Editorial Paulo Vilouta: "Como en el fútbol"

No quiero quedarme sólo con el tema universitario, porque ya veo que en el tema universitario otra vez estamos con la famosa grietas, no? Y esto es entendible y es lógico en un país que divide Por qué hacer. Veía y entrevistaba algunos alumnos que no tenían muy claro el tema de la toma porque me hablaban de una universidad rumbo. Una privatización que justo después, Más tarde escuchamos a Milei y sea casi nadie tiene en cuenta esto si la defensa del presupuesto, el tema de los salarios y demás.

Pero también durante el día notaba que había una corriente fundamentalmente por parte de la izquierda que muy impositiva en algunos el Centro de Estudio y hasta el fastidio de algunos docentes que son, en definitiva, los que hoy tienen el mayor perjuicio porque están cobrando menos de lo que merecen. Y muchos, dicho desea la verdad, esto de dar clases en la que la has escuchado una señora, que es eso? Estoy grande no se escucha nada.

Dos horas bajo el sol, otras entre la universidad, tan pelando Papa durmiendo Nos va año. Cosas que realmente tienen que ver poco con el sentido académico de algunos que después lo tendremos que revisando y como digo todos los santos días, aprovechar para ver si tenemos mejores resultados. Porque tampoco queremos alumnos crónico que solamente se dediquen a militar.

Va a politizar las universidades que estudian, que se reciban, que militen y que hagan política, pero en ese orden, no en el contrario, porque hoy tempranito les contaba y la fuente es el Observatorio de la Deuda Social de la poca entre tanto, dato cruzado del Gobierno y la oposición, hay una única que en la verdad el reto Son todos fuegos artificiales El noventa y tres coma dos de los indigentes no ingresa nunca la universidad odio. El ochenta y siete coma cinco de los pobres no indigentes no ingresa a la universidad.

Un dato posible el sesenta y siete Coma dos de quienes no son pobres que vendría a ser hoy. Los sectores medios de la Argentina empobrecidos no accede a la universidad. De esos solamente cursa un veinticuatro coma dos. Y saben cuánto termina los estudios en tiempo y forma. Un dos punto ocho.

No sé, me parece que hoy tenemos que trabajar también en eso, el Gobierno potenciar los programas más allá de este tema, ahora de los controles en lo que para mí es bueno, pero con una decisión tardía, porque el Gobierno desde hace meses está cuestionando la falta de control de gasto de las universidades. Pero recién ahora El Procurador anuló una resolución de su antecesor, el señor Carlos Zanini, y por eso la SIGEN va a controlar los gastos del presupuesto de las casas de estudio, que me parece lógico, pero tenía una herramienta que lo podría haber hecho con más tiempo.

Hoy va a seguir el conflicto y vamos a tener dos versiones. Como todo del mismo tema. Donde no hay dos versiones es en la irresponsabilidad suprema de un grupo de dirigente político que hemos tenido en la Argentina, que nos han endeudado sin parar. Porque no solamente la corrupción, sino que también en la mala administración nosotros ser tuvimos una muy mala noticia porque tenemos un fallo en contra por la manipulación del INDEC. En la época de Guillermo Moreno, donde inventábamos una inflación que no era tal. Con esto creíamos que éramos lo más vivos del mundo porque teníamos que pagar bonos. Teníamos acreedores.

Si vamos a inventar una inflación así, a estos boludo les pagamos Mer como si la gente fuera ignorante. Esto iba a pasar porque en el de hacer que pasó la primera vez del dos mil catorce, que la Argentina de puede litigar, litigar, litigar, le dicen señores, se terminaron todas las distancia Esto. Es como cuando castigamos a la Corte y la corte de dice Sos culpable y es carcel, es carcel. Bueno, perdimos mil quinientos millones de dólares por irresponsabilidad del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno que la justicia argentina ya lo condenó por alterar la inflación. Se acuerdan que escondamos la pobreza? No por Estamos discriminando. Claro.

