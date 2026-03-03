Editorial Paulo Vilouta: "Comenzó la campaña 2027" (03/03/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como eh todos los días a esta hora creo que la campaña electoral dos mil veintisiete comienza demasiado temprano ¿no? Con escuchar a Millet el domingo en el congreso y ayer a Kicillof en la provincia de Buenos Aires campana de largada, falta mucho tiempo. Y a esto le tenemos que sumar a la vicepresidenta de la nación Victoria Villarroel que vive también su mundo, su historia, creyendo tal vez que puede aspirar a ser presidenta, ¿por qué no?

En el próximo turno, pero no es demasiado temprano, nos sacamos de encima un año brutal, el dos mil veintiséis, con un desgaste impresionante, votando en siete mil cuatro cientos turnos y encontrando un resultado que nos dejó luego con la lengua afuera, con los argentinos desesperados comprando dólares, con la preocupación, ¿qué hacemos? ¿qué no pasa? ¿cómo sigue? Una cosa realmente intolerable. Y el año dos mil veintisiete está lejos.

Yo comprendo que hay mucha ambición del gobierno por la reelección de Javier Millet, de la oposición un sector por Axel Kicillof que aparece como el candidato natural y después otro como los Pichetto, los Moreno, qué sé yo, que están en un mundo de nostalgia y de nos tenemos que perdonar entre todos. Traten que nos perdone primero la sociedad y después se perdonan entre ustedes o sea como en misa, como le dije ayer, la señal de la paz y listo, pero no nos vuelvan locos, no nos vuelvan locos. Y a esto le sumamos la vicepresidenta de la nación que juega su propio partido.Fue elegida para ser vicepresidenta y ejercer la titularidad del Senado. Por supuesto que no me gusta la distancia que hay entre uno y dos pero el uno es una cosa y el dos es otra cosa. Y me parece que en la Argentina, salvo la excepción que siempre marco, por lo menos institucional, no sé personal, entre Macri y Michetti, fueron escandalosas las relaciones de los presidentes con los vicepresidentes.Déjense de jorobar con este tema. En un momento también pusieron en peligro lo que pasó con la alianza. Más allá de ese fracaso de la Rúa Álvarez, la decisión de Álvaro es de renunciar, hizo tambalear y terminar un gobierno dos años antes.Déjense de jorobar y de poner nerviosa y molesta a la gente. Bastantes problemas tenemos. Abro management and fit.¿Ustedes se creen que algún argentino hoy está preocupado por la elección del dos mil veintisiete? No, no, no, no. Principales problemas del país. Los aumentos de precios y tarifas en primer lugar.La inseguridad en segundo lugar. La corrupción. Tercero.La desocupación. Cuarto, la pobreza quinto. Y después en menor medida, la educación pública, el narcotráfico, la salud pública, el mal estado de las calles y las rutas, etcétera, etcétera, etcétera.No hay un argentino que está pensando ni en la reelección de Milley, ni en la alternancia con otro candidato. Y escuchando a Milley en el Congreso y escuchando a Kicillof en la Asamblea y viendo el entorno de toda la política argentina ya están metidos de cabeza en el dos mil veintisiete y falta mucho. La Argentina tiene algo a favor y algo en contra.

A favor que hay un clima democrático permanente, votamos cada dos años. En contra que nos distraemos demasiado en campañas eternas y larguísimas. Milley asumió pensando en el turno de octubre que pasó.La legislativa determinante, crucial. Pasó esa elección y ya están pensando en el veintisiete. Lo mismo que la oposición.Lo mismo que la oposición, con todo derecho, pero los argentinos merecemos un país que crezca. Un país que debata ideas. Un país que tenga propuestas diferentes.Un país que nos cuente, como hace un rato dijo el titular de YPF, YPF va a producir en energía cincuenta mil millones de dólares. ¿Cómo salimos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo crecemos? ¿Quién descongestiona nuestro bolsillo? Si vamos a estar más seguros, si vamos a tener la posibilidad de vivir mejor, están hablando del veintisiete y me parece que con mucha irresponsabilidad. Y para terminar el minuto, tanto del sector Milley gobierno, como del sector Villarroel, tienen que encontrar la fórmula y el camino para que esta ruptura, creo que definitiva, no hay vuelta atrás por un montón de cosas, llegue a buen puerto hasta el dos mil veintisiete.Después si la señora Villarroel quiere ser candidata presidenta, después si Javier Villarroel quiere hacer todo lo posible para marginarla, para ponerla en en un lugar eh de desierto, son problemas de ellos. No nos preocupa la interna. Y me parece que desde el gobierno, donde tienen mucho más poder, donde tienen mucha más fuerza, y donde tienen mucha más réplica, también pueden tener una conducta institucional, más ordenada, y no tanto de estudiantina.Ahora fue con Petri, llegaran otros, tuiteando en contra de Villarroel, y llegará la vicepresidenta tuiteando en contra de que se planten el camino. Por favor, un poquito más de nivel, un poquito de de de levantar la la vara, y de pensar que hay mucha gente, como les contaba hace un ratito, que tiene otros problemas, ¿Eh? Que no son el de ustedes, para ver si en el veintisiete es Milley, es Kicillof, es Moreno, no sé quién, Pichetto, Villarroel, y no sé cuántos más. Ubíquense en el lugar de toda la gente.Nadie está preocupado por la reelección hoy, ni por la elección de otro. Aunque los políticos creen que ese es el tema central de su vida, porque el domingo en el congreso, aunque ustedes no lo crean, arrancó la campaña presidencial dos mil veintisiete