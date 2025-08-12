Editorial Paulo Vilouta: "Campaña Paupérrima " (12/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y veo que estamos en cuenta regresiva porque el 07/09 vamos a tener una elección desdoblada por primera vez en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que estoy viendo una campaña paupérrima sin ninguna motivación,ayer, cuando charlé con Juan Zabaleta o como le dice la gente cariñosamente Juanchi, quien fue ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner e intendente de Hurlingham, desplazado por la Cámpora.

le pregunté cómo estaba el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, mucha fake news que la Junta Electoral que mi ley retuitea algo que no dice,mucha cosita de baja monta, mucha fake news y pocas noticias verdaderas en la Argentina.

De qué estamos hablando?y en una campaña electoral donde supuestamente tienen que prometernos cosas que no están y convencernos que vayamos a votar en un sistema que sigue siendo obligatorio en la Argentina y que nosotros como ciudadanos irresponsablemente decidimos que sea aleatorio,Che si tengo ganas, voy,Si me gusta, voy si llueve, no voy,Si sale el sol, me como un azar,No, el voto es obligatorio.

Amigos y amigas en la Argentina y hay 63 expresiones en la provincia de Buenos Aires,No pueden ser todas tan paupérrimas para que no tengamos ganas de votar, Yo sé que hay un hartazgo,Yo sé que hay un cansancio,Yo sé que mi ley es la consecuencia del fracaso sistemático de todos y de todos los partidos tradicionales,Por eso hoy hay un presidente que sale de la estructura política, no por desmerecerlo pero no podemos estar cansados.

Mucha fake news y pocas noticias verdaderas,Seguimos con las testimoniales punto número uno como si nada,no voto gente que no se va a dignar de sentarse en la banca y seguimos fomentando esto,Punto número dos Muere gente por fentanilo en la República Argentina y no hay un solo preso 76 muertos presos cero y el juez dice No hay que ser prolijo a ver si se nos cae juez, Póngase las pilas, hermano, que se cae.

Qué?Algún preso, algún responsable,Ahora este tipo que manejaba un laboratorio con fentanilo contaminado ni siquiera había pagado,Tiene un historial brutal,No hay un solo preso en el caso fentanilo,La renovación es más de lo mismo,no vemos absolutamente nada nuevo.

Vuelven al régimen del 2009 Meter testimoniales,A quién le van a hacer creer que un intendente va a ser concejal?A quién le van a hacer creer que la vicegobernadora va a asumir como legisladora la provincia de Buenos Aires,más de lo mismo,No hay ninguna renovación,la misma cara, los mismos tipos, las mismas mujeres, la misma falta de autocrítica para decirnos qué está pasando en una provincia que está tomada por la inseguridad, por los motochorros y me decía Zabaleta en el día de ayer por la venta fácil de droga,de qué están hablandoQué están debatiendo?piensan en el 2027 y no saben si vamos a estar vivos dentro de un mes con el fentanilo,Esto no sólo en Buenos Aires, en toda la República Argentina, con la venta de falopa, con los motochorros, con el narcotráfico,De qué nos están hablando,Qué hay de nuevo?

Nada,salvo que la gente diga Che ya gastamos lo nuevo que es mi ley y necesitamos algo superador a mi ley,porque el otro ya lo conocemos de punta a punta,Hoy está discutiendo el Kirchnerismo se hace una campaña promoviendo Cristina libre,Déjense de joder,Cristina está presa porque cometió delitos de corrupción en la Argentina y tienen que devolver el dinero que le robaron a los argentinos.Basta de proscripción, invento,Basta de estas pabada, por favor basta destas pabada o no se dan cuenta que en San José 1111 Hay cuatro gatos locos en la puerta gritando Cristina libre,Miren para adelante,En este caso, sigan al gobernador,Miren para el futuro,Dejen de mirar para atrás que ya bastante mal,No fue,Por favor, no se debate absolutamente nada,Qué están debatiendo los candidatos,cuáles son los temas que se debaten en la provincia de Buenos Aires desdoblada,inseguridad,No se habla,Mchorros no se habla,los temas de la legislatura en el año fueron la re re re re recontra reelección de los intendentes que se les cayó y el Día Nacional o Provincial de la Cerveza.

