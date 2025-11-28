Editorial Paulo Vilouta: "Caos en el fútbol argentino" (28/11/25) #Vilouta910

Embed

Buenos días, hay dos temas centrales, ¿Eh? Que no fui tocando a lo largo de la mañana, que para mí tienen gran relevancia, uno que lo vamos a ampliar, que es este escándalo que tenemos por sobre el fútbol, que rompe las fronteras del fútbol, y ya toca a otros personajes, y un debate antivacunas instalado en un anexo del Congreso de la Nación por una diputada que da vergüenza. Vamos al fútbol, represalia sin precedentes para estudiantes de La Plata. Yo sé que en el fútbol, y yo miren, desde los dieciocho años que transito esto, y hace poco un un colega que trabajó conmigo y bastante desmemoriado me decía, siempre estuviste cerca del poder, me quiso descalificar en Twitter porque defienden ideas políticas y a partir de eso si este está alineado con este tienen que defenderlo, entonces están en contra de Macri, están en contra, tienen un un condimento mental con mucha alteración que tal vez con una buena terapia se soluciona.Y yo me puse a repasar un poquito todos los problemas que tuve, con personajes fuertes de aquellos tiempos del fútbol argentino, pero fundamentalmente con quien manejó un sistema dictatorial que fue Julio Grondona.

Había que enfrentarse con Julio Grondona, había que tener entusiasmo, ¿no? Porque todos los lunes, yo recuerdo que cuando trabajábamos en torneos y competencias, llamamos tribuna caliente, todos los lunes llamaba a alguien para pedir que nos echen. Y en esos tiempos, la familia Ávila que manejaba torneos y competencias lo manejaba con un criterio periodístico, y nosotros seguíamos trabajando.Porque todos los lunes, si no era Grondona, era el presidente de Racing de aquel momento, el presidente de San Lorenzo, me decían que eran los dueños del fútbol y no toleraban el disenso. Yo tuve muchísimo problema con el señor Grondona, problema con el señor Bursaco que hoy está preso, que me convocó en alguna oportunidad en una oficina para pedirme que me quedara en la parte del grupo con el cual trabajo hoy, que es el grupo América para quedarme con ellos, tuve un problema serio con el señor Grondona en la estación de servicio allá por el sur, pasamos momentos realmente difíciles. Y cuando uno ve todo ese desastre, toda esa asquerosidad, no la quiere repetir.Y hoy el fútbol argentino, para mi gusto, está tomando decisiones que no son adecuadas, primero porque entramos en ese espejo de cosas que ya pasaron. Y segundo porque los tiempos cambiaron y porque todos tenemos libertad para poder opinar.

Yo ya tuve que ir a una mediación con el señor Tapia porque un día dije una palabra que no fue adecuada y podemos entrar en discusión si es adecuada o no adecuada para la justicia.Pero la falta de respeto que hay hoy cuando se opina sobre un tema tan popular y tan sensible como el fútbol, me parece que no hay que repetir los viejos tiempos de dictaduras democráticas. Hay que tratar con hechos de demostrar que lo que dice un periodista o lo que siente un hincha de fútbol es contrario a lo que estamos viviendo.

Y yo creo que escandalizaron con este pasillo y ahora con esta represalia sin precedentes contra Estudiantes de la Plata y contra Juan Sebastián Berón, que es un ídolo indiscutido en esa institución.Y nos encontramos en un terreno donde pocos hablan, los pocos que hablan piden, los que piden quedan como deudores y a partir de eso tienen que tener casi un silencio, porque hoy todo el mundo está de acuerdo con que en el fútbol argentino tenemos un arbitraje absolutamente deficiente, donde se cobran cosas insólitas y donde hay equipos beneficiados y donde hay equipos perjudicados. Después fuimos al pasillo, ahora esto de la falta de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en el fútbol, a diferencia de aquellos viejos tiempos que yo les cuento, hay columnas de lealtades.

Yo escucho a colegas que no entiendo, que tuvieron otra postura y hoy están pero radicalizados en un extremo y no entiendo por qué esto que hay que ser leal siempre a alguien, ¿no? O tener que atar, no, porque este está con este, entonces este está con el otro y la otra con el otro, entonces tengo que opinar esto. La opinión nuestra tiene que correr de acuerdo a lo que va pasando, no a esta columna de lealtades o de lugares comunes que no sirven absolutamente para nada. El fútbol genera en la Argentina uno de los pocos puntos de unión que tenemos, la selección nacional.Creo que a los argentinos las Malvinas y la selección nos une.

Y hoy estamos destruyendo ese capital bajo la estampita de Messi y Escalón y creyendo que a nivel doméstico podemos hacer cualquier cosa. Y hay quejas y hay preocupaciones porque a mí no me gusta el que va a la cancha y no sabe qué va a pasar.¿Por qué? Porque hay un árbitro que tal vez no está en condiciones emocionales de manejar un partido y cobran cualquier cosa. Y hoy vemos que hay equipos que tienen más puntos de los que merecen y hay equipos que tienen menos puntos de los que merecen. O que van a jugar una final, como le pasó a algunos, con el corazón en la boca porque no saben qué va a pasar con el árbitro o quiénes son los componentes del VAR.Hoy con tecnología no podría haber ningún tipo de fallas. A mí realmente me molesta lo que pasó en el día de ayer porque intentar marcar un límite es tratar comprar un sistema que para mí hoy no es el adecuado y quienes imparten justicia más allá de las caras visibles son un tribunal, un tribunal que supuestamente tiene que ser muy ético y un tribunal que tiene que ser intachable.

