Editorial Paulo Vilouta: "Cambio de cabezas"

Creo que hay dos muy buenas noticias y una es que el Gobierno haya echado al jefe de la Fuerza Aérea por uso indebido de aeronaves y además por una investigación que tiene encima, por presuntos acosos. Son dos cosas diferentes.

La investigación de los acosos depende de las presuntas víctimas, pero la otra parte es muy oportuna porque hay que poner un punto a lo que es la falta de límites que tienen algunos con lo público creyendo que es privado. Este señor, como jefe de la Fuerza Aérea, de acuerdo a la investigación que lleva el Ministerio de Defensa, habría realizado más de treinta y dos viajes de Buenos Aires a Entre Ríos con fines personales. Por lo tanto, afuera se termina.

El asunto había sido robado en el mes de enero. Ya tenía toda una trayectoria dentro de la fuerza armada de las Fuerzas Armadas, pero queda afuera por el uso indebido de treinta y dos vuelos. Y me parece muy bien, como me parece muy bien lo que vamos a hacer con el gobernador de Chubut, poner un límite dentro del Estado y lograr que aquellas personas que no respetan el trabajo público queden afuera porque perjudican al que respeta y al que vive del trabajo público. Y se creen que el trabajo público es tener un curro. Cobro algo, no voy, no me presento y termino con el asunto.

Otra buena noticia es que terminamos con esta historia, que lo vamos a charlar más tarde también donde está la investigación penal con relación a este boliche o esta sala de fiesta clandestina en un edificio cedido a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Hace poco dimos una mala noticia en medio de este escándalo universitario porque la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo nos salió muy cara, más de dos mil millones de pesos y se recibieron muy pocas personas. No tuvo el fin que buscó. Pero como en algún momento esta institución que arrancó con un noble sentido con lo que pasó en la dictadura, empezó a mezclarse en temas políticos.

Paralelamente, empezó a mancharse sueños compartidos. El curro de la vivienda pública, La asociación de la señora Bonafini, con un parricida como el señor Splenda toma situaciones, una peor que la otra. Y ahora descubrieron que en un inmueble que pertenece al Ministerio de Justicia se hacía todo lo contrario a lo que era su fin.

El fin era a nivel educativo. Había una sede del partido. Miles del señor Luis de Lía son cuatro, pero le pusieron miles, una asociación de mujeres migrantes y refugiadas, una asociación de haitianos en la Argentina y un salón para usos, múltiples fiestas y no sé cuántas cosas más. A mí no me llama la atención porque tengo el recuerdo y lo entrevistamos acá el doctor Cuño Li Barona.

Cuando llegó al Ministerio de Justicia y se presentó en el Ministerio, no entraba la cantidad de gente dentro del edificio. ¿Por qué? Porque mucha gente no iba nunca. Muchos empleados no iban nunca como iba el ministro. Dijeron Por favor, que vengan todos. Apareció un señor con una toalla tapándose sus órganos sexuales y le preguntaron Señor, qué está haciendo acá?

Pensaron que era una persona que no estaba bien de con algún episodio, que lo tenía mal de la cabeza. No, perdón, yo vivo acá. Me estoy dando una ducha. Bueno, desde este descontrol absoluto de lo público, creyendo que es lo privado donde muchas veces hemos tenido consecuencias de gastos brutales.

Bueno, hoy se pone punto final con esta investigación y se cierra este boliche o no sé qué cosa es y por lo menos pasará a tener un fin donde no pagamos con impuestos cosas que es beneficio para unos muy pocos. Y quiero terminar porque dentro de los trabajos de opinión que nosotros traemos siempre seguimos con mucha atención.

El de opina Argentina todos los meses. Y en este trabajo, la última muestra de la consultora que se mete en todos los rubros marca lo que marcan casi todos que el Gobierno repuntó y fundamentalmente Javier Milei con lo que es la calificación de la gente.

Pero hay un dato muy raro a favor del Gobierno, porque por lo general nosotros hablamos de luna de miel o de un tiempo donde la sociedad banca los nuevos gobiernos que ganan popularmente y le dan un tiempo de gracia, como para decir a ver si nos saca, porque siempre estamos en problemas los argentinos.

Lo raro es que si bien hay una mejora general en el tema de el Gobierno nacional, contra la lógica habitual, crece un número que nunca crece y es la responsabilidad del gobierno anterior en este trabajo que hace opina Argentina. A medida que van transcurriendo los meses, aumenta el número de responsabilidad del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Cuando la consultora preguntó quién es el responsable de la actual crisis económica, el número mágicamente creció Y esto no es habitual porque hay una tolerancia a los gobiernos y luego, después esta culpa que todos le echan a la anterior Macri. Cristina, Cristina no podía porque era el marido, no el anterior e dude de la Rúa, De la Rúa a no sé quién a Mene Mene.

Bueno, en un momento esto se termina. Lo llamativo es que quienes culpaban al Gobierno de Miley cayeron a su piso más bajo y los que culpaban al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner crecieron. Un dato para tener en cuenta. El informe dice que hay una oleada optimista La gente lo asocia más con el pasado que con su presente.

Y esta sería la síntesis de lo que les estoy contando algunos otros puntos del trabajo para ir terminando y contarles algunas cosas que están pasando. Los optimistas pasaron de treinta a cuarenta y tres.

Los pesimistas bajaron de cuarenta y cinco a treinta y nueve. Creció los que sienten que se está solucionando el problema de precios de alimentos cincuenta y siete con relación a lo que eran las mediciones anteriores, Cuál es el mayor temor que tienen los argentinos de acuerdo a este trabajo de opina perder el trabajo? este es el el tema sustancial. Los que no tienen mm miedo subieron de cuarenta y tres a cincuenta y los que sí bajaron de cincuenta y cuatro a cuarenta y cinco.

Y para terminar, cuando uno dice Che, hay un cambio de época. Cuando veíamos esos sindicalistas con el tema de los aviones no venimos a defender el derecho que el día del cumpleaños no trabajamos esas cosas de mil nueve, no sé cuánto con una ra Astana, con una falta de adecuación al mundo con valores totalmente fuera de circulación. Aparece la consulta sobre Aerolíneas Argentinas. nosotros en algún momento creemos, creo que hemos tenido trabajos que decía noventa por ciento en contra de la privatización.

Hoy, cuando consultan por Aerolíneas Argentinas, el cincuenta y seis por ciento se manifiesta a favor de la privatización y el cuarenta y dos en contra. En el mes de junio de este año teníamos un empate treinta y siete a treinta y siete.

Hoy, después del escándalo sindical de las últimas semanas, que quedó gracias a Dios, resuelto en plena temporada alta, el cincuenta y seis por ciento se manifestó a favor y el cuarenta y dos por ciento en contra. Cambio de tiempos, cambio de épocas, cambios de cabezas o simplemente repasar y mirar para atrás, como pasa con el Gobierno de Alberto Fernández, y darse cuenta que muchas cosas que vivimos nos dieron muy poco.