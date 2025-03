Editorial Paulo Vilouta: "Candidatos"

Qué llamativa y qué potente se ha puesto esta primera parte este primer tramo de la elección aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque la elección en Buenos Aires siempre fue sin demasiada expectativa de resultados.

Hay que admitir y hay que reconocer que la marca pro con tantos años, los períodos de Macri, los periodos de Horacio Rodríguez Larreta lo el período de Jorge Macri hace muchísimo tiempo que conducen en la ciudad de Buenos Aires y más allá del desgaste propio que puede tener cualquier gestión con el paso del tiempo, mantienen una postura muy fuerte que algunos quieren poner en juego ahora en esta elección, porque dicen, bueno, se va a editar lo que es la gestión de Macri a partir de lo que será una elección muy competitiva que vamos a tener el dieciocho de mayo.

Pero hay que reconocer que con B rehenes, como puede existir en estos momentos y con una competencia que va a tener más de ocho candidatos fuertes, seis tal vez fuertes y algunos no tanto, la ciudad puede tener una diferencia que hasta el momento no se veía porque nadie estaba muy preocupado de decir che, cuántos legisladores metió esto?

Cuánto nosotros, porque estamos en este dinamismo, pero no había mucha avidez por conocer la si yo le pregunto a cualquiera de usted Che, cómo está compuesta legislatura hoy y no vamos a saber no vamos a tener la precisión del Congreso. No vamos a tener la precisión del senadores y diputados. Es otro camino diferente. Pero me parece que la estrategia del Gobierno en la ciudad de Buenos Aires para mi gusto y la estrategia de el Gobierno de la ciudad ha sido la de apartarse, la de dividirse en un momento donde todavía no están las condiciones para creer que el enemigo o la otra parte, la parte antagónica, está totalmente vencida.

Creo que hay un apuro muy grande por parte del gobierno actual por querer comerse al pro y me parece que el pro en algún momento sacó pecho y dijo Bueno, les vamos a demostrar que nosotros tenemos supremacía y que en la ciudad mandamos. Y me parece que esta discusión puede más allá que el personaje que está en discusión es Leandro Santoro, que es otra generación. Otras formas.

Otra idea, otra cabeza es ver o querer aprovechar a algunos la figura de un cristianismo decadente con la posibilidad de hacer algún ruido en la ciudad de Buenos Aires. La división, la separación de los cargos legislativos de los cargos nacionales, diputados, senadores hacen que tengamos como nunca una elección sumamente competitiva.

En la ciudad de Buenos Aires ya vamos a hablar con un consultor, pero hoy la ven dividida. Algunos dicen en tres los que tienen chance más fuerte, otro en cinco, porque en definitiva muchos van a poder meter un legislador. Tal vez esto no significa que pierdan, porque acá lo que vamos a contar termina la elección. Son legisladores, pero sin duda, cuando terminemos va a haber un mensaje o si che el que sacó más legisladores es el pro, el que sacó más legisladores es la libertad, avanza.

El que sacó más legisladores es Leandro Santoro con su gente y su nuevo frente. Nadie va a poder jugar a No vamos a contar el número de legisladores, pero nos vamos a olvidar de Jorge Macri. Nos vamos a olvidar de Mauricio Macri. Nos vamos a olvidar de Javier Milei. Nos vamos a olvidar del Kirchner. No todo va a estar dentro de lo que es la oferta grande de los frentes electorales potentes y fuentes que tiene la Argentina, que son el kirchner, el pro y la libertad, avanza. Manuel Adorne es el candidato de la ciudad por parte del Gobierno.

Yo sé que va a ser una tarea compleja y difícil, pero Manuel adorne tiene que jurar con la mano en la Biblia que va a entrar en la legislatura porteña en octubre. Porque se nosotros como ciudadanos, no podemos permitir más esos papeles sublimes que hicieron algunos de jugar a una testimonial de jugar al prestanombres. Acá se pone un nombre y se pone en juego una elección donde la gente va de buena fe a votar y los candidatos de buena fe tienen que ingresar.

No hay chance para ninguno. Y lo dijo Paula Olivito charlando aquí en la radio hace muy poco tiempo, en una entrevista con Gustavo López que ya tenía duda que algunos ingresen. Es decir, pongo el nombre, entro en la pelea, pero después no ingreso, Así que atención con este tema y después todos sacan cartas realmente muy potentes. El Proba, supuestamente con un trío muy fuerte Arriba Silvia Los Peto es una diputada súper seria.

