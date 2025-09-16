Editorial Paulo Vilouta: "Consenso" (16/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,me pareció auspicioso lo que pasó anoche en la Argentina porque pareciera que más allá de los términos no, que es el 15/09, la fecha programada,siempre hay que poner algún tipo de límite, no y los políticos argentinos son como los chicos,Siempre hay que estar atrás buscando algún tipo de límite o aprovechar los momentos donde no están con ese aura triunfal,que los hace prácticamente invencibles en todo lo que ellos ven en su camino y toman determinaciones desacertadas y conductas que no nos sirven y fundamentalmente a los argentinos que estamos tan acostumbrados a vivir de fracaso en fracaso y lo del domingo en la provincia de Buenos Aires,Este no el anterior fue un límite al presidente de la Nación y este límite permitió anoche encontrar a un Javier Miley moderado a un Javier Miley modo calmo a un Javier Miley modo racional y con los pies sobre la tierra,Porque la verdad que cuando uno escucha palabras como consenso o promesas en áreas críticas, dice Para qué se gastó tanto tiempo en cosas sin sentido,cuál es el objetivo de esta Argentina que desde hace un tiempo a esta parte nos hace creer que solamente a los gritos sin diálogo con los maltratos, uno es fuerte,yo no lo entiendo,Pudo haber alguna excepción.

Pasó con el doctor Fernando de la Rúa,Se creó todo un formato a partir de lo que fue su forma de ser como presidente, porque previamente fue jefe de gobierno,Fue diputado, fue senador y todo el mundo lo calificaba muy bien pero pareciera que en Argentina, el que dialoga, el que busca alguna fórmula de acercamiento, el que llama al ganador de una contienda electoral al que no ve enfrente enemigos y no está perseguido, Pareciera que esa persona, si no tiene supuestamente esos atributos, es un débil en la Argentina y me parece que estamos equivocando el camino desde hace un tiempo porque pateando puertas maltratando gente, descalificando gente, utilizando apodos que tienen que ver con una Argentina embrutecida también en cuestiones que con el buen gusto, con con lo moral, no vamos a ningún lado Y ayer vimos a un presidente al cual una parte de la Argentina, en una elección legislativa, le puso un límite y el límite tal vez nos permite ver a un presidente que no insulte a un presidente que busque dialogar, que busque consensuar y que sepa por sobre todas las cosas, lo que muchas veces no saben los presidentes,que más allá de lo que le cuentan o más allá de los números macro, hay un país que tiene problemas y necesidades y me parece que uno de los grandes desafíos que tiene el Gobierno de Javier My no de cara a esta elección, sino también a la parte final, que son sus próximos dos años de mandato, es encontrar un camino para que los resultados de la macro lleguen abajo, lleguen al bolsillo y podamos vivir mejor,Yo sé que es difícil,Yo sé que es complejo y yo sé que la palabra ajuste es sinónimo de dieta para aquel que tiene que bajar de peso y se le pone la situación tremenda y dice yo la verdad que no estoy para esto,Bueno, los argentinos no estamos para ajuste, creemos, pero lamentablemente el ajuste llegó con mi ley o sin mi ley para formar durante larguísimo tiempo parte de nuestra vida,Por qué?Porque hemos hecho todo mal y ayer el presidente utilizaba algunas palabras que yo muchas veces las utilizo cuando charlo con ustedes y es que hemos probado todas las recetas habidas y por haber 100 años la Argentina con déficit gastando más de lo que tiene ,100 años sin poder levantar la cabeza económicamente hablando,pequeños tramos, la convertibilidad de Mem y el gobierno de Néstor Kirchner,Néstor, no Cristina,sin inflación,el resto un desastre.

Probamos absolutamente todo y no fue mal y no podemos volver a esa receta,No importa quién es el protagonista o la protagonista,Quien nos venda que tomando deudas salimos,Hay que decirle no,Lamentablemente ya lo probamos,Debemos 452000000000 $ y no avanzamos,Nos hundimos,Vimos cómo nuestros vecinos todos crecieron y como nosotros nos hundimos emitir y armar una ola de inflación,uno ola de pobre,Muchísima gracias.