Y yo hoy veía que el tribunal de disciplina del AFA está compuesto por Esteban Maike, por Néstor Pablo Barral, por Martín Peluso, por Matías García, por Sergio Fernández, que es un juez de cámara, y por el escribano Fernando Michens.El mismo que hace un tiempo atrás, con otra dirigencia y otros tiempos, pactaba que iba a pasar con la sanción a jugadores de Boca Juniors cuando el presidente era el señor Angelisi. Uno de los que determinó la sanción ayer contra Verón y a los estudiantes de La Plata. Escuchen esta telefónica entre él y el presidente de Boca de aquellos tiempos.Escúchenlo. Te molesto por lo siguiente, necesito pedirte un favor ahí.

Te hablé con los muchachos del tribunal y que a los dos que echaron ayer no le den más de... ¿Más de? Que cumplan amistosos.Lo necesito para jugar contra Vélez. No, Daniel, para que cumplan amistosos puede partida con Vélez. Yo te cuento cómo es.El tribunal está en receso, el presidente de la guardia soy yo. Después en febrero me tienen que respaldar mis muchachos. Mínimo son cinco partidos.Mínimo. Pero si le doy dos partidos estamos muy expuestos, Daniel. Yo hablé con Clemente.El martes me los manda a declarar y yo los agarro a los pibes, al Pichier, le echaron un poquito los adoctrinos, les tomo yo declaración, se las escribo yo la declaración, pero yo los agarro el jueves a la noche, ¿sabes? Bueno, bueno, dale. Como para que la prensa no rompa las pelotas, ¿eh? Para que la prensa, nosotros no rompamos las pelotas. Fernando Michans, escribano, llegó al tribunal en 1995, hoy tiene peso propio el AFA y tomó, entre otros, la determinación de Verón y de Estudiantes de la Plata, aquí hablando con Angelici, que era presidente de Boca, para ver cómo sancionaban y cómo adoctrinaban, cosa que desde hace un tiempo largo se está poniendo en práctica, en la asociación del fútbol argentino.

Realmente vergonzoso, realmente poco creíble e inentendible todo este tipo de manejos y de cosas tan perturbadoras en algo que es pasional. El fútbol es el arte de lo impredecible, se los digo siempre. Llegar y no saber si el último le va a ganar al primero, si el primero va a hacer cuatro goles, si mi técnico va a armar un buen equipo, si mi técnico va a hacer buenos cambios, si un jugador va a tener un buen rendimiento, si un jugador no lo va a tener.Hoy están haciendo todo lo contrario para que sea el arte de lo predecible, que sepamos que van a cobrar cualquier cosa, que van a sancionar cualquier cosa, que van a disciplinar o que van a adoctrinar. Y me encantaría que estemos todos con la libertad para poder opinar y no tener que formar esta cadena de favores, porque es amigo de tal, porque es de aquel político, no porque está en contra de aquel político, no porque la mujer de no sé quién dijo, basta de estas columnas de lealtades, opinemos con libertad porque podemos hacerlo y eso está bueno. Para terminar me quiero meter brevemente en algo insólito que se dio en la Argentina con una diputada del PRO delirante, es del Chaco, que hizo un debate antivacunas.Lo peor de todo que lo hizo en un salón auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, donde se produjo un increíble debate antivacunas, en el que entre las presentaciones invitaron a un hombre que afirmó que su cuerpo había quedado magnetizado luego de aplicarse las vacunas contra el COVID.

Este hombre que trabaja como jardinero se sacó la remera y mostró como un elemento metálico se pegaba a su pecho. Él dijo que a él no le sucedía y que esto se lo provocó la vacuna.Nosotros lo llamamos magnetización, dijo la diputada, pero no sabemos si es una magnetización y armó todo un debate alrededor del valor o no de las vacunas en la Argentina.

¿Es médica? No. ¿Es científica? No.Se llama Marilú Quiroz de Chaco y logró que se realizara un evento antivacunas en el Congreso de la Nación. Esto sucedía, escuchen. Esto le provocó la vacuna, a él no le sucedía esto y esto de esto no se habla.Estos se ríen a veces y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero, a él no le pasaba esto.Dos dosis de AstraZeneca, dos lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar pero... ¿y trajiste el otro? Bueno, esto que nos expliquen qué es, esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro.

Esta diputada del PRO de la provincia de Chaco, nosotros le pagamos la dieta, los viajes por el desarraigo, los asesores. Lo que no le pagamos es el nivel de ignorancia y de burradas que hacen en el Congreso de la Nación, porque esto no lo hizo la casa en Chaco con dos locos que van al garaje de la casa y se muestran que tienen y que se magnetizan productos en el pecho.Esto lo hizo en un anexo del Congreso. También disertó otra mujer que se presentó como pediatra y asoció las vacunas con el autismo. Estamos totalmente locos.Hoy en la Argentina estamos preocupados porque nos entró una familia uruguaya con sarampeo en un grupo de antivacunas y se pasearon por toda la Argentina con el riesgo de contagio. Y tenemos a esta diputada totalmente delirante e irresponsable, Marilu Quiroz del Chaco, del PRO, que utiliza un anexo del Congreso para hacer esta presentación. Por favor, por favor, prestemos atención un poquito a las cosas que hacemos, las cosas que decimos, los compromisos que asumimos, los delirios que tenemos.Me parece que es de urgencia que el Ministerio de Salud convoque a esta mujer y que estemos atentos qué tipo de personajes estamos votando y qué tipo de personajes estamos pagando. Es realmente increíble. Pasó en un anexo del Congreso de la Nación, debate antivacunas, un señor que aduce que por darse las vacunas contra el COVID tiene el pecho magnetizado.Solamente en la Argentina.