Se hizo muy pública su participación en tema como el aborto y en lo último porque es la autora de ficha limpia después del papelón tremendo de la política argentina con este tema. Pero lleva también a Hernán Lombardi, que fue protagonista de la organización de aquellos actos donde Macri había sacado treinta y dos puntos contra Alberto Fernández de la Paso y lo levantó a cuarenta y uno uno lo lleva a toda la ciudad de banderazo.

Acá banderazo allá, un tipo que conoce mucho de eso y la señora Laura Alonso que es otra vocera que tal vez tendrá que dejar de ser vocera para ser candidata. Como adorne en la libertad, avanza Ramiro Marra echado a patadas. La libertad avanza. Vaya a saber por qué razón. Algunos creen que esta cosa de los celos en vez de pensar qué bueno que en nuestro equipo haya gente que se destaque, que mira bien que la gente hable bien de ello. No pareciera que eso es un pecado.

Hay que estar dentro de la estatura, dentro de la mediocridad, dentro de lo malo, para tener un lugar destacado dentro de algunos espacios políticos, la Unión Cívica Radical No es lo mismo los todos con Torres Peto que Levi y el resto de los candidatos Horacio Rodríguez Larreta, con mucha fuerza, llamativamente, Horacio Rodríguez Larreta, porque esto marca que su vínculo con Macri está muy mal y su situación con Patricia Bullrich terminó pésimo.

Leandro Santoro, que tendrá un desafío muy potente y muy fuerte y es sacarse de encima fotos con Cristina, fotos tocando la guitarrita con Alberto Fernández paseando los perros y todo eso que forma parte de un pasado que él pudo manejar bastante bien porque es joven porque es inteligente y porque tiene un muy buen conocimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y después habrá algunas otras expresiones como el Señor a Val Medina, el señor Guillermo Moreno que tiene su grupo y la izquierda con la señora Bas, que como hecho tal vez destacado para ella, pero para mi gusto de pésimo gusto andar flamean banderas de Palestina en sus últimas apariciones.

Un segundito más para terminar la agenda. Ayer salió durísimo Javier Milei, el presidente de la Nación, contra Cristina Fernández, diciendo que está nerviosa porque sabe que va a ir presa y hablando de la futura presidiaria. El presidente no es que sabe que Cristina Fernández va a ir presa porque maneja la justicia, como escuché por ahí en varios comentarios o en varios tuits. La presidenta tiene un recurso en queja que vence el día martes. Casación rechazó la semana pasada el recurso extraordinario contra una pena de seis años que tiene Cristina Fernández por corrupción. Si hasta el día martes su defensa no presenta este recurso en queja en la Corte Suprema de Justicia, automáticamente esto lo van a presentar.

Obviamente tendría que quedar presa después vendrá la historia de la domiciliaria, todo ese tipo de cosas pa pa pa pa pa. Pero éste es un tema técnico porque tendrá que presentar el recurso en queja. Antes del martes pidió la absolución. Esto fue rechazado. Apareció otro fiscal que dijo no seis años, no de condena, doce le tendrían que dar. Hasta ayer no se había presentado en un clima de mucha tensión y nerviosismo, pero con plazo hasta el día martes.

Por eso el presidente habló de este nerviosismo y habló de un futuro donde la Corte va a determinar si Cristina Fernández por esta causa de corrupción, va presa o no. Porque Cristina Fernández tiene una línea muy amplia o Te sur Los sauces, El cuaderno de las coimas, un montón de casos que la están esperando y que también tienen que ver con lo mismo. Lamentablemente, con la corrupción. El daño ocasionado al Estado en esta causa de vialidad es por ochenta y cinco mil millones de pesos.

Y cierro con una información que tal vez no tuvo tanta trascendencia ayer procesaron a un núcleo de dieciséis funcionarios kilcher de vialidad provincial de la provincia de Santa Cruz, en línea con esto de Cristina Fernández por fraude al Estado. Es la continuación de la misma causa que condenó a prisión a la presidenta de la Nación. Ahora irán a indagatoria los ex gobernadores de la provincia de Santa Cruz. En este clima de Cristina Fernández, con Twitter a los gritos y explicando el país brillante que ella dejó a Javier Milei y a todos los argentinos, apareció esta réplica muy dura del presidente que para muchos chicos sabe el presidente que va a ir presa. Por qué el presidente estima que va a ir presa?

Éste es el tema técnico y formal que hará que antes del martes esté la presentación y que Cristina Kirchner tenga como última tabla de salvación la Corte Suprema de Justicia para intentar ser candidata, no ir presa y no ser en este caso la segunda presidencia, porque ya pasó con Carlos Menem en terminar con condena en prisión por corrupción en la Argentina.