Editorial Paulo Vilouta: "Conflictividad" (06/02/26) #Vilouta910

Como un minuto como todos los días, el comentario de hoy no tiene un fin corporativo defender nuestra profesión porque en nuestra profesión también hay muchas situaciones de desencanto y no estoy de acuerdo con poner a todo el mundo dentro de una misma bolsa y salir desde un punto de vista corporativo a defender la libertad de expresión y no sé cuántas cosas más. Yo creo que tenemos en la Argentina libertad de expresión muchas veces hay que defenderse un poquito a los codazos y en las últimas horas surgió algo en la Argentina con lo cual no estoy de acuerdo y vuelvo a repetir no por una cuestión corporativa y no por la banderita solamente que tenemos libertad de expresión sino porque el gobierno va a crear o creó una cuenta en equis para desmentir las noticias que juzgue falsas.

Esto es la creación de una oficina estatal que tiene como objetivo para mi gusto no informar sino replicar y me parece que los gobiernos están para contarnos y nosotros estamos para juzgarlos para bien y para mal.Sé que muchas cosas se han distorsionado en los últimos tiempos fundamentalmente con la locura que impuso el kircherismo a través de un segmento de periodistas militantes que desacreditaban la opinión de todos sus colegas creando un mundo de fantasía que hoy después de el tiempo que ha pasado vemos que fue absolutamente irreal en un montón de cosas a tal punto que la líder de ese espacio hoy está presa por corrupción pero uno se pregunta a esta altura por qué siempre chocamos con la misma piedra o por qué buscamos fórmulas que nunca han dado éxito que llevan a que esto esté en una cuestión marginal entre periodistas y gobierno que tengamos que desatender nosotros nuestra tarea que tenga que el presidente o quien sea estar retuiteando cosas que no le gusta. Comprendo que los gobiernos pretenden dar siempre buenas noticias, muchas lo son y muchas no lo son pero hoy el gobierno argentino viene de un verano auspicioso, ayer salió un informe privado que habla de la baja de la pobreza, tiene controlada la inflación, tiene una aceptación muy importante, nació un outsider que se transformó en presidente de la nación y hoy puso en situación muy compleja a casi todos los políticos tradicionales porque no miden y ninguno pareciera ser competitivo para adueñarse el próximo turno de la presidencia de la nación, tiene una consideración internacional, los mercados están estables, los bolsillos están flaquísimos y la gente en octubre ratificó lo que es la presidencia.

No tiene tantos problemas como para volverse loco y crear una oficina para replicar las opiniones.Ustedes son los que replican nuestras opiniones, los que nos escuchan, los que nos leen, los que nos siguen en televisión. Digo qué lástima esta idea de querer chocar siempre con la misma piedra porque argentina tiene algunos antecedentes lamentables con estas intervenciones al trabajo libre que tienen que tener los periodistas. El día de la memoria allá cuando en el 2011 cuando los derechos humanos en la argentina se mezclaron y pasaron a ser derechos humanos para algunos y parciales levantando una bandera, un gobierno y creciendo que eran los dueños de los derechos humanos.Colgaban afiches de periodistas que en aquel momento tenían mucha trascendencia y hacían desfilar a un grupo de chicos para escupirlos. Eso pasó en la argentina, en una argentina democrática.

Después la creación de ese programa estatal 678 que era una vergüenza porque contaban una historia que no era la que pasaba en la argentina y nos armaban informes y nos descalificaban y maltrataban a todos los periodistas.Nos salió carísimo en todos los sentidos además en un canal estatal. Después se pagaron indemnizaciones pero terribles a los que formaron parte de esa militancia rentada que fue un desastre. A todo eso después la aparición nada más y nada menos de este organismo para supervisar qué noticias se publicaban en los medios de comunicación llamado NODIO con la señora Miriam Lewin, un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica que trabajará, decían, en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de las operaciones de difusión.Esto pasó en la argentina. Fue un bochorno, fue un desastre. Bueno, estando el kirchnerismo de por medio, la que habrán levantado, la guita que habrán inventado con NODIO, con 678, con duro de domar, creando irrealidades.Me parece que el gobierno que marca un muro con muchas cosas que tienen que ver con la vieja política comete el error de hacer cosas de la vieja política con este organismo. Y vayamos al ejemplo del INDEC. En el presupuesto que se aprobó figura que vamos a tener la fórmula nueva que trataba de implementar el señor Marco Labania.El gobierno insiste con que no estaba eso programado para enero. ¿Qué hacemos? Tenemos dos informaciones sobre un mismo tema. ¿Qué tenemos? ¿Que creer la del gobierno como si fuera la biblia? ¿O tenemos derecho a tener información distinta que no es para desestabilizar sino para informar? La verdad que yo no lo entiendo.

Ojalá que esto no signifique un costo en un momento donde estamos contando monedas y ojalá que esto, que en algún momento comenzó con lo de Manuela Dorni, 876 y no sé qué cosa y que no funcionó, no sea solamente para pelear, discutir y terminar amenazados de un lado y del otro con yo tengo una información, vos tenés otra información. Estamos en plena libertad y estamos con el derecho de poder todos informar y opinar. Y son ustedes los que están escuchando esta radio los que tienen el dial para cambiar si no les gusta.Son ustedes los que tienen el control remoto para cambiar de canal cuando no les gusta. Son ustedes los que tienen la tablet o la compu para tocar y decir leo este portal o no leo este portal. Son ustedes los que van al viejo quirogo de revistas y dicen che compro Clarín, Popular, Crónica o Página 12.En definitiva son nuestros fiscales y los que nos cuentan las pulgas todos los días a través de nuestro trabajo, de nuestros años, de nuestras opiniones y de nuestra forma de trabajar. No necesitamos ninguna oficina estatal para que fiscalice nuestro trabajo.

La militancia rentada no funcionó ni con el kirchnerismo ni va a funcionar con el milaísmo y la imposición de ideas por la fuerza tampoco nunca en democracia dio ningún tipo de resultado.Ojalá que reflexionen. De mi parte si aparezco colgado algún día ahí, les prometo que no voy a entrar ni en réplicas ni en situaciones que no me interesan porque el periodismo está para otra cosa. Para manejar su información, para manejar su verdad y para jugar todos los días las fichas de la credibilidad que son ustedes en definitiva los que nos eligen o que nos apartan en un sinfín de temas y en la vida cotidiana nada más y nada menos de compañía de información o de reflexión.Qué costumbre esto de tantas tantas veces tropezar con la misma piedra. Yo pensé que después de cosas tan repugnantes como 678, como duro edomar, como no odio y como todas estas payasadas y todos estos intentos de crear algún tipo de límite ya este tipo de cosas formaban parte del pasado. Más en estos tiempos donde hablamos de la antipolítica, donde hablamos de la casta y donde hablamos de algunas ideas nuevas que lamentablemente por momentos nos hacen recordar las peores ideas, las ideas viejas, las ideas sin argumento y las ideas que no dieron ningún tipo de resultado.Libertad, información, independencia y periodismo. No por una cuestión corporativa sino por una cuestión de una nación.