha hecho de de su accidente y y de su vida un, un, una plegaria permanentemente de entusiamo de deje de ganas de pues lo podemos jugar si me gustó como ganador, sí o no. Me gustó como políticos o no. Pero decir estos sobre una persona que tiene un problema físico, no lo podemos cagar a piñas porque le falta un brazo. Mayra Arena La bestia del caso número tres.

Caso cuatro La senadora Cristina López de Tierra del Fuego cuando lo dijo y apareció en las redes Tun un minuto de popularidad. Le ha dicho cheque fantástica, que soy la verdad, lo que han hecho mis padres con con mi educación, tildó de enfermo mental al presidente Milei, enfermo mental. Aquí hay una cuestión donde, hoy por hoy sabemos que hay cosas con el paso del tiempo que no forman parte ni de comentario, ni de ninguna gracia, ni de ninguna observación, y menos si alguna persona tiene algún inconveniente mental. ¿Algún problema de salud mental?

Si la senadora tuviera alguna prueba, que el presidente no está apto, que haga la denuncia pertinente y que se preocupe porque es el que gobierna la Argentina. Pero si cree que decir enfermo mental es una gracia, un insulto, tendría que repasar su estado mental. Estimada senadora para ver cómo está usted. Y el caso cinco es el de del señor Juan Grabois que las últimas horas hizo que la Asociación de psiquiatría en la Argentina emita un duro comunicado.

Porque la verdad que los que saben, los que tuvieron años en las universidades, lo que nutrieron su cabeza muchas veces no pueden creer el nivel tan burro que tiene muchos dirigentes políticos en la Argentina el señor Dragó y dijo Mil, ahí está de tomate. Para en alguno puedes ir Baena. Puede ser algo que se decía en otros tiempos. Esto lo hacían nuestros abuelos como una cosa gravísima No en la oficina del presidente.

Hay mucha fruta, la Bravo y si tienes algún tipo de de información sobre que circula droga en la oficina del presidente, denunciarlo como denunciaste lo de los alimentos y por muy bueno. Y que es un pabellón del Borda. Rápidamente, la Asociación de psiquiatras emitió un durísimo comunicado repudiando los dichos de Bravo hoy, pidiéndole informarse adecuadamente y ejercer responsablemente las palabras. Y estoy totalmente de acuerdo.

Primero, porque decir que la oficina del presidente hay hay droga primero, que es una falta de respeto. Segundo, que habría que probarlo si es verdad y que es un pabellón del Borda cuando él borda. Gracias a Dios desde hace un tiempo largo de conocer un loquero como fue la Argentina, donde encerraban gente y muchas veces no estando mal, de su salud mental, se aprovechaban algunos para aprovecharse de sus derechos o de su condición económica? La verdad que todas cosas de pésimo gusto en en un momento donde la responsabilidad de la palabra tendría que tener otra cotización el Argentina, los debates tendrían que tener otro tipo de de nivel.

Yo comprendo que muy difícil cuando una socia está tan chata como la nuestra, pero por lo menos no caer en vulgaridades como esta. No tratar a todos como locos, como dementes. Como enfermo mental es Cómo reírse de una discapacidad que tiene Daniel Scioli la Tenes adentro por lo de lo de Maradona va a chuparle. No se al presidente un un nivel paupérrimo, la presencia de un lenguaje y en la Argentina se ha perdido notablemente y está hoy cargado de violencia verbal, permanente, indescriptible.

Esto es lo que tenemos en en la diaria, en las redes sociales, en la contestación de un político con otro para tratar de imponer algún tipo de idea. Vivimos en un sistema de descalificación insultante a diario. Los argentinos, siendo una de las peores formas de violencia, prestemos atención prestemos atención y ojalá que nos llame la atención. Solamente la Asociación de de psicólogos del Argentina o quienes defienden los derechos de las personas con discapacidad o aquellos que con, como en mi caso se pueden sorprender.

Ojalá que sea todo de la sociedad argentina que pongo un límite a este tipo de situaciones y que vean en Javier Milei, Pablo Sur o en Mayra Arena, en La señora senadora Cristina López en Juan Grabois hoy y en otros tiempos, en muchos en por Kaká nos exime a ninguno el nivel de violencia y el nivel de vulgaridad en las palabras, la falta de debate y la poca capacidad para entendernos y para repudiar nos haciendo del lenguaje.

Hoy en la Argentina un signo de interrogación. Prestemos atención. Les traje solamente cinco seis casos de una semana bestial Brutal donde muchos creen que utilizando estos términos o estas comparaciones, marca la diferencia y realmente la marcan, pero para mal, para degradar, no para de tratarnos y para cada día estar un poquito más burros.