Esas idioteces,esos temas tan alejados de la gente, teniendo el doble del presupuesto del Garraham y no sirviendo para nada, porque están legislando nada,Ni siquiera podemos poner un límite a los motochorros que viven de todos nosotros en el conurbano bonaerense y no pasa absolutamente nada,están sesionando en estos momentos o están de descanso y están en campaña electoral,los intendentes quieren ser legisladores,Los legisladores quieren ser intendente,Una cosa de locos los concejales que no están ahí firmes porque el intendente pone el nombre.

Una falta de respeto total, total, total a la gente,Recuerden que somos nosotros los que decidimos, eh,Los que entramos al cuarto oscuro y los que manejamos la urna,para que todo esto tan impresentable de una vez por todas,alguna vez en la Argentina cambie,no hablamos,del caso gravísimo que estamos viviendo en la provincia de Santa Cruz con un sicario suelto,un error de los chilenos,Alerta roja de Inter Interpol.,Tenemos un tipo peligrosísimo escondido refugiado en la Argentina,Usted escucha algún dirigente político hablando de este tema?,No estamos hablando de si Patricia es senadora,Si el otro es concejal,Si la otra no sé qué historia,Si el otro está libre,Si la otra hay un temible sicario en Santa Cruz,No tenemos ni idea y no hablamos del tema salvo los medios,No escucho un dirigente hablando de este tema,hoy tenemos un martillo sobre la cabeza a los argentinos porque podemos perder el 50 y uno de I PF por mala maniobra de Kitsilof y Cristina Fernández en su momento, 16000000000 $.

perdemos dos palos verdes por día,Usted escucha que alguien está hablando de este tema o haciendo la autocrítica y decir la verdad lo hicimos como el culo,La verdad, un desastre,No, no, que la culpa la tiene,No sé cuánto que el fondo no sé qué que mi ley entregó porque es amigo de no sé qué todas paparruchada ninguna cosa serias,todas justificaciones de poca montar,Un nivel paupérrimo para querer llenarnos los oídos de ideas vacías, sin ningún tipo de argumento,Nadie se sienta y dice la verdad,Esto nos salió mal,Cómo lo hacemos?

Cómo lo solucionamos?Cuál es el menor perjuicio para la República ArgentinaNo, todo el mundo se saca de encima los problemas y todos estos que dicen desendeudamos el país nos metieron deudas hasta la cabeza porque empezás a sumar IPF, el club de París y todas las maniobras que hicieron económicamente hablando una peor que la otra, Estamos tapados,estamos tapados de deudas y de problemas,realmente increíble,16100000000 $ 2000000 diarios y la boleta única en el mes de octubre,pero mientras tanto, un sistema en la provincia de Buenos Aires, que es el sistema que da lugar a la trampa,escuelas donde es muy difícil fiscalizar,uno sistema que hace que solamente los que tengan dinero de la política puedan fiscalizar que fiscalizar, controlar los partidos chicos no pueden controlar nada,No pueden poner fiscales en todas las mesas para garantizar que lo que vos votaste o lo que yo voté realmente sea el resultado final.

Por eso quieren esas boletas,de 120,Por eso quieren confundirte cambiándote la fecha,Por eso quieren confundirte metiendo una boleta trucha,Por eso quieren confundirte hasta con los colores para que vos votes cualquier cosa y después te impugnen el voto o llegues y te digan Señor, mire, no hay boletas de lo que quiero votar.

Bueno, vote otra cosa o vote en blanc,Un sistema que gracias a Dios termina, pero que todavía lo vamos a tener el de setiembre,Mucha fake news y pocas noticias verdaderas,momentos donde tendríamos que estar exprimiendo muchísimo los problemas de una provincia gigante en la Argentina, como es Buenos Aires, casi un país dentro de otro,pero estamos en las cosas chiquitas, en las cosas de poco nivel.en las denuncias sin sustento, en la autocrítica que no existe y en dirigentes que lo único que hacen cambiar saltarinamente de un cargo a otro de intendente a legislador de legisladora concejal de concejal en el pensando en el 27, pensando en el 29, pensando en no sé cuándo, pero nunca pensando en estos tiempos.otra campaña por ahora desperdiciada,lejos de la gente y solamente cerca de una diligencia política que hace rato está aplazada en la Argentina,La ausencia marca el desinterés, pero también marca la falta de ideas y la falta de respuestas a todos los argentinos, que votamos muy seguido, pero que tenemos cambios muy, muy, muy lejanos y cada vez más distantes de nuestra actualidad.