Tampoco la queremos,Por qué llenarnos el bolsillo de billetitos naranjas de 1000,Pero la realidad es que lo único que hicimos fue lograr una inflación galopante,uno número altísimo de pobres y de indigentes,Muchas gracias,Agradecemos notablemente.

Llegará el político o la política que nos diga Tenemos un camino,donde hay algún atajo para poder salir pero sabiendo que el superávit es necesario y que la inflación baja como todo el mundo es imprescindible,Bueno, ojalá sabemos que los caminos se han cerrado,No hay demasiadas alternativas,Qué hace el mundo vive de lo que tiene,Qué hace el mundo no tiene inflación en la mayoría de los casos,Qué hace el mundo o qué hacen los países vecinos tienen un orden fiscal,Bueno, tendremos que entender este tipo de situaciones,creo que es importante también entender,que dentro de este equilibrio puede haber más dinero para tres patas que son fundamentales en la Argentina, pero que necesitan de reformas urgentes,la salud necesita más dinero y estamos de acuerdo,la educación necesita más dinero y estamos de acuerdo.

Después tendremos que reordenarnos, eh?ver cómo nos organizamos, ver si los extranjeros tienen la gratuidad al 100% ver si tenemos el número de edificios que corresponde,Tenemos que armar, como en todos lados, auditorías para estar tranquilos y ver que lo que estamos aportando nosotros como ciudadanos y modo de impuestos llega a donde tiene que llegar y por supuesto, el tema de las jubilaciones,donde habrá que armar tarde o temprano un fuerte ordenamiento porque hoy el 75% están cobrando una miseria de jubilación y no aportaron nunca un centavo y aquellos que aportaron toda la vida un 11% dicen por qué yo tengo que cobrar la misma miseria que el que nunca aportó y hoy tenemos que encontrar gente que aporte y para encontrar gente que aporte, tenemos que encontrar que 9000000 de argentinos o por lo-1 importante porción dejen de estar en negro,Todo está atado y Argentina con mi ley o sin mi ley tiene que modernizarse,Tiene que actualizarse porque si no estaremos siempre haciendo lo mismo tapando parchecitos, tirando baldes de agua para pagar un incendio mirando para atrás diciendo Che, volvamos a pedir guita,No fue mal, Volvamos a la inflación,No fue mal,No hay muchos caminos, no hay muchas alternativas y más allá del equilibrio y más allá de la baja inflación, todos saben y lo tendrá que entender el actual presidente y sus funcionarios del primero al último que necesitamos diálogo, que necesitamos consensos y que necesitamos por sobre todas las cosas, tener pequeños acuerdos para hacer grandes cosas en la Argentina.

Ojalá que lo de ayer sirva que este modo mi ley tranquilizado, moderado y agarrado de las que Tejdi, después del golpe brutal en la provincia de Buenos Aires, sirva para dejar de lado la pérdida de tiempo en internas sin sentido, en descalificaciones sin sentido y en un sin fin de situaciones que la Argentina le hacen perder tiempo y que no le permiten mirar con fe y con entusiasmo el camino que cualquier país serio tiene que trazar,un paso importante,Ojalá que dure y ojalá que todas las partes estén a la altura de la circunstancia,El presidente llamando al consenso,las otras partes aceptando mínimamente dialogar y dejando de lado a todos aquellos que día a día levantan voces golpistas,Ayer lo escuché a Emilio Monzó sumándose a esta lista de desafortunados como Felipe Solá, como Sergio Berni,En algún momento escuchamos a algunos periféricos, no como alguno de la izquierda o al señor Guillermo Moreno o al señor Juan Gravó,Hay gente poco pensante,me llama la atención que algunos pensantes hoy en la Argentina alienten este tipo de situaciones golpistas cuando hay un gobierno elegido democráticamente por la gente y, en definitiva, elegido ante el fracaso brutal de la política tradicional, aquellos que tomaron deuda y aquellos que armaron el club de la inflación