Estamos discriminando, No damos los números quisimos Asano los vivos y salió muy mal este tipo de cáncer y hadas de gritos de revólveres arriba de los escritorios, de maltrato, de gritar el o medios de comunicación Asamblea Legislativa para Mac y Asamblea Legislativa para Alberto Fernández no va, no va Y además perdiendo la guita de todos los argentinos. Porque hoy, mil quinientos millones de dólares en mucha plata, en un país pobre, donde un montón de PIB no van a al colegio y donde un montón de PIB se van a dormir sin mor- FAR El señor Guillermo Moreno que en algún momento con estas prácticas creyó que la población lo iba a seguir. Fue una Pasó el año pasado y no sorteo ni el uno punto cinco para poder ser candidato presidencial.

Dejémonos de jorobar con estos personajes, condenemos también socialmente más se sabe lo que dice la justicia, este tipo de personajes por mentir. Mil quinientos millones de dólares. Primera vez es del dos mil catorce, que la Argentina enfrenta una situación en la cual ya no hay más instancias legales para poder acudir.

Tenemos que pagarlo y tenemos reserva negativas y tenemos una situación económica angustiante. no solamente es corrupción, sino también es mala administración. Cuando lo veían en los estudios de televisión, en los programas yo hasta tuve en algún momento una relación cordial. Me servía usted cómo se me asusta contra la Asamblea Legislativa si aquí se armó, sabe qué pasa? No dejó de hablar de una asamblea legislativa Se remo los ojos. Pensemos lo que fue este país en el dos mil uno, la cantidad de gente que quedó en el camino por un monton distancia, por este tipo de situaciones, más allá de los estratos de, de los gritos y de un estilo de política viejo que ya no corre más.

Mire lo lo los problemas que nos traen hoy mil quinientos millones de dólares por inventar una infracción que no existía. Y para terminar, aprovechó cada vez que nos va también en el fútbol y como un hombre que tiene muchas raíces en en en esa disciplina que ejemplo, lo externo Dejemos de lado el partido en seis al cero, los lujos, la genialidad de los jugadores Si.

No vuelvo a repetir ese formato de la selección argentina que se de todo en esta hablando de la FA, notarán de su dirige? Nada. Estoy hablando de un formato donde hay una cabeza sólida. La de Lionel Scaloni firme. donde cada uno entiende lo que tiene que hacer, donde no hay que repetir conceptos donde no hay que estar con la tarjeta amarilla en la mano para que la gente cumpla con algo donde no hay algo tan típico de la sociedad.

Hoy nuestra, la soberbia y el de ganó el creer que sabemos todo y el querer que siempre hay una excusa para no cumplir con las cosas a calles. Tres áspero gente que tiene asegurado su futuro económico, el de sus hijos, el de sus nietos y el de subi nietos.

Y aún así han conformado y han decidido hacer algo que planteaba Scaloni el día hacer disfrutar, poder gozar de algo que funciona y que da muy buenos resultados. Y me parece que aquí hay una conjunción de hechos donde hay un liderazgo muy fuerte de un técnico, un liderazgo deportivo muy fuerte de una estrella como es el señor Messi y una inteligencia suprema para formar parte de una sociedad argentina sin meterse en el barro, sin discutir estupideces sin meterse en temas políticos sin subirse arriba del cava, Citó de la grieta sin criticar a nadie, sin elogiar a nadie y haciendo lo que hay que hacer para tener resultados, cosa que nuestro país necesita ordenarse, dejar de discutir estupideces todos los santos días, dejar de confrontar sin sentido todos los días y buscar resultados.

Resultados para que la sociedad argentina viva mejor, porque las malas políticas, la corrupción y dentro de la mala política, los cupones de PBI inventados en este caso con datos que fueron totalmente alejados de la realidad, no se van a hacer un país pobre, con poca esperanza, con poca ilusión, sabiendo que podríamos estar todos como en el fútbol y con ese formato sin mentirnos mucho mejor hoy