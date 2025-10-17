Editorial Paulo Vilouta: "Campaña sin ideas" (17/10/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, prestaba atención y yo les vengo diciendo que no todo una campaña sin ningún tipo de propuesta, ¿no? La propuesta pasan por cosas de muy poco nivel intelectual, por temas muy aleatorios, que se hacen en otras partes del mundo, pero los candidatos tienen obligaciones mínimamente de dar algún tipo de idea.

Yo viví, estando en el mundial, la previa del 2014 en Brasil, cómo se movían, cómo se manejaban, qué es lo que planteaban, y si bien todos mostraban los perros y los gatos de la casa, también tenían obligaciones y tenían que hacer propuestas. Bueno, acá vemos que la campaña es nula, vemos que la preocupación es si hacen un juego o no con Diego Santilli, a ver si va rapado o no va rapado, la gente esta de Castiñeira ya les contaba, hace apología de la marihuana, el kirchnerismo cierra la boca porque cuando hablan rápidamente les tiran con el pasado encima y estamos ante una situación muy ambigua.Yo lo que no encuentro es la posibilidad que ningún candidato del gobierno, del kirchnerismo o de esta tercera línea llamada Provincias Unidas, nos pueda dar a conocer un cómo en la Argentina. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Porque el gobierno ha logrado algo muy importante, que es superávit y bajar la inflación. Bajar la inflación ahora nos acostumbramos y sigue siendo una alta, pero llegamos a vivir el desquicio de ver que las cosas aumentaban, que no habían precios, que un desastre.Y hoy vemos que hay una determinada situación, que uno ve algunos productos y cosas que las paga con una inflación de uno o dos por ciento, marca una diferencia. No es lo mismo 210 que 30, por más necio que uno pueda ser, lo tiene que entender.

Pero lo que no logra ni el gobierno, ni el resto, es darnos a conocer cómo rompemos la monotonía que tiene la economía argentina.Algunos dicen lo que pasa que vos vas un poquito apresurado, ¿no? Porque llevamos 27 años de peronismo desde el 83, 8 de radicalismo gobernando, 4 de macrismo y un año y 10 meses de libertarios. Y tal vez estamos cansados apurados y creemos que hay que solucionarlo en un minuto veinte. Y yo creo que va a costar mucho tiempo, ¿no? Los 27 años del peronismo, los 8 de radicalismo, pero en algún momento ver que ese rojo va cambiando un poquito más hacia el amarillo.

Y no encuentro en el gobierno, porque cuando le preguntan, y lo hizo Feinman y lo hizo Trebuk, al presidente, cómo reactivamos, lo escucho al presidente, muy a la defensiva, diciendo, logramos bajar la inflación, tenemos superávit, bajamos el 57 por ciento de pobres a un 30. Números. Pero mucha gente, el 20, está con la lengua afuera.

Y cuando miro los otros, ni que hablar de los kirchneristas que transformaron del subsidio un festival y nos taparon de inflación y de corrupción, tampoco encuentro los nuevos que marquen un camino distinto. Porque ese espacio no va a desaparecer, se va a reciclar, dejará de ser kirchnerismo y volverá a ser justicialismo y será, qué sé yo, axelismo, o como lo quieran llamar. Pero tampoco escucho alguno que diga, mira, no vamos a repetir, en caso que en el 27 seamos gobierno, esto.Pero tenemos esta propuesta y esta idea. Y uno dice, bueno, como ciudadano me engancho. No, no la tiene.Lo único que escucho crítica, crítica, crítica y cero autocrítica. Y muy colgados del pasado, ¿no? Porque, oyen, estar festejando en 1945 la puerta de un domicilio-prisión de una líder que está presa por corrupción, la verdad que es poco. Es muy decadente.O andar pidiendo un indulto.

