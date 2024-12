Editorial Paulo Vilouta: "Comodidad impensada"

Embed

Hoy cumplimos un año y un día de Javier Milei como presidente de la nación. Hoy cumplimos el veinticinco por ciento y unas moneditas más de su mandato. Ayer hicimos todas las consideraciones. Ayer leímos todos los trabajos de opinión. Ayer quedamos en la conclusión que Miley llega a este primer año en el marco de una comodidad impensada, con números de mucha popularidad, con el manejo de la inflación y el manejo de la calle, que se transformaron para los argentinos en puntos claves de sus intereses. En estos tiempos.

Porque como sociedad somos cambiantes, por supuesto. Y tenemos todo derecho a creer que lo que nos importa hoy tal vez nos deja de importar un poco menos.

Mañana, cuando los argentinos, hoy cumplido el primer año de Javier Milá y Presidente, le preguntan cuáles son las principales preocupaciones. En primer lugar aparece la pobreza. En segundo lugar la desocupación. Y en tercer lugar, que siempre estuvo muy alta la inflación. Pero no deja de llamarme la atención y para bien que la corrupción está también a la misma altura que la inflación.

Y estos días que hemos hablado tanto de ficha limpia de los fueros y de tres o cuatro casos que ahora voy a puntualizar, me parece muy bien que la sociedad está en situación de alerta, que esté patrullando permanentemente el tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción está ligado y atado íntimamente con la inflación cuando tenés un estado absolutamente desbordado y números totalmente desfasados para mantener estructuras infernales.

Ayer, cuando escuchaba que decía Ché, se redujeron No sé cuántos ministerios cien secretarías, digo Dios mío, la cantidad de plata, muchas de ellas utilizadas para cosas útiles y muchas de ellas utilizadas para la política, para anidar.

Militancia, para cosas sin ningún tipo de sentido que padecimos los argentinos con los Kirchner, con los Macri y con toda la democracia a lo largo de este tiempo, que nos llevó a tener un sinfín de ministerio, de secretarías de subsecretaría y cargos y cargos y cargos y cargos, y muchos de ellos sin ningún sentido y sin ninguna función, que es lo más grave, no la corrupción, que está ligada a la inflación que está ligada a la desocupación y a la pobreza todo tiene resonancia y yo pondría con mucha fuerza la palabra corrupción porque replica a partir de gobiernos y de actitudes corruptas todo lo que nos pasó inflación y nos pasa desocupación y pobreza.

Comodidad impensada en este primer año que pensábamos el año pasado, cuando estábamos en el once de diciembre, qué hará este hombre? Cómo se manejará este gobierno de tanta debilidad? Qué hizo la gente?

Porque entre todas las opciones políticas de toda la vida eligió una fórmula que se constituyó hace dos años y pico y con dos personas que no tienen que ver con el origen propio de la política. Después discutimos esto que los políticos, que la casta, cosa que a mí realmente me pone un poquito cansado, no políticos rancios y el mimo. Creo que el mimo también tiene que dar prueba, que constituye un sistema que tiene que dar resultados a la Argentina. Y después vemos porque en algún momento formarán parte. También tendrán tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez años y tal vez vienen otros nuevos y decimos Bueno, el mi leísmo forma parte.

Bueno, esta historia me parece un poco cansador y me parece un poquito que es la trinchera permanente de esta cuestión de vocabulario, no un estilo muy personalista. A mi gusto, excedido en algunas cosas. Por qué? Porque prefiero siempre el diálogo.

Prefiero siempre la cuestión de poder parlamentar, pero muchos dicen los que estudian y los que hacen estudios sociológicos de las cosas que desde la debilidad a veces tenés que estar muy fuerte y muy personalista para que no te pasen por encima. Y creo que en eso logró Javier Miley algo impensado. Lograr tener leyes con un Congreso absolutamente débil, lograr vetar.

Cuando parecía que si vetaba lo de los jubilados y lo de las universidades, se caía el país y siguió avanzando más allá que no compartimos algunas de estas medidas, el hecho de controlar la calle y les dicho Pero cómo vas a poder controlar la calle si no la pudo controlar nadie? En dos minutos te plantan un herido, un muerto, un escándalo con los piqueteros, con los dueños de los pobres.

