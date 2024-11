Editorial Paulo Vilouta: "Cambio de mentalidad"

Ayer hablamos largo y tendido de lo que es un cambio de mentalidad por parte de la sociedad argentina, que está harta porque le colmaron la paciencia en un montón de aspectos y en algún momento dijo Basta de piquete, Basta de cortarme la nueve de Julio.

Entiendo cuáles son los problemas, pero si lo que están a cargo de esto no son transparentes y la Oficina Anticorrupción declara y los lleva la justicia y los procesan. Y ahora descubren las últimas horas que había empleado público vendiendo alimentos y vendiendo barbijo y todo esto sainete.

La gente le puso un punto, dijo Dejemos la emocionalidad de lo que se aprovechan de los pobres y basamos a la seguridad para saber si les dan los alimentos que corresponden y avanzamos Lo que no pasó el aeropuerto en Aeroparque, en esa Aisa con este escándalo de estos sector senadores que hacer muchos de ellos, lamentablemente perdio el trabajo cuando juegan al límite y cuando no entienden que defender un derecho no significa aniquilar el derecho de los demás.

Además, una muy buena noticia porque procesaron también Algunos empleados de esta empresa que ser tuvo un día dramático Inter cargo por la tan mentada banda de los abre valijas que no tiene que ver con este caso puntual, pero que tiene que ver con una banda de ladrones que se dedicaban a robar las valijas de los pasajeros y a sacar cosas Y nosotros, como argentino también hartos, naturalizar, que viajar es sinónimo, que me abran y que me afán en algo.

No tiene que ser así, porque tanto el robo como el hurto agravado son delito tipificados y algún día alguien tiene que cumplir. Por eso lo que planteamos hacer un cambio de tiempo, un cambio de época y una racha para atrasar lo que son los derechos de algunos, siempre y cuando no perjudiquen los derechos de los demás.

Y hablando de derecho de los demás, se destapó algo que conocemos todos, pero que lamentablemente, hasta que no es público o hasta que alguien paga No encontramos el sentido o el camino mínimo de una investigación y una solución. Hay un escándalo con la policía de la provincia de Buenos Aires porque había un grupo de policía que tenían que trasladarse más de setecientos kilómetros para cobrar una adicional para cubrir un partido de fútbol.

Los policías puede llegar a cobrar Si suman el dinero de estos adicionales ciento veinticinco mil pesos aproximadamente por evento. Si vienen del interior y hacen tres eventos, pueden poder cargar lo que son sueldos muy bajos en la Argentina porque un sargento en actividad cobró este mes cuatro cientos, veintiséis mil pesos. Emanó un oficial con diez años de actividad, seis cientos, noventa mil y la tragedia de Arico con estos cuatro policías que murió en en plena ruta, destapa la locura que hay con la corrupción en la propia policía. Y en estos tiempos donde pareciera que la sociedad argentina pone límites o por lo menos el Gobierno dice Esto no funciona, se cierra.

Acá hay un curro, lo investigamos. Un estilo que para muchos parecía demasiado desbordado, pero que por lo menos una parte de la sociedad lo considera como útil y como necesario Habría que investigar este escándalo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque este joven, uno de los cuatro que murió, es el responsable de esta famosa frase. Escuchen los amigos, cualquiera que no nos pagan viático o semana pueda pasar a chuparla brotado. Se van a chupar la plata.

El audio revelador de uno de los policías muertos en la ruta es Alejandro López, treinta y dos años, cuatro agentes que murió en el sábado en un choque cuando iban a custodiar un partido del fútbol de ascenso en un viaje de setecientos cincuenta kilómetros. Se ve que Alejandro antes de morir Trágicamente en la ruta trasladando policías para partidos de fútbol.

Estas cosas de otros tiempos, no haciendo setecientos cincuenta kilómetros con gente no descansada, exponiéndose y terminando nada más y nada menos que perdiendo la vida a los treinta y dos años. Advirtiendo que no iban a cobrar los cuarenta mil pesos que le corresponden de viáticos de los sesenta y cinco mil total que les pagarían por esta tarea extra estoque de nudo que hay una mafia en la policía de la provincia de Buenos Aires, como verá también en otras seguramente, Pero hoy hablamos puntualmente este tema.

No lo mismo y empapado al al gobernador para tocar, porque después de varios días habló de del abandono de las rutas y del accidente. Pero no hablo ni de la corrupción y ni de la vida de estos pobres chicos, no a través de este audio tan, revela actor. Este reparto de dinero que le pertenece a los trabajadores. Muchas veces va a comisarios, muchas veces va la política, muchas veces va a otro tipo de funcionarios y muchas veces a intendentes.

El tema es que nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, seguramente para tener seguridad y no tiene seguridad ni los policías que hacen la tarea, ni nosotros, que somos los ciudadanos, porque porque les están robando el dinero en la cara. La gente de diferentes lugares de la provincia. Aseguran que la cifra jamás se llega a los bolsillos de los policías. Como mucho, le pueden dar cinco mil pesos por hora de edición al en cancha de fútbol o en recitales y la repartí ja és setenta treinta.

El tema es que a nosotros nos sale cien como ciudadanos para estar protegido nosotros y para que esta pobre gente que tiene sueldo malísimos, la policía en la Argentina, los honestos no lo que se afana, la guita de la gente tiene que trabajar y hacer adicionales. Es optativo. El adicional no, casi casi como que el de arriba el capó. El comisario te dice Yo te designó Te. Doy esta bendición Pero Gome tenes quedar una parte? Estamos hablando de un drama, en este caso con gente que tenía que cobrar un viático, un viático que queda en el camino.

Le dan solamente el treinta por ciento del dinero y el setenta por ciento se reparte entre la corrupción policial y la corrupción política. Alejandro. En lo que iba a ser su última tarea, este joven policía de treinta y dos años lo advirtió Se van a chupar la plata. Se lo comentaba a un amigo. Este amigo difundió este audio que tiene que abrir una profunda investigación. porque todos sabíamos de este tipo de irregularidades.

Pero tenemos que entender que del ciento por ciento de este dinero solamente de Sega, el treinta por ciento al que está trabajando y el setenta alguien se lo roba. Y los que tienen el acceso a esos son los comisarios, la política en distintas funciones para poder quedarse con un dinero fresco de todos los fines de semana, donde hay policía adicional se habló muy poco de este tema de la muerte de los cuatro policías.

Se lo pasó por alto, por supuesto que se utilizó para hacer política el mal estado de las rutas y por eso seguramente esto es cierto. Como también es cierto que hay un negocio monumental atrás de la policía y atrás de la política, donde el dinero de los trabajadores Otros se lo están robando. Cambio de época, cambio de tiempo. Cambió de mentalidad y cambio de costumbres.

Ojalá que esto también cambie, porque murieron cuatro personas que iban a buscar el mango en una Argentina difícil, en una Argentina complicada y alguien de arriba se lo afanó.