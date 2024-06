Editorial Paulo Vilouta: "Con la educación, no"

Una muy mala noticia en este día para terminar una semana compleja, difícil, de muchas contradicciones, de descalificaciones, de gritos El presidente de la nación en en tono que a mi particularmente no, no me gustan más esa que hay un sector de gente quiere, lo adora y que cree que ese es el camino, como lo hacían con Cristina Fernández que a los gritos con las clases magistrales de las conferencias de las cadenas nacionales.

Yo prefiero tonos discretos y más consensuados que no significan debilidad, como también el escándalo de los tribunales, no entre una abogada de Del Ministerio de capital humano y el señor Juan grabó hoy que fue realmente otro de los bochornos importantes de la semana. Menos gritos, más diálogo y más ideas. Porque cuando uno pide ideas, en Argentina no termina de sorprenderse por las malas idea, no Por qué hacer, trascendió hoy.

Después se confirmó que ya no se va a repetir El año en el secundario en la provincia de Buenos Aires que solamente se van a recursar materias. Y cuando una pregunta H. Pero como hacen esto? No, la idea es apuntar a bajar los índices de abandono escolar.

Todo esta atado con todo y todo sirve cuando se armó una marcha auténtica y muy contundente con el tema educativo el Argentina. Casi un millón de personas en la casa, en todo el país También, abrimos otro camino que no es solamente tenemos universidades, tenemos luz en las universidades. Tenemos los sueldos al día, las universidades, sino como es el nivel académico en todos los niveles en Argentina. Ahí empezamos averiguar y ahí empezamos a ver lo mal que estamos, porque solamente dieciséis chicos terminan en tiempo y forma entre los seis años y los dieciocho, la primaria y la secundaria.

Un escándalo. Qué eligieron la mayoría de los políticos argentino el día que tengamos buenos índices de Educación? Va a ser el día que empezamos a salir y el mundo sabe que la educación es clave para salir. Porque nos citamos un país de gente analfabeta o señal alfabética o gente que crea que la educación es aleatoria, La educación es fundamental. Y a medida que vamos pasando nuestra vida y nuestros años, estamos más agradecidos a nuestro maestros.

Le agradezco mis maestros, a mis profesores, a mis papas, que estaban encima para que no sea uno uno que queda ya a la deriva Y hoy me arrepiento, tal vez de no haber aprovechado noveno utilizado todos los recursos que tuve a mi alcance para poder potenciar la cabeza y los conocimientos, porque uno tiene tiene siempre gana, pero tiene en algunos momentos una edad o está distraído en otras cosas. Y los dieciocho no son los cincuenta y ocho. Y a bote de pasar, que tal vez tienen menos o más que yo y el H como pérdida oportunidades toda que eso hoy en la Argentina llama la atención que un político hable en inglés Increíblemente cuando hay chicos en el mundo que hoy hablan japonés y chino.

Y yo creo que tenemos un combo de decadencia atar en un montón de cosas y la contradicción permanente porque me hubiese encantado que la Argentina diga mucho. Vamos a fomentar que los chicos estudien cada vez más.

Algún día hablamos en la pandemia cuando nos prometíamos todo y éramos la sociedad más noble y más solidaria del mundo. Cien necesario Vamos los sábados a la escuela si es necesario. La terminamos con los feriados puente y los fines de semana de No sé cuando vi no sirvió ni duro nada.

Hoy lo que están haciendo es que no se repita el año. Fomentar la intrascendencia de un montón de chicos que van a la escuela secundaria y que salen con un nivel paupérrimo. muchos chicos cuando intentan hacer una carrera universitaria a los pocos meses se tienen que ir porque no entienden nada, porque el nivel que han tenido en su secundaria en su primaria, es paupérrimo.

Los índices de educación, el Argentina están por el suelo, chico que no saben qué sujeto y predicado chico que no saben dividir, multiplicar, sumar. Y esto no, no tiene que ver con las clases sociales. Hoy el vocabulario de la mayoría de los chicos o como escriben las faltas de ortografía, muy poca palabra para componer oraciones.

Bueno, todo esto tiene que ver con un sistema que esta decadente y roto de hace un montón de tiempo. Pero hay que profundizar y hay que entrar y no caer siempre la emoción, no? Que cuando Sarmiento, no, que cuando mi abuelita no, que cuando mi abuelo no, que cuando mi papá fue abanderado. Hoy el sistema dice que solamente dieciséis chicos terminan El dieciséis por ciento sobre cien. Y hoy la provincia de Buenos Aires sale con algo que no lo pueden tender nadie. Esto que fomentar. Che anda la escuela.

Pero la escuela se va a estudiar a la escuela, se va a instruirse a la escuela, se va a aprender, no se va a pasar el tiempo y crisis. Y también el quinto año tengo secundario para que va a ser un certificado o un papel sin contenido Ojalá que lo pueden revertir dentro de un rato. Su hablar con gente que me va a decir esto es un disparate y gente que va a decir esto es extraordinario, solamente van a tener que cursar las materias que no aprueban. Y yo creo que todo esto no no sirve porque me quería escuchando políticos argentinos, peronistas, radicales, intransigentes Después del pro de puede el kirchnerismo después de la izquierda puede no sé dónde diciendo que la salida a la puerta de salida de Argentina nueces Aisa, sino en la educación.

Y sabemos que son muchos años, pero un día hay que comenzar y lamentablemente el dos mil veinticinco no va a ser ni el día ni el año porque en la provincia más grande de la Argentina, que es casi un país por su territorio, por su cantidad habitante Buenos Aires dentro de otro país que es Argentina a partir del dos mil veinticinco no se va a repetir el año. Y solamente tendrán que cursar se alguna que otra materia que alguno de los chicos SB. Lo vi en Formosa en alguna oportunidad lo califique como un delirio y pensé que era algo transitorio y que nos iba a ser pensar. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires invierten una vez más la Flecha siempre para abajo, siempre con los promedios del descenso, siempre con ideas que no tiene para mi gusto el más mínimo asidero.

Y si no están de acuerdo, hagamos un pacto en diez años Ojalá estemos todos con la posibilidad de hablar de este tema y evaluemos los resultados. Les prometo seguro, les prometo que estos índices de hoy van a ser peores dentro de diez años porque con la educación no se joroba, como tampoco con la comida, pero con la educación menos.

Porque un chico sin educación y un chico sin posibilidades lamentablemente es un chico que va a ser un Maduro, un grande en el futuro, sin herramientas. Y este es un país difícil, complejo, con muy poco trabajo, con mucha desigualdad, donde una de las herramientas clave para intentar subsistir en una sociedad compleja y con futuro en la educación, a pesar que mucho no lo entiendan.