Hoy desapareció todo eso y realmente llama y mucho la atención. Pero empieza una nueva etapa donde vuelvo a repetir. Viendo las preocupaciones de los argentinos, el Gobierno también tendrá que preocuparse y tendrá que prestar mucha atención. Hay tres o cuatro casos hoy que no terminan de oler bien y que la justicia tiene que resolver. Y forman parte de los reclamos y la agenda de la sociedad argentina, salvo de algún sector que cree que la corrupción no existe o que está inventada, o que es todo contra ellos y que no sé, hay diez mil jueces y diez mil fiscales en la Argentina que van contra ellos y que son angelitos y angelita en la Tierra.

Pero lamentablemente la justicia dice otra cosa. Mañana el Congreso va a sesionar para saber qué hacemos con el caballero este Qader, el senador de los puentes, que se pasó entrando y saliendo de la Argentina, que lo agarraron con guita, que no puede justificar que pagó fianza, que no puede justificar y que está en un apartotel cinco estrellas que tampoco puede justificar.

Mientras tanto, acá estamos discutiendo si lo suspenden o lo expulsan, pero no pensando en el bien de la cámara, sino a quién le conviene más. Los Khan lista quieren rajar. Así ponen a una campista de Entre Ríos y el Gobierno amparándose en lo que supuestamente es la inocencia. Hasta que la Justicia demuestre lo contrario, pretende darle una licencia.

Sería bueno que vayamos aclarando este caso porque estos casos cansan y así como hemos tenido ya una lista de delincuentes que están presos, el señor Jaime, el señor López y unos cuantos más y otros que estarán a futuro. La gente se hartó de este tipo de cosas y de este tipo de funcionarios que tienen una vida que no coincide con sus ingresos.

Así que sería extraordinario que la justicia apure lo de Kueider y sepamos si es un corrupto o un bendecido del cielo, que estando en la función pública se llenó de plata.

Otro tema incómodo y que hay que resolver con mucho silencio en Comodoro Py. Es la fiesta del fiscal González. El fiscal que maneja la causa por violencia de género de Alberto Fernández. Esto no significa que el fiscal inventó una causa Alberto Fernández No, no mezclé monos tantos. Pero Mo, un show privado de la costanera, gastó más de treinta y cuatro millones de pesos. Contrató a Cristian Castro. Un fiscal toda la vida dentro de los tribunales le da el cuero para esto.

Bueno, sería fantástico que también se aclare como también sería fantástico que aparezca ya dentro de esta nueva etapa de un año y un día de mi ley, datos importantes sobre la situación que pesa hoy sobre la familia Rotondo, la mujer y sus bienes en Miami, siendo él su pareja y sabiendo supuestamente bienes gananciales.

Como también es importante que el fiscal Garganta se expira en el caso de Claudio Pombo, la señora esta que fue destituida en Pilar y que muestra fotos de No sé, Mallorca, Menorca, no sé qué cosa y algunos dicen que es una operación para perjudicarla, así que esto también habría que resolverlo.

Como también la vicegobernadora de Neuquén, que fue desplazada porque le dio un sinfín de dinero al hermano para manejar no sé qué historia, tres o cuatro casos importantes que hay que resolverlos, porque vuelvo a repetir uno de los temas salientes de la sociedad argentina. Y su preocupación es la corrupción, porque los argentinos entendimos en gran parte que la corrupción significa inflación, desocupación y pobreza.

Así que atención a Milei, más allá de la euforia de la linda puesta en escena de ayer, que están todos arriba, que los números le sonríen, que está pasando un primer año con una comodidad impensada en el marco de lo que es la aprobación de sus números y con la gente, porque hay cuatro o cinco focos importantes para resolver y todos están vinculados al des manejo de los distintos poderes del Estado. 5Tendrá que responder. El fiscal tendrá que responder, un diputado tendrá que responder. Un senador tendrá que responder una concejal suspendida y una vicegobernadora suspendida.

También porque más allá de la euforia del primer año, quedan muchos frentes abiertos en un mes donde los argentinos y el mundo, por lo general en diciembre, en determinado momento ponemos como un off y nos olvidamos de algunas cosas que los argentinos, por lo menos ante algunas evidencias alarmantes, no nos tenemos que olvidar.