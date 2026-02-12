Editorial Paulo Vilouta: "Carencia de ideas en el recinto" (12/02/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días y me parece que ya venimos charlando largo con con Gonzalo y Candelaria lo que pasó en el día de ayer, pero me queda alguna que otra reflexión todavía dando vuelta, porque lo que vimos adentro del recinto para mi gusto fue bastante desilusionante, porque por un lado vimos carencias de ideas, vimos senadores y senadoras que no estaban muy empapados con la normativa, y para mi gusto vimos a un gobierno que teniendo una chance histórica, porque ganó contundentemente en octubre y porque llegó a poner supuestamente algún límite a lo que es la vieja política, el viejo sindicalismo o lo que nosotros decimos la casta, lo extraordinario hubiese sido poner un límite en el día de ayer con relación a algunos reclamos y algunos pedidos que hace un sindicalismo que huele a muy viejo en la argentina y que cree que todavía está en 1945. Yo creo que el gobierno ayer tendría que haber peleado con más fuerza algunos límites que plantea un sindicalismo viejo y un sindicalismo que es responsable de la crisis laboral que tiene la argentina en los tiempos de hoy, porque si bien gobernaron Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Néstor Kirchner y en la actualidad Javier Milei, uno de los responsables de monitorear y de generar trabajo digno, blanco y en buenas condiciones es el sindicalismo argentino y el sindicalismo argentino lo único que se ha preocupado es por mantener su caja y por manejar la obra social, que entre paréntesis no entienden absolutamente nada en esta materia, y ayer el gobierno tenía la chance de ponerle un freno o un límite, sé que es difícil pero tiene los números por la elección y tiene el deseo de la mayoría de la sociedad argentina que está harta de un sindicalismo que huele a corrupción en la argentina y que no defiende los derechos de los trabajadores. Lo que pasó afuera, recién lo planteaba Jorge Macri.

Me parece que hay que ponerse a un límite porque no podemos estar contando las plazas del desastre, ya vimos la de Mauricio Macri con la reforma jubilatoria, ya vimos con este gobierno la de ley bases, gastamos 130 millones en reponer la plaza de los dos congresos y hoy vemos la nueva plaza de 270 millones, son sectores de izquierda, son sectores fuera de sistema, son sectores marginales, bueno vayamos contra ellos y hagamos lo que hay que hacer en un país normal, detenidos, condenados, cumpliendo una sentencia, se les termina el entusiasmo por ser militantes de las bombas molotov, se termina esta historia, uno cuando ve esos energúmenos en la plaza rompiendo todo y atacando a todo el mundo, el día que la argentina debate una palabra tan sagrada como es el trabajo, se pregunta ¿esta gente de qué vive? Estos son los exponentes y los defensores del trabajo en la argentina, me imagino que esta gente no tendrá ningún plan, ninguna retribución por parte del estado, ni por desocupado, ni por ninguna de esas cosas ¿no? porque estos son los que ayer defendían los supuestos derechos del trabajo en la argentina y no trabajan nunca, están en toda manifestación a vida y por haber siempre la misma bandera, siempre la misma cara, siempre los mismos personajes y ayer los marginales potenciando toda la situación, la izquierda tendrá que entender que la democracia se gobierna a través de los votos y las urnas, si tienen dos o tres diputados o uno o dos legisladores no es problema del resto, es problema de la gente que no los vota, para la izquierda hay conceptos que son de un profundo atraso y de gran confusión, porque les plantean la palabra empresario y se creen que están frente al monstruo de las mil cabezas, pero no se sorprenden cuando tienen que defender a un dictador como Maduro, hoy la izquierda argentina todavía no se pronunció sobre lo que pasa en Venezuela con el dictador Maduro detenido por narcotraficante y por tener en el helicoide a más de 800 personas torturadas, tiemblan con la palabra empresario pero no tiemblan con la palabra dictadura, admiran a los dictadores, admiran a Maduro, admiran un régimen tan desigual como el venezolano, realmente no tienen punto de comparación, ayer la cgt también más allá de los beneficios que le dio el gobierno cediendo para mi gusto demasiado, dejó una imagen paupérrima, la imagen de la debilidad, la imagen del descrédito, la imagen de no nos da el cuero para hacerles un paro, de papelón en papelón, un sindicalismo argentino realmente que da vergüenza, porque si tienen que defender los derechos de los pocos que están en blanco y tratar de defender los derechos de los muchos que están en negro, la verdad que es papelonesco, amenazando a gobernadores, gritando, con imágenes pero de 1945 sin darse cuenta que el tiempo pasó y que estamos en el 2025, y para terminar hoy comenzamos a tratar un tema muy muy caliente en la argentina, como es el tema de los menores y el delito, lamento decir que en las últimas horas se dieron muchísimos casos con menores formando parte de situaciones delictivas, muchos de ellos detenidos en la provincia de Buenos Aires y manejando los delitos desde la cárcel con videollamada, como le pasó a esta señora en Martínez de 82 años, que un delincuente desde la cárcel, la banda del millón, maneja con videollamada el robo brutal que le hicieron en su casa, o lo que pasó con el soldado que se suicidó, con delincuentes manejando también desde la cárcel con teléfonos celulares los pasos a seguir para la extorsión.

Hoy es un tema muy delicado porque no queremos que los chicos de 12, 13, 14 años formen parte del delito, pero hoy el problema lo tenemos y tenemos dos caminos, o detenerlos y tratar de reeducarlos y reinsertarlos o dejarlos a la deriva de Dios, hoy vamos a tener un debate donde ojalá los diputados estén a la altura de la circunstancia, algunos no lo están ya en la previa, por ejemplo Victoria Tolosa Paz que dijo lo siguiente, niños, niñas, adolescentes, permítanme decirles que incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes, siguen siendo para nosotros niños, niñas, adolescentes, siguen siendo niñas, niños, adolescentes, pero delincuentes, estimada diputada, tratemos de estar un poquito más elevados, tratemos de distinguir el cargo por el cual la gente los votó y los eligió, tratemos de tener alguna idea superadora al común denominador del fracaso, porque hay un grupo altísimo de diputados y senadores y políticos en la Argentina, más sindicalistas que no quieren mover nada, como si hoy estuviéramos bien, no quieren mover la ley laboral de 1970, cuando el trabajo está frenado y en punto muerto en la Argentina y no quieren mover la responsabilidad delictiva de los menores, cuando vemos todos los santos días un título donde hay menores involucrados en los delitos más graves que padecemos todos los días los argentinos.Ojalá reaccionen, ojalá que prendan la cabeza, les pagamos bastante, los buscamos para que hagan algo diferente y hoy la mayoría, después de ver lo del Senado ayer y lo que vamos a ver en diputados en el día de hoy a través de sus discursos y sus declaraciones, nos muestran que estamos en una chatura intelectual realmente insostenible.