Es muy decadente. Y esto recién empieza porque vienen otras condenas más severas y viene el decomiso de los bienes y van a pasar por imágenes donde muchos se van a querer despegar.Porque uno puede compartir determinadas cosas, pero compartir corrupción y ser necio cuando la justicia argentina trabajó de punta a punta y pasaron más de 19 hombres de la justicia y ninguno encontró un atisbo de inocencia, me parece que es una ridiculosis de nuestros tiempos. Cuando escucho a los demás de Provincias Unidas tampoco encuentro un cómo. Porque escucho algunas palabras que la verdad suenan divinas.Pero para un departamento de marketing, Argentina sale desde la inversión, Argentina sale desde la producción, Argentina y la obra lo sabemos de toda la vida. Expliquen cómo. Díganos cómo.Marquen una diferencia. El político que en la Argentina algún día pueda llenar un casillero de cómo va a marcar una diferencia sustancial. Ayer Martín Lustó, que tampoco completa ningún cómo, dijo algo que fue interesante.Y si probamos ponernos de acuerdo en un punto en la política argentina, uno solo, no diez. A ver si lo podemos practicar, a ver si lo podemos consensuar, a ver si lo podemos dialogar. Un principio de algo. Pero escucho muchas palabras sin contenido.

Yo sé que la Argentina sale con la educación. Nadie me explica qué plan vamos a utilizar para que los chicos terminen la secundaria, para que los chicos abracen una profesión, para que los chicos se puedan intelectualizar. No lo encuentro. Argentina tiene que combatir la droga. ¿Ustedes escucharon algún plan de algún político que hoy lo sorprenda? Alguien que nos cuente tecnológicamente cómo blindamos las fronteras del... No escucho a ninguno. No escucho a ninguno.

Desde la inversión, desde la producción. La verdad, muy poquito. Yo sé que están cocheados, yo sé que están en plena campaña, tiran tres o cuatro palabras que suenan hermosas, que suenan lindas, que la gente aplauda, pone cara de emocionado, pone cara de emocionada, pero no alcanza. Porque el 20, desde hace mucho tiempo en la Argentina, es el 30 de cada uno de los meses. Y si cada uno de nosotros hace un pequeño análisis de su vida en los últimos años o décadas, se da cuenta que en muchas cosas la flecha está para atrás.Para terminar, yo sé que es un día hoy muy sensible para los peronistas de toda la vida. Después tuvieron que soportar cosas como menemismo, kirchnerismo, que trataron de distorsionar el camino y la esencia de lo que fue el peronismo en la Argentina.

Pero el 17 de octubre también, para algunos sectores de este espacio, tiene que ser un día de reflexión y de cambio. Así como pido que le pongan contenido al cómo y nos digan, che, cómo invertimos, cómo producimos, cómo seducimos al mundo para que vengan, cómo hacemos para que las empresas y las industrias del mundo confíen en la Argentina, cómo hacemos. Bueno, me parece que hoy el gran desafío, más allá de ir a gritar a la puerta de Cristina Fernández y ponerse a llorar porque es inocente y no sé cuántas cosas más muy emotivas pero muy poco sustanciosas, sería bueno que los sindicatos argentinos traten de hacer un refresh y entender que no están más en 1945 y que tienen extrema responsabilidad en problemas como la situación laboral de los argentinos.

Estos sindicatos que viven en 1945 con sindicarlstas llenos de dinero que todavía no justifican su opulencia y que nosotros la naturalizamos porque no laburan y están repletos de confort. Ellos y gran parte de su familia son los que avalan en la Argentina que el 50 por ciento de los trabajadores estén en negro, que desde el 2011 no haya trabajo blanco, serio y bueno, solamente trabajo estatal, que se haya hecho del trabajo para el entorno y el formato una industria del juicio.

Entro, trabajo, te meto en juicio y tenés que cerrar muchas veces para pagarme el juicio. Convenios colectivos de 1970 en el 2025, ustedes lo pueden creer, y más de medio país trabajador en negro.Pescan dentro de una pecera, hoy van, se emocionan, gritan, pondrán fotos de Perón que lo utilizaron tantas y tantas veces, pero de ideas y de cómo otro sector, el sindicalismo, que está totalmente aplazado. Ojalá la semana que viene todavía nos queda la ilusión de cinco días aparezca alguien con alguna propuesta un poquito más sensata, algo que nos pueda dar un poquito de esperanza para entender por qué los meses van a volver a tener alguna vez en la Argentina 30 días y no vamos a tener que estar el 15 o el 20 con la lengua afuera. Ojalá alguien le ponga contenido al como, porque las palabritas educación, inversión, producción, obra, progreso, suenan muy lindo, pero hoy están vacías.