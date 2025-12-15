Editorial Paulo Vilouta: "Clase de Institucionalidad chilena" (15/12/25) #Vilouta910

Embed

Yo tomo un minuto como todos los días, estamos en los tramos finales del año y más allá de los tan mentados balances que hacemos los argentinos y todos los temas de discusión que tenemos en las últimas horas, les digo que ayer, dicen que la envidia es un sentimiento que tiene el ser humano que nunca es bueno, no hay buena envidia ni mala envidia, hay envidia.

Uno ve algo que dice cómo me gustaría para mi vida, cómo me gustaría para mi país y ayer vimos una clase de institucionalidad en Chile. Es la primera vez? No, pero cada vez que vemos hechos tan contundentes como es escuchar al presidente actual, el señor Gabriel Boric y escuchar al ganador, un contendiente que perdió hace cuatro años, justo precisamente contra Boric, el conservador Kast, me produjo una profunda envidia.¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, salvo algunas excepciones en países vecinos con enfrentamientos parecidos al de Argentina, Bolsonaro con Lula en Brasil, en el resto vemos que hay un respeto sublime hacia el país.

Primero está el país y después están los candidatos circunstanciales. Que tienen una vida política útil y que luego pasan a la historia, bien o mal.Ayer en Chile, en algo que es muy tradicional, no importa las ideas, no importa la contienda, una vez que se apaga el acto eleccionario, comienza el brutal respeto que hay por la institucionalidad en el país. Ayer sucedía esto entre el presidente actual y el presidente elegido por la gente a partir del 11 de marzo. Escuchen un minuto.Le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y quiero que sepa que como presidente de la república y prontamente ex presidente de la república, siempre estará a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto que el 11 de marzo, juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país.¿Escucharon esto? El presidente se pone a disposición de quien ganó ayer y el que ganó ayer y va a ser el presidente el 11 de marzo le dice a quien está saliendo que es lo antagónico en cuanto a sus ideas porque es un espacio comunista contra un espacio de derecha, lo voy a seguir consultando por las cosas que usted hizo.

¿Se imaginan esto en la Argentina? Donde tuvimos una señora presidenta que hoy está presa por corrupción que se negó a entregar la banda presidencial a quien ganó legítimamente la elección como fue en esa ocasión Mauricio Macri y nosotros los argentinos tuvimos que tolerar esa falta de respeto y tener un presidente por dos minutos porque no sé qué. Nosotros admitimos y naturalizamos este tipo de cosas.¿Cómo vamos a aceptar los argentinos esto? ¿Cómo vamos a aceptar esta falta de respeto permanente que cuando sucede algo donde tienen que estar el presidente y los ex estamos todos sin mirarnos a la cara? O donde todas las fórmulas presidenciales salvo la de Macri con Michetti todas terminaron a los tiros sin diálogo y un destrato. Con la actual también.

De Javier Milei con Victoria Villarroel.¿Qué es esto? Una falta de respeto al país. ¿Qué es esto? Anteponer los intereses personales de los que circunstancialmente gobiernan y gobernaron por delante de la Argentina. ¿Por qué en Uruguay, donde pierde la calle POU y gana otra vez el Frente Amplio con ideas totalmente antagónicas, también se reúnen, también se saludan y también se desean lo mejor? ¿Por qué en Chile hubo transiciones ordenadísimas entre Bachelet-Piñeira en dos oportunidades cuando una es de centro-izquierda y otro era de centro-derecha? Porque priorizan al país y porque creo que hay una sociedad que no está preparada para tolerar las cosas que tolera la sociedad argentina.La falta de respeto, el ego desmedido de algunos y algunas que se creen más importantes que la Argentina o que nos hicieron creer que fueron fenomenales, iban a terminar en el libro de historia no por sus capacidades políticas sino por corrupción y por hechos dramáticos y decadentes de sus gobiernos.

Ayer fue un día de envidia. Está aquí nomás Santiago de Chile, el país hermano, a dos horas de avión, los mendocinos cruzan, van, vienen, no hay una distancia abismal, sí hay una distancia sustancial de ideas, de conductas y de respeto.Lo de ayer fue un hecho que marcó, para mi gusto, uno de los hechos salientes del fin de semana, porque el presidente actual derrotado, sin duda, el responsable absoluto de la derrota de su candidata sucesora por más de 20 puntos, ayer estaba de buen tono, ayer estaba con buen humor, deseando lo mejor para que viene y abriendo las puertas para cualquier tipo de consulta. Y hablando de la soledad del poder, le voy a contar lo que significa la soledad del poder y el hecho de ocupar este espacio en la casa de la moneda.

El entrante, que podría haber estado con las ínfulas por haber perdido hace cuatro años atrás con el mismo contendiente, también le dijo, presidente, no solamente mañana lunes voy a estar, sino que a partir del 11 de marzo mi teléfono estará abierto para consultarlo en lo que yo necesite.Lo que él necesita será lo que necesitan los chilenos. Qué gesto de institucionalidad, qué gesto de buenas costumbres, qué gesto, ojalá que algún día la Argentina pueda hacerlo. Yo no tengo fe, vivimos dándonos patadas en la cabeza, vivimos con insultos, vivimos creciendo cosas que realmente no fueron ciertas, una irrealidad, situaciones de una verdad absoluta cuando realmente no sucedió, siempre dos verdades sobre un mismo tema y siempre la Argentina en el medio de una falta de institucionalidad notable en casi todos los integrantes que gobiernan la Argentina desde el comienzo de la democracia en el 83 a estos tiempos.Así le va a muchos y así nos va a nosotros. Ojalá sirva, no solamente de ejemplo, sino también de reflexión